劫后重逢 廖天琪透露刘霞来德经过

（德国之声中文网）廖天琪周四与刘霞会面后，在柏林文学之家接受多家香港媒体的联合采访，介绍刘霞最新情况。廖天琪表示，刘霞看起来精神很好，非常高兴，情绪很好，睡得比较好，但身体虚弱，走路走一下就会觉得累，因此继续要医疗方面的照顾，医生有要求刘霞周五入院接受详细检查，但刘霞要求推迟，除了因为要安静悼念刘晓波，进行一个心灵交谈，还因为周日刘霞的亲友从美国来探望她。

不完整的自由

外界都关注周五在柏林举行的刘晓波逝世一周年追思会，会不会见到刘霞的踪影，廖天琪说，刘霞无法出席追思会，虽然刘霞是一个自由人，但大家都知道她的弟弟刘晖仍在中国大陆，现在是假释身份，中国政府任何时候都可以把他关回监狱中，可以想像刘霞不能说一些、做一些事情，所以刘霞不是因为身体衰弱来不了，外界应该理解她的意思。她又说，刘霞短时间内不会见记者，也不会近期内到挪威代丈夫刘晓波补领诺贝尔奖。

刘霞抵达柏林机场

抵柏林前五天 刘霞知道可重获自由

廖天琪在记者会上，又披露营救刘霞的过程。她说早于今年三月下旬，从德国外交部得到消息指刘霞可以出国，而且刘霞透过德国驻华大使知道消息，表现高兴并开起收拾行李，形容那个时候刘霞心理已准备好马上可以出来。但到了四月份，廖天琪电话联络不上刘霞，后来才知道刘霞收到消息自己又不可以走，非常伤心，后来外界就听到廖亦武公开与刘霞的录音，刘霞以死抗争。事情的转机就在五月德国总理默克尔访华，廖天琪说，当时各个团体加强压力，要求默克尔做一些事情，而默克尔有跟国家主席习近平谈过刘霞，虽然当时没有结果，但有感觉刘霞可以出来。

廖天琪与廖亦武2016年共同在柏林出席一场活动

廖天琪认为，刘霞重获自由的一天，正好中国国务院总理李克强访问柏林，与德国达成300亿美元商业协议等，加上释放刘霞，对于受国内政治影响、处于政治低调的默克尔来说，刘霞起了很重要作用，而释放刘霞非常明显不是中国政府一个人道姿态，相反是完全一个交易。

精神心态好 继续摄影写作

廖天琪又指，与刘霞会面两个多小时，谈到轻松的话题，两人见面就紧紧拥抱，喝茶聊天，而刘霞带了很多行李到德国，包括她最喜爱的艺术品丑娃娃，刘霞又说会在德国做自己喜欢的事，继续摄影、画画和写作。

廖天琪形容，刘霞心态很好，初时还担心对方会寂寞，但刘霞向她说不用担心，自己寂寞惯了。廖天琪指，是因为刘晓波在世时，刘霞很多时间都是一个人，常常活在恐惧中，担心有人把她带走，但看见刘霞后，相信她对德国生活充满信心。

两人又谈到刘晓波病重期间的情况，刘霞在去年五月份探望刘晓波时，只是觉得他很瘦，直到六月六日有人叫她见晓波，后来才发现丈夫已经病重，但当时每天都有一大堆人，围在病榻上刘晓波的旁边，刘霞虽然在丈夫身边，但都不可以尽情说话。廖天琪觉得刘霞勇敢，坚强，但也非常难过，因为全世界的人都在努力，都没办法救出刘晓波。

另外，刘霞另一位好友、旅居德国作家廖亦武在面书发布刘霞最新照片，显示她与诺贝尔文学奖得主赫塔米勒等朋友聊天。