劳资谈判失败 德国铁路客运段今起举行大罢工

本周一，德国火车司机工会发起的大罢工开始正式举行。到本周三凌晨，德国境内大部分客运火车都停运。上周日劳资双方举行的最后一次谈判以破裂告终，罢工未能避免。
（德国之声中文网）据德新社报道，本周一（8月23日）凌晨，德国火车司机工会（GDL）在全德境内发起大罢工，多数铁路线路停运。本次罢工将持续到周三（25日）凌晨2点。数百万出行者会受到影响。此次罢工主要涉及远程铁路线路。除了火车司机之外，工会同时也呼吁包括信号员在内的交通调度员也参与罢工。
上周日（22日），德国铁路与火车司机工会之间就涨薪问题举行的最后一轮谈判以失败告终。这也就意味着罢工未能在最后一刻得以避免。此前工会曾向德国铁路提出发放疫情津贴的要求，德国铁路表示有可能会考虑满足这一要求，但是周日下午，工会负责人韦泽尔斯基（Claus Weselsky）表示拒绝。
他在接受德国电视二台晨间新闻节目采访时说：“（资方）至少要提出一个（疫情津贴）数额。我不能让职工们回去上班，结果最后发现，他们得到的疫情津贴只有1块钱。这可不行。”
火车司机工会要求德国铁路除了为员工涨薪3.2%，同时还应该为每个员工支付600欧元的疫情津贴。韦泽尔斯基说，德国铁路拿出更好的谈判条件是举行下一轮谈判的前提。
德国铁路发言人施陶斯（Achim Stauß）表示：“火车司机工会拒绝资方的提议，这说明对工会而言这只是一场政治斗争，而根本不是为了在谈判桌前获得解决方案。”他批评工会的这种做法，“不顾及乘客的利益、广大雇员的利益和企业的利益”。他说，这种做法是“不负责任的”。
德国铁路希望在本轮罢工过程中可以确保大约四分之一的远程线路以及40%的近程铁路和城际铁路仍可运营。德国铁路方面本周一表示，虽然有一些紧急替代性列车，但是“无法确保可以让乘客按计划中那样抵达目的地”。所以铁路方面呼吁，如果可以推迟出行计划，乘客应该在罢工结束后再选择搭乘德铁。
上周六（21日），德国铁路货运部分已经开始举行罢工。
目前德国铁路和工会方面已经就涨薪3.2%的问题达成一致，但是双方对于什么时候开始涨薪的问题仍存在分歧。另外在涉及企业退休津贴、疫情津贴以及工会影响力等方面的问题，劳资双方也尚未达成一致。
（德新社）
© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
新冠危机给德国人带来了意外之喜：虽然疫情使德国铁路面临许多问题，但由于搭车人次减少，许多乘客已经许久没有像近期一样能准时抵达目的地。数据显示，德铁准时率为2008年以来最高。