助出逃港人 加拿大香港社群提供就业住宿

（德国之声中文网）《香港国安法》实施已满一年。根据香港入境事务处统计，去年六月到今年六月间，经香港机场净移出的香港居民高达10.9万人，比2020年一整年的3.98万多了六万人。香港移民潮持续加温，作为港人移居首选地之一的加拿大，也有越来越多当地港人筹办援助组织，为抵达加拿大的新香港移民提供工作机会丶住宿安排丶法律谘询及心理照护等协助。

路透社报导，在多伦多经营厨艺学校的何先生表示，他雇用了一名香港民主派政治人物的前助手来帮他推广线上业务，最近更新招了一名曾参加 2019 年香港反送中运动的港人来当他的厨房助理。

「这是一场战役。而这些人是我的战友，跟我们有相同的价值观，」38 岁的何先生表示，「如我们不伸出援手，谁会伸出援手？」

在加拿大，各地援助组织星罗棋布，有些组织甚至从 1989 年天安门事件以及 1997 年香港回归之後就在加国成立并延续至今。他们正在为新移民提供各式各样的协助服务，而在疫情使得移民手续变得复杂的情况下，这些在地协力组织就成了这些香港移民是否能顺利入境的关键。

就业丶住宿到心理谘商，在加港人组织全方位援助

过去半年多来，加拿大开放了许多友善政策，让香港人有更多方式可以取得永居权。包括在去年 11 月公布的「救生艇」计画，让持有 BNO 及特区护照，且在过去5年内在加拿大的大专院校或海外同级院校毕业的港人申请永居权。

今年六月加拿大政府更进一步放宽措施，新增两条可以申请永居权的路径。第一条的申请者须在过去3年内，於加拿大认可的大学或大专院校考获学位丶文凭或研究生证书，且在修读课程时不少於一半时间身处加拿大；第二条的申请者则需要於过去3年内，在加拿大全职工作至少一年，或拥有最少1,560小时兼职工作经验。这两条新措施，也使加拿大成为香港人最容易移民的国家之一。

然而，受到新冠疫情影响，根据加拿大最新旅游限制，就算是那些已经取得加拿大居住与工作许可的香港新移民，也必须先持有工作录取通知才能入境。而这正是如多伦多香港家长会等组织可以提供协助的地方。

路透社报导，多伦多香港家长会联合创办人丶1997 年成立的非营利倡议组织「港加联」的前主席 Eric Li 表示，该协会至今已接洽了 40 人，其中有一半已经获得了三年的许可证。

Eric Li 透露，该协会已鼓励 20 名雇主提供香港新移民工作机会，同时也联系了口译丶律师丶心理医生等专业人士来照顾新来的移民。有时他们甚至还会开车载他们去超市采买。住宿方面，他们也有 10 间免费的临时住所，提供给初来乍到的香港人。

西方国家宽松移民政策下，更全面的移民潮

加拿大并非第一次大量地接收来自香港的移民。早在1989年天安门事件以及1997年香港回归时都有过来自香港的移民潮。不过这一波移民潮，比起1990年代来得更全面。

《南华早报》报导，香港城市大学社会科学学部副主任张楚勇表示，1990年代时，移民的主要都是有钱的菁英阶级，因为他们当时不清楚香港的前景将会如何。在1989到1996年间，有50多万人离开了香港，但其中仍有12万人左右在获取他国永居权以後回到香港。

「但这次和前两次移民潮不一样了。」张楚勇说。过去只有有钱有势的人会考虑移民，但在西方国家针对香港人开放了新的宽松移民政策後，许多以前从未考虑过移民的家庭，也准备要离乡背井。

「过去离开的香港人主要是对未来感到不确定，但这一次，他们已经失去了希望，」张楚勇说，「现在人们之所以离开，是因为他们确信国安法将对香港的自由以及香港的下一代造成重大影响」。

香港人的漫漫流亡路 许颖婷 21岁的许颖婷在2020年12月17日宣布离港，她是前学民思潮成员，也是在美港人组织We The Hongkoners发起人，曾在同3月针对美国人口普查发起活动，呼吁在美港人在普查问卷上的种族栏选择「其他亚洲人」，并填上「香港人」，澄清与中国人之间的分别。

香港人的漫漫流亡路 梁颂恒 前立法会议员、青年新政前召集人梁颂恒(中)，在2020年12月11日宣布与香港家人断绝关系，并辞去青年新政一切职务。隔日，梁颂恒证实自己身处美国华府，将申请政治庇护。

香港人的漫漫流亡路 最年轻流亡者 2019年反送中运动期间，少年曾志健遭警察实弹射中胸口闻名。其15岁女友因参与反送中，2019年曾被检控，在2020年12月14日宣佈抵达英国伦敦寻求政治庇护，成为记录上最年轻的流亡抗争者。

香港人的漫漫流亡路 许智峯 面對九項控罪的香港前立法会议员许智峯，在保释期间赴丹麦出席公务訪問，同行的還有其父母、妻子和兩名年幼子女。结束外访后，他在2020年12月3日宣布退出民主党、正式流亡，數天後他一家人的银行账户遭冻结，之後又獲部份解冻，港府谴责其弃保潜逃行为。

香港人的漫漫流亡路 香港中文大学女学生 一名因参与反送中示威被控暴动罪的香港中文大学女学生2019年赴德国申请难民庇护，2020年10月14日获批，成为因反送中运动获德国政府批准的首宗政治庇护个案。

香港人的漫漫流亡路 张昆阳 被列入国安法通缉名单的「民间外交网络」发言人张昆阳（左三），2020年9月宣布流亡，12月28日宣布与家人断绝来往，以免「政权的报复」牵连身边的人。他曾多次赴海外游说并撰写制裁名单，并在2020年民主派立法会初选中胜出。

香港人的漫漫流亡路 朱牧民 朱牧民是美國「香港民主委員會」總監、「占中三子」之一朱耀明兒子，是美國多部挺港法案幕後推手。他本身是美国公民，但在2020年7月31日同陈家驹、黄台仰、郑文傑、刘康、罗冠聪等人被港府通缉，是首位因《國安法》遭緝的外籍人士，也因此以後不能回到香港。

香港人的漫漫流亡路 刘康 18歲的香港效益主義黨主席、公開大學學生刘康，在2020年7月30日宣佈流亡，指6月底已到英國寻求政治庇护。他曾到英美领事馆请求制裁林鄭月娥，並出版主张港独书籍《轻论时政》。他流亡後遭警方通緝，涉嫌違反《國安法》中的煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全。

香港人的漫漫流亡路 罗冠聪 《香港国安法》2020年6月30日在中國人大常委會通過，香港众志随即解散，黃之鋒、羅冠聰等人陸續宣佈退黨。同年7月2日，罗冠聪透过脸书证实离港，落脚英国。他是反送中爆发后，最早离开香港的公众人物之一。他離港後，被香港警方以違反《國安法》、涉嫌煽動分裂國家罪名通緝。

香港人的漫漫流亡路 陳家駒 「香港独立联盟」召集人陈家驹曾因非法集结罪被捕，在2020年6月保释期间未报到，后证实离开香港，被爆料飞往荷兰，又传转匿英国。陈家驹也曾是学生独立联盟召集人与前公民党成员。他因煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全等罪名，于2020年7月31日被香港国安处通緝。

香港人的漫漫流亡路 郑文傑 曾在英国驻港领事馆任职的郑文傑曾在2019年被深圳公安以嫖娼为名带走，行政拘留15天后获释。随后郑到台湾暂避，辗转到英国暂居，终在2020年6月获得英国政治庇护。郑文傑现在英国筹组香港「流亡议会」，也创立英国港侨协会，盼协助在英港人融入当地生活又保有原文化。

香港人的漫漫流亡路 黄台仰 2019年5月，在反送中争议延烧期间，德国当局证实两位香港人－黄台仰与李东昇在2018年已获得德国庇护。黄台仰是本土民主前线前创办人，因参与2016年的「旺角骚乱」被控暴动等罪名，2017年9月弃保潜逃。黄台仰目前在哥廷根(Goettingen)大學修讀哲學和政治，也有份成立组织「避风驿」，协助流亡港人。

香港人的漫漫流亡路 李东昇 李东升为本土民主前线前成员，与黄台仰弃保潜逃到德国寻求庇护之后，于2018年获德国政府批出难民身份，2019年起在德国柏林的一所大学修读学位课程。

香港人的漫漫流亡路 林荣基 2019年，香港铜锣湾书店店长林荣基因担心《逃犯条例》修订后，自己会被引渡到中国大陆，4月即流亡至台湾，隔年在台湾重开铜锣湾书店。



（综合报导）

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