“劫持”客机事件：美国宣布恢复制裁白俄罗斯

（德国之声中文网）白宫发言人普萨基（Jen Psaki）宣布，下周华盛顿将使针对9个白俄罗斯国有企业的制裁措施重新生效。此举已于上月预告，以作为对白俄罗斯当局残酷镇压境内反对派示威者的反应。2006年，美国首次制裁该国。

此外，美方将就针对白俄总统卢卡申科身边责任人的措施与欧盟协调。普萨基还透露，将制备新司法工具，为总统采取进一步措施提供更多空间。

白宫发言人普萨基

美国国务院也对白俄罗斯发出旅行警告，表示美国联邦航空管理局（FAA）已告诫航空公司，在飞越白俄罗斯领空时须 "极端小心"。

"对国际准则的攻击"

普萨基指出，"伪造借口以强行改变在两个欧盟国家首都之间运营的瑞安航班"，及逮捕政府批评人士普罗塔塞维奇（Roman Protassewitsch）是 "对国际准则的直接攻击"。

拜登总统的这位发言人要求，卢卡申科必须使对事件进行 "可信的国际调查"成为可能、释放 "所有政治犯"，并与 "民主反对派和民间社会的代表全面对话"。

普京：西方反应过度

俄罗斯总统普京则支持卢卡申科。在黑海城市索契的一次会议上，他表示同意白俄罗斯方面的看法，即：西方对该事件的 "情绪化 "反应过度。

普京称，白俄罗斯和俄罗斯致力于建立一个 "联盟"。依据该联盟，两国将在经济与国防领域合作。长期来，克里姆林宫力主两国之间有更大整合。普京被认为是白俄罗斯掌权者最后的强大盟友。

"无合法性的政权"

周五（５月２８日），欧盟委员会主席冯·德莱恩提醒卢卡申科，他的国家早晚都将出现民主变革。她表示，"无论怎样的镇压、暴行或胁迫 "都不会给卢卡申科 "独裁政权带来任何合法性"。

欧盟委员会向白俄罗斯人民承诺，一旦该国领导层启动 "民主过渡"，欧盟就将出台一项用于该国的30亿欧元经济一揽子计划。

上周日，以受炸弹威胁为借口，白俄罗斯当局出动战斗机，迫使一架从希腊飞往立陶宛的英国瑞安航空客机在白俄罗斯首都明斯克机场降落。据欧盟提供的数字，机上当时有171人，其中包括对政府持批评立场的记者、博主普罗塔塞维奇。飞机降落后，普罗塔塞维奇和同行女友萨佩加（Sofia Sapega ）均立即被白俄当局拘留。延误数小时后，其他大部分乘客得以继续飞往维尔纽斯。

（德新社，法新社，路透社）

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