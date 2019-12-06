劳资谈判失败 德国铁路客运段今起举行大罢工

（德国之声中文网）据德新社报道，本周一（8月23日）凌晨，德国火车司机工会（GDL）在全德境内发起大罢工，多数铁路线路停运。本次罢工将持续到周三（25日）凌晨2点。数百万出行者会受到影响。此次罢工主要涉及远程铁路线路。除了火车司机之外，工会同时也呼吁包括信号员在内的交通调度员也参与罢工。

上周日（22日），德国铁路与火车司机工会之间就涨薪问题举行的最后一轮谈判以失败告终。这也就意味着罢工未能在最后一刻得以避免。此前工会曾向德国铁路提出发放疫情津贴的要求，德国铁路表示有可能会考虑满足这一要求，但是周日下午，工会负责人韦泽尔斯基（Claus Weselsky）表示拒绝。

他在接受德国电视二台晨间新闻节目采访时说：“（资方）至少要提出一个（疫情津贴）数额。我不能让职工们回去上班，结果最后发现，他们得到的疫情津贴只有1块钱。这可不行。”

火车司机工会要求德国铁路除了为员工涨薪3.2%，同时还应该为每个员工支付600欧元的疫情津贴。韦泽尔斯基说，德国铁路拿出更好的谈判条件是举行下一轮谈判的前提。

德国铁路发言人施陶斯（Achim Stauß）表示：“火车司机工会拒绝资方的提议，这说明对工会而言这只是一场政治斗争，而根本不是为了在谈判桌前获得解决方案。”他批评工会的这种做法，“不顾及乘客的利益、广大雇员的利益和企业的利益”。他说，这种做法是“不负责任的”。

德国铁路希望在本轮罢工过程中可以确保大约四分之一的远程线路以及40%的近程铁路和城际铁路仍可运营。德国铁路方面本周一表示，虽然有一些紧急替代性列车，但是“无法确保可以让乘客按计划中那样抵达目的地”。所以铁路方面呼吁，如果可以推迟出行计划，乘客应该在罢工结束后再选择搭乘德铁。

上周六（21日），德国铁路货运部分已经开始举行罢工。

目前德国铁路和工会方面已经就涨薪3.2%的问题达成一致，但是双方对于什么时候开始涨薪的问题仍存在分歧。另外在涉及企业退休津贴、疫情津贴以及工会影响力等方面的问题，劳资双方也尚未达成一致。

德国火车为什么总晚点？ 德国火车常晚点令人恼火 这是在柏林火车总站候车的乘客们。在德国，人们常常为火车晚点感到恼火。虽然德国铁路公司的目标是长途列车要达到82％的准点率。但今年10月份，这一比率仅为71.8％。

德国火车为什么总晚点？ 天气原因 天气对德国铁路运输系统的挑战越来越大。例如夏季就经常发生因列车空调失灵而临时取消运行的情况。而秋、冬季的强风则会刮倒大树导致铁路瘫痪数小时。

德国火车为什么总晚点？ 雪上加霜 到了冬季铁路运行也常遇到困难。被冰雪覆盖的铁路列车困难。特别是结冰的铁轨可以很快导致部分铁路交通中断。

德国火车为什么总晚点？ 总要维修 密集的铁路交通给基础设施带来了负担，导致整个铁路网不断采取维修措施。不过也有部分设施被更先进和更现代化的设施所取代。

德国火车为什么总晚点？ 设施陈旧 特别是那些老火车站跟不上时代的要求。德国铁路系统将斯图加特老火车站进行了大规模改造，大部分设施改到地下。但是这项名为“斯图加特21”的火车站改建工程备受争议，估计要耗资82亿欧元。

德国火车为什么总晚点？ 列车起火 2018年10月初，行驶在科隆至法兰克福之间的一辆高速列车突然起火，所幸无人伤亡。但这条繁忙的铁路线却因此被禁行数周，列车只能绕行。

德国火车为什么总晚点？ 更快更贵 柏林至慕尼黑之间的铁路运输及其繁忙。但是从一年前开始，新建的高速列车线路明显缩短了行车时间。这条新建动车线路耗资超过10亿欧元，是成本最高的一项德国铁路工程。

德国火车为什么总晚点？ 人为破坏 德国的火车多次遭到人为的破坏。很多被涂鸦的车厢需要送到维修厂清洗和修理。 其后果是待发列车的数量出现瓶颈。

德国火车为什么总晚点？ 应急出勤 很多列车晚点是因为交通事故造成的。但是也常常有人选择卧轨自杀。对于这样的悲剧，铁路系统束手无策。

德国火车为什么总晚点？ 招聘困难 德国铁路系统急需招聘新员工。但很多人对铁路系统的工作不感兴趣。轮班工作和定期离家令火车司机的生活及其不规律。岗位缺人也是导致火车经常晚点的原因之一。

德国火车为什么总晚点？ 梦想完美 这是黑森州现代化的崴尔瑟巴赫（Wälsebachtalbrücke）铁路大桥。尽管德国铁路为其现代化建设付出巨大努力，但是总长超过33000公里的德国铁路网维修工程不断，说德国铁路是一个永久的建筑工地毫不夸张。



（德新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。