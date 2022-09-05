劳动力严重短缺 德国酝酿“最先进”移民法

（德国之声中文网）德国缺乏技术工人。护理人员、IT专家、工匠、物流业人员--所有这些工种都面临人才短缺。根据德国联邦就业局的数据，每年需要吸引40万名技术工人移民，才能够保持劳动力市场的稳定。但在2021年，只有4万人愿意申请到德国工作。 当德国"婴儿潮"一代，即1960年代高出生率人群即将退休的时候，德国劳工短缺的问题还将加剧。

"欧洲最先进的移民法"

为了扭转这种局面，德国政府为自己设定了一个雄心勃勃的目标：它希望通过"欧洲最先进的移民法"，正如联邦劳工部长海尔（Hubertus Heil ）在2022年11月所说的那样。因为："我们正在与许多国家争夺聪明的头脑和能帮助我们的双手。我们找到合适的人，就能保证德国的繁荣发展。"

同时，德国联邦内政部长费瑟（Nancy Faeser）一再指出，在德国，对世界开放的态度和真正的欢迎文化非常重要。这样，无论是技术工人还是随其迁往德国的家庭，都会在这里找到家的感觉。

德国联邦劳动部长海尔（Hubertus Heil ）和内政部长费瑟（Nancy Faeser）

哪些事情已定？

联邦内政部的法律草案打算为想在德国工作的技术工人和来自非欧盟国家的工人开辟新的机会。原则上，未来将有三种方式：通过资格认证和学位认可；凭借专业经验；对于有潜力但没有现成就业合同的人来说，都可以移民德国开始工作。

允许低薪移民

在未来，更多的人将获得所谓的欧盟蓝卡，因为工资门槛正在降低。十年前，德国为高素质技术工人推出了欧盟蓝卡。不需要优先检查是否有德国人或欧盟公民有资质竞聘相关岗位，也不需要语言技能，学者们可以拿着欧盟蓝卡在德国就业。但以前他们必须获得一定程度的最低收入，以排除用低工资侵占劳动力市场的情况。如今，这个工资门槛将被降低。但目前并不清楚新的标准具体低到什么程度。

之前，申请欧盟蓝卡的就业者必须证明其最低年薪为58400欧元，如果是德国紧缺的职业，则为45552欧元。IT技术专家如果有学术水平的工作经验，可以在没有大学学位的情况下获得欧盟蓝卡。

此外，该法律草案还做出调整，适应不断变化的就业市场：未来，技术工人将被允许从事任何专业水准的职业，也就是说，如果想要改行也可以。例如，一个受过职业培训的机械师，将来也可以从事物流业的工作。

学位认证方面的障碍更少

德国劳工移民的一个主要障碍是，他们的学位必须在德国得到承认。这往往需要很长的时间，而且非常官僚化。今后，如果人们有足够的，即至少两年的专业经验和在原籍国得到国家承认的学位，他们的学位就不再需要在德国得到承认。"这一变化将意味着减少官僚主义，从而缩短程序，"德国内政部长费瑟表示。

然而，这一规定只针对超过一定工资门槛的技术工人。对于那些没有达到这个工资门槛，因此仍然需要在德国承认其学位的人，酝酿之中的专业劳工法还做出了一个新的规定：与雇主建立学位承认伙伴关系。这就意味着，技术工人可以先来到德国并开始工作，哪怕其学位仍在认证过程之中。

德国推出"机会卡"

此外，该法律草案将引入所谓的"机会卡"，它是基于积分制度的。有了它，人们可以有一年的时间来德国来找工作。前提条件是拥有外国的职业认证或大学学位。

这种机会卡的发放标准可能包括申请者的德语和/或英语的语言技能、年龄、专业经验、与德国的联系以及陪同伴侣或配偶有多大的就业潜力。此外，持有这种机会卡的人才在寻找工作时，每周最多可以工作20个小时，而且还可以进入职位试用期。

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批评的声音

"我们正在使德国对世界上的聪明人来说更具吸引力。我们将积极推动德国成为全世界的移民国家，"内政部长费瑟在不久前德国联邦政府的新闻发布会上总结道。

保守派基民盟/基社盟议会党团副主席（Hermann Gröhe）格罗赫批评说，政府的法律草案在鼓励更多受过良好教育的移民进入德国方面"没有真正有效的作用"。他指出：重要的不是新法规，而是更好的实际工作。"如果数以千计的愿意移民的技术工人为了签证或他们的专业认证而等待数月的话，就意味着我们最终需要的是足够的工作人员，例如在外国人管理局--而不是新的移民积分规定。"

"如果一个来自巴基斯坦或印度的计算机专家因为签证问题要等上几个月才能在领事馆得到预约，那么可能他就会选择另一个目的地国家移民，"来自德国城市和市政当局协会的蓝滋贝尔格（Gerd Landsberg）向德国《莱茵邮报》 表示。他呼吁加快签证程序的数字化，因为所有发达工业国家都在争夺技术工人。

该法律草案现在必须提交到德国联邦议院进行讨论。

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