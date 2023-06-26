 勃拉姆斯：G小调第一钢琴四重奏 | 文化经纬 | DW | 26.06.2023

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文化经纬

勃拉姆斯：G小调第一钢琴四重奏

勃拉姆斯一共作有3首钢琴四重奏。G小调第一钢琴四重奏是一部带有交响性创作思维，具有震撼力量的室内乐作品，布局严谨、饱含个人情感。

勃拉姆斯：G小调第一钢琴四重奏

勃拉姆斯的G小调第一钢琴四重奏的初稿完成于1855年，但全曲真正完成则是1861年。期间，勃拉姆斯几易其稿，并虚心接受了女钢琴家克拉拉•舒曼和小提琴家约阿希姆的审评。该曲1861年11月举行了首演。

G小调第一钢琴四重奏是一部带有交响性创作思维，具有震撼力量的室内乐作品，布局严谨、形式丰富、旋律优美、饱含个人情感，体现出作曲家既多愁善感、忧郁不安，又明朗真挚、热情奔放的多重性格。

1937年，美籍奥地利作曲家阿诺尔德·勋伯格（1874-1951）把勃拉姆斯的这一四重奏重新调配乐器，改编成一首由大管弦乐队演奏的乐曲。请听西德广播交响乐团的演出，由美国指挥家、小提琴家、作曲家克里斯蒂安•马切拉里如担任指挥。他在接受采访时赞叹勋伯格对这首优美乐曲的编排让舞台上每一件乐器的个性都得到体现，共同创造出美妙的音乐。

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