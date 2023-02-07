 助朝鮮洗錢 中港3名銀行業者遭美制裁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.04.2023

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时政风云

助朝鮮洗錢 中港3名銀行業者遭美制裁

在韓國總統尹錫悅訪美之際，美國24日宣布制裁3名駐中國、香港的銀行從業人員，稱他們助駭客組織洗錢，為朝鮮創造軍武資金。

美國指控3名中港的銀行從業人員助駭客組織洗錢、為朝鮮創造軍武資金（資料照）

美國指控3名中港的銀行從業人員助駭客組織洗錢、為朝鮮創造軍武資金（資料照）

（德國之聲中文網）美國週一（4月24日）宣布制裁3名協助朝鮮駭客組織「拉薩路集團」（Lazarus Group）洗錢的銀行從業人員，稱他們藉美國等國際金融體系清洗該集團竊取的虛擬貨幣，以資助平壤的武器計劃

路透社報導，根據美國財政部的一份聲明，這3人分別是駐中國的虛擬貨幣交易員吳慧慧（Wu Huihui，音譯）、駐香港的貨幣交易員鄭鴻文（Cheng Hung Man，音譯），以及最近剛轉調至中國丹東的一名朝鮮光鮮銀行代表申賢碩（Sim Hyon Sop，音譯）。

該聲明稱，駐香港的鄭鴻文以匯款協助駐中國的吳慧慧，將拉薩路集團竊取的虛擬貨幣轉換成實體貨幣，價值數百萬美元。申賢碩則因代表近日被美國定為制裁對象的光鮮銀行而成為目標。

報導指，此3人在美國的所有資產都被凍結，與他們有業務往來的人也受到制裁。

美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長納爾遜（Brian Nelson）稱，朝鮮「持續以虛擬貨幣和多種非法網絡工具，潛入國際金融系統以創造收入」。

他說，有鑒於平壤今年內已經發射了3枚洲際彈道導彈，華府將致力於咎責協助朝鮮「破壞和平穩定」者。朝鮮尚未對此做出回應。

朝鮮今年已發射3枚洲際彈道導彈，圖為4月13日韓國報導朝鮮試射導彈之畫面

朝鮮今年已發射3枚洲際彈道導彈，圖為4月13日韓國報導朝鮮試射導彈之畫面

拉薩路集團

美國財政部援引該國區塊鏈分析業者Chainalysis在2月公開的報告稱，拉薩路集團僅在2022年，就透過加密貨幣，掠奪了約17億美元的資金，其中包括從線上遊戲Axie Infinity中竊取的6.2億美元。

美聯社引述美國財政部說法，稱拉薩路集團是一個由平壤的主要情報機構「偵察總局」管理的網路犯罪集團，以各國政府、私人機構為目標，從事間諜、數據及貨幣盜竊活動。

報導指，該集團最臭名昭著的「成就」是2014年涉嫌對嘲諷朝鮮領導人金正恩的喜劇電影《採訪》（又譯《名嘴出任務》）進行報復，駭入出品商索尼影視娛樂（Sony Pictures Entertainment）、洩露其內部機密文件。

據稱，該集團自索尼事件後，還策劃、參與了多起網絡盜竊案，每年掠奪數億美元。

拉薩路集團是一個由朝鮮政府管理的駭客組織（示意圖）

拉薩路集團是一個由朝鮮政府管理的駭客組織（示意圖）

（路透社、美聯社）

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