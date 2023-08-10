 《劳动新闻》：台风来袭时首要任务是保护好领袖肖像 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.08.2023

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时政风云

《劳动新闻》：台风来袭时首要任务是保护好领袖肖像

台风“卡努”（KHANUN）即将抵达朝鲜。朝鲜《劳动新闻》发布消息说，朝鲜人的首要人物是保护好朝鲜领导人的肖像、画像、半身塑像和纪念碑等等。

朝鲜每个家庭都必须悬挂金日成和金正日的肖像

朝鲜每个家庭都必须悬挂金日成和金正日的肖像

（德国之声中文网）台风"卡努"（KHANUN）预计本周五凌晨抵达朝鲜。本周四，"卡努"已登陆朝鲜半岛，给韩国多地带来强风和暴雨，导致部分航班和列车被取消或延误。

由于基础设施薄弱、森林过度砍伐，自然灾害往往对朝鲜产生很大影响。平壤朝中社周四表示，该国"发布了强风、暴雨、巨浪和海洋警报，"所有部门和单位"正在"开展积极行动，应对灾难性的异常气候"。朝中社还说，农业部门官员也在努力保护农作物免受台风影响。

朝鲜劳动党中央机关报《劳动新闻》则写道，朝鲜人的"首要关注点"应该是保护朝鲜领导人的肖像、画像、半身塑像和纪念碑等的安全。

  • Nordkorea Familie Kim Jong Il Jong Nam Sung Hye Rang Lee Nam-Ok Lee Il Nam (picture-alliance/dpa)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    一张罕见的“集体照”

    在这张摄于1981年的照片上，金正男（右上）罕见的与父亲金正日共同出现。画面左上方的女性是成蕙琅，是画面中另外两名孩子的母亲。成蕙琅的另一个身份是金正男的姨妈，她的妹妹成蕙琳是金正日的妻子。1981年，成蕙琅举家逃亡韩国，这张照片也是她为了证明身份而公布于众的。

  • Kim Jong Nam, Bruder von Nordkoreas Diktator Kim Jong Un (picture-alliance/dpa)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    落魄“王子”？

    2月13日，一位朝鲜男子在马来西亚吉隆坡去世。有关他的死因，外界众说纷纭，但他的身份却很快就得到确认：金正男（Kim Jong Nam）。45岁的他是统治朝鲜近70年的“金氏家族”一员，但长期游离于权力高层之外，据称是澳门赌场和五星级酒店的常客。在这次身亡消息传出之前，这个名字上次登上头条还是在2001年，当时他拿着假的多米尼加共和国护照前往日本，据说是要去迪士尼乐园。

  • Nordkorea testet Antrieb für Satellitenrakete Kim Jung Un (Reuters/KCNA)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    第三代领袖

    也许正是因为2001年的“日本历险记”，让作为长子的金正男葬送了继承“王位”的机会，取而代之的是他同父异母兄弟金正恩（Kim Jong Un）。2010年，不到30岁的金正恩便成为朝鲜第二把手，仅次于其父金正日。人们当时便意识到，他将成为权力继承人。金正恩上台后进行了颇为严厉、“六亲不认”的整肃运动。

  • Nordkorea Chang Sung-taek Hinrichtung Prozess (Reuters)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    拿姑父开刀

    这轮整肃的“牺牲品”之一便是张成泽（Jang Song-thaek）。他不但是朝鲜政权的重要人物之一，还是金正恩的姑父。张成泽的妻子金敬姬是金正日最小的妹妹。但战友加亲友的身份也没能保住这位朝鲜二号人物的命，他一次召开大会的场合被当场逮捕，最后判处死刑，罪名之一是“企图发动政变”。

  • Nordkorea Kim Kyong Hui (picture-alliance/AP)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    金家长女

    与丈夫张成泽一样，金敬姬（Kim Kyong-hui）也曾在金正恩刚刚上台时被视为权力高层的一员。但她并没有因为丈夫的倒台而遭到清洗，而是继续留在权力核心内，目前仍担任朝鲜劳动党中央政治局委员。曾有多次传出她的死讯，但最终都未能证实。不过，正如金氏家族的大部分女性成员一样，金敬姬此后甚少在公开场合露面。

  • Kim Jong Un ist verheiratet (dapd)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    颇不寻常的第一夫人

    现在最为引人注目的金家女性成员，无疑是金正恩的妻子李雪主（Ri Sol-ju）。有报道称，在成为领袖妻子之前，李雪主是朝鲜一个知名歌舞团的歌手。此后多次与金正恩共同出现在媒体上的她，因为衣着时髦，外表靓丽，而让令人一贯感觉沉闷阴暗的朝鲜政坛有了些许亮色。

  • Kim Jong Chol, Bruder von Nordkoreas Diktator Kim Jong Un (AFP/Getty Images)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    第一“王储”

    除了妻子之外，金正恩目前最亲密的家人大概要数他的亲弟弟—金正哲（Kim Jong-chul）。与金正男一样，1981年出生的金正哲也曾被视为有望争夺“王位”，但最后并没能得到父亲的支持，据称是因为金正日觉得他太“娘娘腔”。不过他目前据信在朝鲜政权中也扮演重要角色。

  • Nordkorea Kim Yo Jong (picture alliance/dpa/Jiji Press)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    领袖的妹妹

    金正恩和金正哲的母亲都是出生于日本的高容姬（Ko Yong-hui），他们两人还有一个妹妹—金與正（Kim Yo-jong）。据说，与其几位兄长一样，金與正也曾留学海外，尤其是瑞士。由于金家的神秘色彩，金與正刚刚出现在金正恩身边的时候，甚至一度被媒体误认为当时仍未公开亮相的李雪主。

  • Frankreich Neffe der nordkoreanischen Präsidentin Kim Jong-un (picture alliance/dpa/Yonhap)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    金家第四代

    目前已经为外界所确知的金家第四代只有一位—金正男的儿子金汉秀（也译为金韩松，Kim Han-sol）。他不但留学国外，还曾接受过媒体采访。当时他表示，自己从来没有见过爷爷金正日和叔叔金正恩，也没有太多来自朝鲜的朋友。电视画面上的金汉秀一身韩流打扮，与寻常少年无异。

  • Nordkorea Mansudae Grand Monument der ehemaligen Präsidenten Kim Il Sung and Kim Jong Il (picture alliance/dpa/robertharding)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    “永远的总书记”和“永远的主席”

    金日成在1948年开创“朝鲜民主主义人民共和国”，此后其子金正日继续其“遗志”，在朝鲜实行家族统治，至今持续三代。金日成死后被宪法确定为“共和国永远的主席”，而金正日去世后则被称为“永远的总书记”。尽管经济落后，平壤政权依然在“先军政策”的主导下大力发展军事实力，尤其是核武力量，并因此受到国际社会严厉制裁。

    作者: 石涛


2008年7月，朝鲜《劳动新闻》曾刊登了《朝鲜刊发灾难时公民行为规则》，要求人民在遇到自然灾害的时候第一件事是要保护朝鲜领导人的肖像、画像、领袖半身塑像等艺术作品。《劳动新闻》还曾大力宣传9岁女孩俞香林的事迹。《劳动新闻》的报道称，2003年1月，俞香林家发生火灾，她冲进火里救出金日成和金正日肖像后倒地。战士们发现这位死去的孩子时，她怀里的毛毯裹着金日成和金正日的肖像。朝鲜政府授予俞香林"金日成少年荣誉奖"作为表彰，她生前的母校改名为"俞香林小学"。

2006年朝鲜遭遇洪水灾害时，朝鲜中央通讯社曾报道，朝鲜东部的一名林业研究所官员在房子被泥石流袭击时，因奋力抢救领袖金日成和金正日父子的肖像而英勇牺牲。

在朝鲜，现任领导人金正恩的父亲金正日和祖父金日成的肖像无处不在，每个家庭和每个单位的办公室都悬挂着他们的肖像。

（法新社等）

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