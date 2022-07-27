 勃拉姆斯：亨德尔主题变奏曲 | 文化经纬 | DW | 07.08.2022

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文化经纬

勃拉姆斯：亨德尔主题变奏曲

亨德尔主题变奏曲及赋格是德国浪漫主义作曲家勃拉姆斯的一首大型独奏钢琴变奏曲，是勃拉姆斯所有钢琴变奏曲中变奏最多，篇幅最长的一首。

勃拉姆斯：亨德尔主题变奏曲

约翰内斯·勃拉姆斯（Johannes Brahms，1833年5月7日—1897年4月3日）是德国杰出的浪漫主义作曲家，父亲是一位小号和低音提琴手。勃拉姆斯先是随父亲学习音乐，7岁师从奥托·科塞尔学习钢琴演奏。

勃拉姆斯少年时就开始音乐创作，一生作品丰富，在交响曲、管弦乐、室内乐等方面都有较高成就，具有古典主义架构，又深受浪漫主义风格影响的钢琴变奏曲更是得到许多音乐家的赞誉。勃拉姆斯因此也被誉为变奏曲写作大师。

亨德尔主题变奏曲及赋格是勃拉姆斯的一首大型独奏钢琴变奏曲，创作于1861年，由主题和25个变奏及赋格组成，是勃拉姆斯所有钢琴变奏曲中变奏最多，篇幅最长的一首。该作品主题来自于亨德尔羽管键琴组曲第二集中的第一组曲。据记载，这首变奏曲是勃拉姆斯送给女钢琴家克拉拉·舒曼的生日礼物。在这首作品的扉页上，勃拉姆斯注明了“献给最亲爱的人”。请听亨德尔主题变奏曲。

演奏：Mauricio Kagel, Konrad Beikircher，班贝格交响乐团 - 巴伐利亚国家爱乐乐团

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