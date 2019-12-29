 劳资纠纷激化 汉莎子公司新年罢工成定局 | 经济纵横 | DW | 29.12.2019

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经济纵横

劳资纠纷激化 汉莎子公司新年罢工成定局

空乘人员工会发起汉莎旗下子公司德国之翼在12月30日到1月1日期间举行罢工，届时将有部分德国国内和欧洲航线被取消，对新年节日期间的交通运营造成影响。在罢工开始之前的最后一天，劳资双方的矛盾冲突仍然没有任何缓和迹象。

Deutschland Streik Ufo-Flugbegleiter | Flughafen Berlin-Tegel (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

航班被取消，怎么办？！

（德国之声中文网）德国空乘人员独立工会（UFO）号召工会成员在12月30日到1月1日举行为期三天的罢工。在最后一刻缓和矛盾的希望也宣告破灭。据法新社报道，汉莎旗下子公司德国之翼（Germanwings）和欧洲之翼（Eurowings）的劳资纠纷冲突加剧。

周六，德国之翼雇主方提出的一项调解建议被工会方面断然拒绝。工会代表指责汉莎集团领导层玩弄"误导视听的伎俩"，而德国之翼和欧洲之翼方面则批评空乘人员工会"在顾客和员工的背后玩弄权术"。

工会代表称，已经在周六通过电话向德国之翼方面重申了"在最后一刻取消罢工所需的前提条件"，如果必要的话工会愿意在周日进行紧急谈判。但是雇主方面并未对此做出回应。

Deutschland Streik Ufo-Flugbegleiter | Flughafen Düsseldorf (picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

DW.COM

本周五（11月8日），汉莎空乘人员继续罢工，数百次航班被取消。周末劳资双方将就调解程序举行会谈，在此期间，抗争至少不会升级。 (08.11.2019)

德国汉莎航空公司空乘服务人员开始罢工。为预防起见，汉莎航空已经取消了1300次航班。之前，法兰克福劳动法法院宣判此次罢工合法，后来的上诉也被驳回。 (07.11.2019)

汉莎空乘人员工会与航空公司之间的矛盾升级。汉莎空乘人员工会已经决定举行罢工。届时所有从德国起飞的航班将受到影响。 (04.11.2019)

空乘人员工会在周五呼吁进行罢工，该行动从周一零点开始，至周三夜间24点结束。在三天的罢工期间，将会实行特殊飞行计划。周六，汉莎集团的一名发言人仍然拒绝透露，究竟有多少班次的航班将会因罢工而取消或受到影响。她强调，必须要等罢工开始之后才能确定。

根据"明镜在线"的报道，12月30日将有54个班次的航班取消，受到波及的除了德国国内航线之外，还有从德国飞往维也纳和苏黎世的航班。12月31日预计会有52个班次停飞，1月1日的计划尚不清楚。

引起这次罢工的主要原因之一是在兼职工作规定方面的劳资分歧。德国之翼方面认为，这次空乘人员工会发起的罢工"缺乏基础"。

围绕这次劳资冲突，之前汉莎集团的四个子公司已经举行过一次警告性罢工，汉莎母公司也举行过为期两天的罢工。在11月的罢工期间，有大约1500个航班取消，20万名旅客受到影响。

雨涵/李鱼（法新社、明镜在线）

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