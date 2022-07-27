勃拉姆斯：亨德尔主题变奏曲  

约翰内斯·勃拉姆斯（Johannes Brahms，1833年5月7日—1897年4月3日）是德国杰出的浪漫主义作曲家，父亲是一位小号和低音提琴手。勃拉姆斯先是随父亲学习音乐，7岁师从奥托·科塞尔学习钢琴演奏。

勃拉姆斯少年时就开始音乐创作，一生作品丰富，在交响曲、管弦乐、室内乐等方面都有较高成就，具有古典主义架构，又深受浪漫主义风格影响的钢琴变奏曲更是得到许多音乐家的赞誉。勃拉姆斯因此也被誉为变奏曲写作大师。

亨德尔主题变奏曲及赋格是勃拉姆斯的一首大型独奏钢琴变奏曲，创作于1861年，由主题和25个变奏及赋格组成，是勃拉姆斯所有钢琴变奏曲中变奏最多，篇幅最长的一首。该作品主题来自于亨德尔羽管键琴组曲第二集中的第一组曲。据记载，这首变奏曲是勃拉姆斯送给女钢琴家克拉拉·舒曼的生日礼物。在这首作品的扉页上，勃拉姆斯注明了“献给最亲爱的人”。请听亨德尔主题变奏曲。

演奏：Mauricio Kagel, Konrad Beikircher，班贝格交响乐团 - 巴伐利亚国家爱乐乐团

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