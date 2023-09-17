勃兰登堡门被“最后一代”成员泼漆

（德国之声中文网）环保组织"最后一代"的活动人士向勃兰登堡门喷洒了黄色和橙色油漆。警方发言人表示，所有六根柱子均受到影响。连接勃兰登堡门和菩提树下大街的巴黎广场也被泼洒油漆。大约40名警察赶到现场，共有14人被捕。警方发言人称，将就对公众有害的损害财产罪展开调查。

"最后一代"表示，这一行动是所谓"转折点抗议活动"的一部分。 自上周三以来已有数百人来到柏林参加抗议游行，导致柏林火车站附近的道路被封。该组织发言人马里昂·法比安（Marion Fabian）称，勃兰登堡门被选为此次活动的目标，因为它是"柏林最著名的地标"，比德国其他的纪念碑更能"代表历史上伟大、充满希望的转折点"。他还表示，"只有当转变开始后，我们才会结束抗议"，"我们最晚必须在 2030 年之前摆脱石油、天然气和煤炭。 现在到了肖尔茨明确表态的时候了。"

"最后一代"已宣布近几周将继续展开行动，从下周一起将再次封堵柏林的道路。 警方表示希望迅速做出反应，尽早观察掌握各著名的十字路口和高速公路出口的情况。

“最后一代”分裂了社会

除了封锁街道外，喷颜料、油漆也是"最后一代"经常采用的抗议方式。在柏林，《基本法》纪念碑今年3月被"最后一代"成员泼了黑色油漆。社民党、绿党和自民党的总部、选帝侯大街 (Kurfürstendamm) 的奢侈品店和柏林勃兰登堡国际机场的一架私人飞机都曾成为"最后一代"油漆袭击的目标。

德国有关当局应德新社询问表示，截至9月15日，已有2860起因气候活动人士的抗议导致的案件提交到联邦检察院， 其中2458起案件涉及"最后一代"的行动。

柏林市长凯·瓦格纳（Kai Wegner）谴责"最后一代"的气候活动人士对勃兰登堡门喷漆。他说，该地标是柏林作为自由之城的象征。 "通过这些行动，该组织不仅破坏了历史悠久的勃兰登堡门，而且破坏了对我们这个时代和未来的重要问题的自由讨论。"

非常柏林：不能错过的地标 勃兰登堡门 勃兰登堡门1791年落成，当时只是柏林众多城门中的一个，不过当然是格外漂亮的一个。今天它是柏林最著名的地标。在近30年的时间里，它一直被柏林墙包围。柏林墙1989年11月9日倒塌时，勃兰登堡门的画面传遍全世界。今天它仍然是德国统一的象征。

非常柏林：不能错过的地标 国会大厦 宏伟庄严的国会大厦位于柏林心脏地区。德意志帝国时期这里就是议会所在地。从1999年起为德国联邦议院会址。23米高的玻璃穹顶每年吸引大量游客前来参观。

非常柏林：不能错过的地标 柏林大教堂 柏林大教堂穹顶高达98米，是柏林所有教堂之最。参观者可以登上270级台阶，俯瞰柏林老城区。教堂里的霍恩索伦墓室(Hohenzollerngruft)存放普鲁士王朝近百具棺木。

非常柏林：不能错过的地标 电视塔和世界钟 这张照片上有两个地标。一是368米高的电视塔，是德国最高的建筑、上方有观景台和旋转餐厅。显示24个时区时间的世界钟也在不停转动。它位于人来人往的亚历山大广场。

非常柏林：不能错过的地标 查理检查站 位于弗里德里希大街的查理检查站曾是东西柏林最著名的边界检查站。苏联和美国坦克曾在这里对峙。今天这里是游客们喜爱的景点，花钱不多就可以在这里拍下富有纪念意义的照片。

非常柏林：不能错过的地标 东边画廊 柏林墙倒塌后，来自四面八方的艺术家在沿施普雷河的一段1.3公里的柏林墙上作画，将其变成世界上最长的露天画廊。有些画已经游客相机里不可或缺的经典，比如迪米特里・弗鲁贝尔（Dimitrji Vrubel）的“兄弟之吻”，画中人物是昂纳克和勃列日涅夫。

非常柏林：不能错过的地标 胜利柱 60米高的胜利柱矗立在大蒂尔加藤区交通繁忙的地段，由德国在1864到1971年的统一战争中缴获的60门大炮锻造。柱子顶端是胜利女神，被柏林人称为“金艾莎”。

非常柏林：不能错过的地标 威廉皇帝纪念教堂 残缺的老教堂是为了让人们不忘二战的残酷，新的教堂则是纪念重建的艰辛。位于布莱特施德广场（Breitscheidplatz）的威廉皇帝纪念教堂是柏林西区的地标。

非常柏林：不能错过的地标 新犹太教堂 奥拉宁堡大街（Oranienburger Straße）的新犹太教堂1866落成，曾是德国最宏伟的犹太教堂，二战中被烧毁，1995年重新修复。教堂的金色穹庐也是柏林的一大地标。

非常柏林：不能错过的地标 分子人 这两个互相伸开双臂的人也许是柏林最新的地标。1999年，由美国雕塑家乔纳森·博罗夫斯基（Jonathan Borofsky）设计的这件30米高的作品落户施普雷河畔。它位于克罗伊茨贝格（Kreuzberg）、弗里德里希海恩（Friedrichshain）和特雷普托（Treptow）三个区之间，象征着城市的重新统一。



（德新社）

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