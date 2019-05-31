助你成功：揭露华为的国家补贴

(德国之声中文网) 法新社报导，根据华为的公开年度报告，过去10年华为接受了110亿元人民币（约16亿美元）的政府拨款。在华为2009年的年度报告中提到，由于「为中国发展高新技术做出贡献」，华为获得的政府补助中有一半以上都是「无条件政府补助」。还有一些华为的高级工程师也获得了政府奖金。光是2018年，就有超过100位华为工程师获得深圳市政府的数十万美元奖金。

但奇怪的是，华为创办人任正非2月在接受英国广播公司（BBC）采访时才否认华为有接受政府补贴。法新社记者于是拿资料向华为发言人提问。该发言人表示，任正非的意思是华为没有得到任何「特殊的政府补助」。发言人表示：「跟其它公司一样，华为收到数个司法管辖区政府的研究补贴。」

法新社根据华为的年度报告和公开记录，指出华为不但获得政府数亿美元补助，也用政府大量补贴的土地为员工建造不同设施和公寓。这些补助还包含前述提到，为顶级工程师提供奖金，以及向国际客户提供大量国家贷款以资助他们购买华为产品。

美国前助理贸易代表克莱尔雷德(Claire Reade)说：「(给华为)低于市场价格的土地售价、巨额的针对性研发补助以及出口融资等条款都是明显的补贴。这些补贴都优于华为从私营部门获得的条件。如果对其它国家的产业构成损害的话，他们都可以在WTO提告。」

便宜盖城堡

走进华为位于中国南方城市东莞的新基地，可以看见像是凡尔赛宫、中世纪炮塔和尖顶这样的欧洲城堡建筑，童话般的设施就盖在中国政府以低廉价格出售的土地上。根据法新社的报导，这些建物所象征的财富，背后其实有国家奥援，用来吸引和支持像华为这样的战略性高科技公司。

中国地方政府经常使用大量补贴土地来引进公司，像是华为的欧洲风格园区就由东莞市政府管辖。作为中国电信龙头，华为从东莞政府获得了127公顷土地，价格约为附近住宅用地的十分之一。该市还便宜出售给华为湖畔土地，在园区周围盖了超过2万间公寓，华为员工若工作满3年并通过其他审核，就能以周围售价的三分之一购买。

其实从2015年开始，华为就透过旗下子公司参与当地的限制性土地拍卖竞标，在随后9次土地拍卖中，华为是唯一的竞标者。从2015年到2018年，华为子公司以当时售价的六分之一收购了46公顷的土地，省下了165亿元人民币（约24亿美元）。

再亏都要补贴

中国国家开发银行（CDB），简称国开行，是中国的国家政策性银行。它自1998年成立不久后就一直支持华为，为华为开拓海外市场提供低息贷款，有计划為华为在海外拓展业务和提供融资。

这类贷款被称为「出口信贷」，主要受到世界贸易组织的经合组织监管。但是，爱丁堡大学的专家霍普韦尔(Kristen Hopewell)表示，中国拒绝签署或遵守其规定。她并补充说，华为的信贷额度可能违反了这些规定。根据美国进出口银行的数据，自2015年以来，中国每年提供的资金超过经济合作与发展组织36个成员国的总和。

2004年，华为与国开行签订了100亿美元的信贷额度，为购买其电信设备的客户提供低成本融资。2009年增加了3倍，达到300亿美元。中国国家开发银行行长郑之杰表示，中国对基础设施的需求，包括通信和互联网设备，并没有像过去那么高，因此开始将过剩的产能送到国外。

根据法新社报导，接受这些投资的常是发展中国家。但即使国开行发现被投资国陷入困境，有贷款恶化风险时，仍坚持提供贷款。郑之杰对此表示说：「大多数电信公司运营良好。有一两家电信公司因为某种原因遇到困难......这对银行来说是一种商业风险。」

巴西电信公司Telemar Norte Leste在2009年获得了5亿美元的国开行贷款，并以低于市场利率的本金支付两年宽限期购买华为设备。2015年末，当时陷入困境的Telemar母公司Oi SA派团队到中国协商并与国开行达成协议，以12亿美元甚至更便宜的贷款，一半用于购买华为设备，一半用于再融资债务，不过原来的贷款不变。

6个月后，Oi申请了巴西有史以来规模最大的破产案。最后总结欠下国开行6.5亿美元。根据新的条款，即使Oi享有更低的還款利率，但它在2023年前仍無力償還債務。就在这个同时，Oi传出要与华为合作准备5G。

无独有偶，印度无线服务提供商Reliance Communications今年春天申请破产，其中中国国开行和中国进出口银行就是其借款最大的银行。

明明知道合作方会破产还持续借款支持华为业务，中国政府这样的做法加深了外界对华为跟北京真实关系的懷疑。这也是为什么以美国为首的国家担心，华为其实是中国政府的全球战略布局，不只要在科技领域称霸，还有军事威胁的可能。

夏立民/李芊 (法新社)