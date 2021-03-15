助许智峯逃亡 港府寻求引渡丹麦议员遭拒

(德国之声中文网) 丹麦三大报纸之一《政治报》(POLITIKEN)日前披露，香港当局正在悄悄地寻求丹麦政府的协助，要求后者帮助调查两名丹麦国会议员。这两名议员曾经在去年12月协助香港区议员许智峯弃保潜逃丹麦。《政治报》援引多名知情人士称，丹麦政府目前已经回拒了中方的请求。

香港律政司几个月前就启动了针对丹麦国会议员额利贝克(Uffe Elbæk)以及阿米兹波尔(Katarina Ammitzbøll)的调查。他们和另外两名丹麦政坛新秀共同组织了几场名义上的环保交流会议，随后向面临多项政治检控的泛民主派香港区议员许智峯发出了正式邀请。香港警方在核查了许智峯的丹麦行程单后，准许尚在保释期的他离境前往丹麦。

许智峯12月初抵达丹麦后，额利贝克就表示，将竭尽所能"帮助许智峯留下"，还透露称，组织"环保会议"的主要目的就是协助许智峯离开香港。许智峯本人也在丹麦访问期间宣布流亡并退出香港民主党。

《南德意志报》指出，许智峯早在去年夏天香港《国安法》刚出炉时就已经做出了逃亡决定。新加坡《联合早报》则披露，去年9月中旬，许智峯因涉嫌阻碍警员执法被捕，护照也被没收；获保释后，他立刻联系几名与他相识的丹麦年轻政客，透露离境的意愿，"并指要离境只有一个方法，就是以议员身份进行一次外事访问，并商讨对政权无害的事情，例如气候变化和联合国目标等。"

今年1月初，丹麦《政治报》就披露称，香港当局正在调查并寻求引渡额利贝克、阿米兹波尔等丹麦政客，还发出了国际逮捕令。丹麦外相科弗德(Jeppe Kofod)则回应说，丹麦不会同意将国会政治人物引渡至香港，并强调丹麦宪法保障言论自由，丹麦国会议员可以见任何想见之人而不必担心遭到任何报复。

情报机关发警示

虽然香港与丹麦之间并无引渡条约，但是双方签署的刑事司法互助协定依然有效。曾任香港保安局局长的香港建制派立法会议员、新民党主席叶刘淑仪就在今年1月指出，港府可以依据刑事司法互助协定要求丹麦执法部门协助落实口供，"如果掌握足够证据，便可通过国际刑警组织向两名丹麦议员发出通缉令。"

现任香港保安局局长李家超也向丹麦《政治报》确认，香港警方"将对包括丹麦政界人士在内的任何涉嫌违反香港法律提供逃亡协助的人进行调查"。

据悉，丹麦情报机关已经向议员额利贝克以及阿米兹波尔发出警示，要求他们暂时不要前往任何与中国签有引渡条约的国家或地区。

而在今年1月，许智峯已经离开丹麦前往英国，并且在3月9日辗转抵达澳大利亚。

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