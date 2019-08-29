劳工组织：苹果及富士康临时工比例最高过半

（德国之声中文网）"中国劳工观察"组织称，今年的报告有多名调查人员在郑州富士康工厂工作，最长的工作了四年以上。

报告称，为了应对旺季期间的大量订单，富士康雇用了学生工以及派遣工。中国的劳动法规定，工厂的派遣工不能超过10%的比例，但苹果与富士康并未确实实行。

报告称，2016年以前富士康只有很少的"劳务派遣工"，而现在派遣工的比例达到50%或者更多。使用派遣工可以满足苹果产品季节性量产的需要，富士康可以在很短的时间招大量的派遣工。派遣工的工资会比正式工会高一些，但因为使用短期派遣工，工厂不需增加正式工的工资，相对用工成本反而更少。这些派遣工通过中介公司入职，中介公司不为其缴纳社会保险。派遣工满3个月后可签合同转为正式员工。

据彭博社引述"中国劳工观察"称，在8月底学生工返校后，临时工比例下降至接近30%，不过仍违反相关法律规定。

报告称，郑州富士康工人的基本工资维持在2100元人民币，然而这样的工资水平不足以维持郑州市一个家庭的生计。报告称，加班成为苹果流水线上的福利，工人都希望有更多的加班，以加班费换取足以维持生活的薪资。

而派遣工通常都是聘请来做旺季的短期工。旺季结束后，工厂不需要辞退大批员工，也不需要付派遣工补偿金，因为派遣工合同就是三个月，加上很多派遣工会因为旺季结束后没有加班，基本工资又低而自行离职。

苹果："超出了我们的标准"

据路透社报道，苹果发表声明称，内部调查发现，临时工在所有员工中所占的比例的确"超出了我们的标准"，正在与富士康合作"立即解决这个问题"。但苹果没有说明，所超出的比例是否违反了中国的法律。富士康也单独确认了派遣工事宜，称与公司的规定不相符合，将会"立即着手解决问题"。

"中国劳工观察"在报告中批评苹果 "把目前因贸易战造成的利润损失通过供应商转移到工人身上"。

报告中引述一位调查人员询问工人们为什么选择来到这里，工人们说："生活所迫，这个工厂最起码不拖欠工资。就是每年的淡季时间太长了，希望每个月能发差不多三千元工资就满意了，工作很累但是也期望能够加班，因为有加班才着能拿到三千多的工资，谁想生活得那么累呢，逼我们加班的不是工厂，是生活。"报告称， 所有的生产线员工都是领取当地最低或者是接近最低的工资。这难以维持工人们的最低生活要求。每天工作十小时或者更久，成为了苹果供应工厂吸引工人的前去工作的有利条件。

据彭博社报道，富士康运作的利润率微薄，因此雇佣数百万农民工和临时工，以应对需求旺季与淡季的波动。派遣工没有正式员工的社会保险等福利。

据"中国劳工观察"报告，苹果与富士康希望在郑州工厂每个班次生产约1.2万台iPhone。本周二，苹果将举行发布会，推出iPhone11。

报告还指出富士康存在学生工被迫加班加点的情况。富士康表示，存在加班情况，但都属自愿。

据报告，淡季工人零加班的情况下，平均工资2000元/月左右，旺季平均3500元/月左右。另据《中国日报》此前报道，2018年中国人均可支配收入为28228元，平均每月2352元。

苗子（综合报道）