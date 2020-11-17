助马杜罗政府 中国国企遭美制裁

(德国之声中文网) 美国周一(11月30日)对中国国企中国电子进出口公司(CEIEC)实施制裁，指责其支持委内瑞拉总统马杜罗破坏民主。这项行动将冻结中国电子进出口公司的美国资产，并禁止美国人与之交易。

美国财政部也表示，中国电子进出口公司在全球有200多家子公司和办事处。这项决定允许该公司的合作伙伴有45天的宽限期来结束业务，否则将面临美国的惩罚。

美国财政部在一份声明中说，中国公司支持马杜罗的左派政府「限制互联网服务，并对政治对手进行数字监控和网络行动」。

财政部长姆努钦在声明中说：「美国将毫不犹豫地锁定任何帮助压制委内瑞拉人民和全世界其他国家人民民主意志的人。」

委内瑞拉外交部称此举 「非法」，并在一份声明中说，此举旨在「孤立该国，给委内瑞拉民众带来困难」。

中国电子进出口总公司目前仍未回应。

事实上，这不是中国电子进出口公司第一次被美国制裁，2006年至2008年，这间公司也曾因为被美国指控帮助伊朗和叙利亚武器扩散而遭制裁。

遭控协助盖「网路长城」

法新社报导，虽然中国电子进出口公司自称销售 「保护每个公民最基本权利的解决方案」，还提到了在玻利维亚和厄瓜多尔的案例，但美国财政部称其提供的是「商业化版本的北京『长城』」。

美国财政部表示，中国电子进出口公司自2017年以来一直支持马杜罗政府，并向包括委内瑞拉国家电话公司(CANTV)在内的委内瑞拉政府实体提供软件、培训和技术专长。

美国国务卿蓬佩奥指责中国电子进出口公司自2017年以来一直支持马杜罗政权「镇压政治异议和破坏民主进程」。

根据路透社，委内瑞拉人多年来一直表示，他们的电脑和手机无法连上某些与反对派有关的网站，或一些公开批评政府的地方新闻机构。

其中，使用国营电信供应商委内瑞拉国家电话公司提供宽带服务的人受影响最大，但私人服务的用户也面临限制。

委内瑞拉12月6日将举行议会选举，马杜罗希望夺回国民议会，这是反对派控制的唯一机构。反对派领袖瓜伊多和一些国际观察员则认为选举被操纵，希望大众抵制。

蓬佩奥则在一份声明中抨击马杜罗政权将操纵12月6日的议会选举，说选举「既不自由也不公平」。

邹宗翰/张慈 (路透社、法新社)

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