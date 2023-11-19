 勃肯鞋锁定中国 计划拓展亚洲市场 | 经济纵横 | DW | 19.11.2023

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经济纵横

勃肯鞋锁定中国 计划拓展亚洲市场

去年10月在美国上市的德国知名拖鞋品牌勃肯鞋将目光锁定中国、印度等市场，希望提高在亚洲的销售额，并强调产品将继续维持「德国制造」。

Birkenstock vor Börsengang in New York

（德国之声中文网）继在纽约上市后，德国知名拖鞋品牌勃肯鞋（Birkenstock）有意拓展亚洲市场。勃肯鞋执行长莱夏尔特（Oliver Reichert）对德国《商报》表示：「我们希望实现地域性增长，尤其是在中国、印度和中东地区，而且采用完全由『德国制造』的产品。」

该品牌希望从大股东、奢侈品集团LVMH主席阿尔诺（Bernard Arnault）的经验受益。莱夏尔特表示，欧洲几乎没有人比LVMH更了解亚洲市场。

莱夏尔特对《商报》透露，其第二个经营重点将放在网络零售。此前，由于产能不足，勃肯鞋在网络零售领域的发展一直处于停滞状态。随着梅克伦堡-前波美拉尼亚州新工厂的开业，该公司现在有了必要的生产力，未来产品范围将扩大到包头鞋、工作鞋和矫正形鞋垫。

截至2022年9月底的财政年度中，勃肯鞋的销售额达12.4亿欧元，净利润1.87亿欧元。本财年的营业额已大幅增长。莱夏尔特提出了每年15%至18%的销售增长目标。

  • 长期以来，勃肯鞋一直备受嘲笑。几年前，人们对这种符合人体工学的环保拖鞋还停留在实用但不时尚的观念上。

    德国勃肯鞋：从遭受群嘲到引领风潮

    从时尚败笔到畅销品牌

    长期以来，勃肯鞋一直备受嘲笑。几年前，人们对这种符合人体工学的环保拖鞋还停留在实用但不时尚的观念上。穿着它们出国的德国游客往往会被投以异样的眼光。如今，勃肯鞋在德国甚至是全球各地都创下了销售记录。

  • 在葛韦格（Greta Gerwig）执导的热门电影《芭比》中，标志性的勃肯鞋也大放异彩。在电影里，过惯刻板印象生活的芭比放弃了高跟鞋，换上一双经典的棕色勃肯鞋，去探索芭比乐园之外的「真实世界」。这一场「客串」片段大大地刺激了勃肯鞋的销售。

    德国勃肯鞋：从遭受群嘲到引领风潮

    在电影《芭比》中客串

    在葛韦格（Greta Gerwig）执导的热门电影《芭比》中，标志性的勃肯鞋也大放异彩。在电影里，过惯刻板印象生活的芭比放弃了高跟鞋，换上一双经典的棕色勃肯鞋，去探索芭比乐园之外的「真实世界」。这一场「客串」片段大大地刺激了勃肯鞋的销售。

  • 生产勃肯鞋的德国公司已有200多年历史，经验丰富的鞋匠约翰·亚当·勃肯（Johann Adam Birkenstock）于1774年创立该公司。康拉德·勃肯（Konrad Birkenstock）于1897年发明了第一款合脚鞋垫，这成为这家制鞋商的关键性时刻，但距离勃肯鞋开始流行还需要一段时间。

    德国勃肯鞋：从遭受群嘲到引领风潮

    一家传统的德国公司

    生产勃肯鞋的德国公司已有200多年历史，经验丰富的鞋匠约翰·亚当·勃肯（Johann Adam Birkenstock）于1774年创立该公司。康拉德·勃肯（Konrad Birkenstock）于1897年发明了第一款合脚鞋垫，这成为这家制鞋商的关键性时刻，但距离勃肯鞋开始流行还需要一段时间。

  • 转折点出现在他的孙子卡尔·勃肯（Karl Birkenstock）时期。 1963年，他开始销售一种矫形拖鞋，这种鞋的重点在于其功能性和高质量，而不是美观。在早期，医疗专业人员是这款鞋的主要消费者，在诊所和医院常常能看到它们的踪影。

    德国勃肯鞋：从遭受群嘲到引领风潮

    实用至上

    转折点出现在他的孙子卡尔·勃肯（Karl Birkenstock）时期。 1963年，他开始销售一种矫形拖鞋，这种鞋的重点在于其功能性和高质量，而不是美观。在早期，医疗专业人员是这款鞋的主要消费者，在诊所和医院常常能看到它们的踪影。

  • 1966年，德裔美国人弗瑞瑟（Margot Fraser）在德国停留期间发现了这种鞋，随后她以加州为据点开始在美国销售勃肯鞋。从20世纪70年代起，这种鞋开始在嬉皮士之间流行，外表笨重的勃肯鞋因此成了反主流文化和非传统主义的象征。

    德国勃肯鞋：从遭受群嘲到引领风潮

    和平、爱与勃肯鞋

    1966年，德裔美国人弗瑞瑟（Margot Fraser）在德国停留期间发现了这种鞋，随后她以加州为据点开始在美国销售勃肯鞋。从20世纪70年代起，这种鞋开始在嬉皮士之间流行，外表笨重的勃肯鞋因此成了反主流文化和非传统主义的象征。

  • 勃肯鞋还在一首朋克歌曲中留下印记，1994年，美国朋克摇滚乐队NOFX推出了一首名为「杰夫穿着勃肯鞋」（Jeff Wears Birkenstocks）的歌曲，歌词中提到的杰夫就是这双鞋的主人公。 NOFX乐队主唱胖迈克（Fat Mike）写这首歌的目的是嘲讽杰夫的「嬉皮拖鞋」，胖迈克认为这种嬉皮鞋与朋克摇滚一点也不搭。

    德国勃肯鞋：从遭受群嘲到引领风潮

    朋克摇滚中的勃肯鞋

    勃肯鞋还在一首朋克歌曲中留下印记，1994年，美国朋克摇滚乐队NOFX推出了一首名为「杰夫穿着勃肯鞋」（Jeff Wears Birkenstocks）的歌曲，歌词中提到的杰夫就是这双鞋的主人公。 NOFX乐队主唱胖迈克（Fat Mike）写这首歌的目的是嘲讽杰夫的「嬉皮拖鞋」，胖迈克认为这种嬉皮鞋与朋克摇滚一点也不搭。

  • 苹果公司创始人乔布斯（Steve Jobs）早就是个勃肯迷。这位已故企业家的破旧拖鞋在2022年的一次拍卖会上拍出了近22万美元的高价。

    德国勃肯鞋：从遭受群嘲到引领风潮

    引领潮流的乔布斯

    苹果公司创始人乔布斯（Steve Jobs）早就是个勃肯迷。这位已故企业家的破旧拖鞋在2022年的一次拍卖会上拍出了近22万美元的高价。

  • 自20世纪90年代以来，勃肯鞋在时尚界的地位日益提高。它与迪奥（Dior）、瑞克·欧文斯（Rick Owens）和华伦天奴（Valentino）等奢侈品牌的合作促进了其形象改变。一张超级名模凯特．摩丝（Kate Moss）穿着勃肯鞋的照片也让该品牌成为时尚的象征。另一位名模海蒂·克鲁姆（Heidi Klum）则在2003年设计了其独特的勃肯鞋款（上图）。

    德国勃肯鞋：从遭受群嘲到引领风潮

    勃肯鞋也能性感吗？

    自20世纪90年代以来，勃肯鞋在时尚界的地位日益提高。它与迪奥（Dior）、瑞克·欧文斯（Rick Owens）和华伦天奴（Valentino）等奢侈品牌的合作促进了其形象改变。一张超级名模凯特．摩丝（Kate Moss）穿着勃肯鞋的照片也让该品牌成为时尚的象征。另一位名模海蒂·克鲁姆（Heidi Klum）则在2003年设计了其独特的勃肯鞋款（上图）。

  • 2021年初，由贝尔纳·阿尔诺（Bernard Arnault）和他的奢侈品集团LVMH持有股份的私人投资公司L Catterton收购了勃肯。据估计，当时勃肯的品牌估值约40亿欧元。

    德国勃肯鞋：从遭受群嘲到引领风潮

    被奢侈品集团收购

    2021年初，由贝尔纳·阿尔诺（Bernard Arnault）和他的奢侈品集团LVMH持有股份的私人投资公司L Catterton收购了勃肯。据估计，当时勃肯的品牌估值约40亿欧元。

  • 专家估计，勃肯首次公开募股的价值将超过80亿欧元。这可能会让现况产生变化，比如这个家族企业的所有权结构。不过，制造总部仍将维持在德国，95%的勃肯产品都在德国生产。

    德国勃肯鞋：从遭受群嘲到引领风潮

    保留德国制造

    专家估计，勃肯首次公开募股的价值将超过80亿欧元。这可能会让现况产生变化，比如这个家族企业的所有权结构。不过，制造总部仍将维持在德国，95%的勃肯产品都在德国生产。

    作者: Maria John Sánchez


勃肯鞋去年10月在纽约首次公开募股。莱夏尔特在接受《商报》采访时表示，他认为在美国上市是该公司「退而求其次的选择」，因为公司的所有者家族内部存在过多矛盾。

年逾八旬的公司元老卡尔·勃肯（Karl Birkenstock）有三名儿子，三人长期以来对公司的战略意见分歧，而且对承担公司运营角色没有太大的兴趣。勃肯鞋公司已有200多年历史，由鞋匠约翰·亚当·勃肯（Johann Adam Birkenstock）于1774年创办

自2021年以来，该公司一直由美法风险投资公司L Catterton和法国亿万富翁阿尔诺家族的私人投资公司持有多数股权。勃肯在德国拥有约3000名员工，在全球拥有约6200名员工。

（商报、法新社）

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