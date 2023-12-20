 助中拉攏澳官員 華裔領袖遭以反外國干預法定罪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.12.2023

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助中拉攏澳官員 華裔領袖遭以反外國干預法定罪

一名遭控為北京拉攏澳洲官員的華人社區領袖，19日遭墨爾本法院裁定有罪，成為第一位因策劃實施「外國干涉行為」被定罪的人，最高可被判處10年有期徒刑。

澳洲實施「反外國干預法」之後，華人社區僑領楊怡生成為第一位被起訴與定罪者。圖為北京天安門廣場的中國國旗。（資料照）

澳洲實施「反外國干預法」之後，華人社區僑領楊怡生成為第一位被起訴與定罪者。圖為北京天安門廣場的中國國旗。（資料照）

（德國之聲中文網）澳洲警方2年前以違反《反外國干預法》逮捕來自越南的華裔男子楊怡生（Duong Di Sanh，又名Sunny Duong），指控他協助中國共產黨拉攏澳洲前聯邦部長。墨爾本法院週二（12月19日）裁定楊怡生有罪，楊怡生成為《反外國干預法》自2018年出台後，第一位被定罪的人。

澳檢指出，楊怡生與北京情報人員經常接觸，企圖透過捐款對曾有望成為澳洲未來總理的官員實施不當影響。

楊怡生在法庭上堅稱自己無罪，19日裁決結束後獲准保釋，將於明年2月再度出庭聽取量刑，最高可能被判處10年有期徒刑。

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指控內容

據悉，楊怡生在2020年新冠疫情期間，曾利用華人社區募得的款項，向皇家墨爾本醫院捐贈3萬7450元澳幣，並安排當時在澳洲聯邦政府擔任部長的塔奇（Alan Tudge）在贈款活動上接受支票。

檢方指出，有鑑於楊怡生與中國情報人員接觸頻繁，還試圖對他認為是潛在總理人選的塔奇「施加不當影響」，因此不認為他的捐款行為是出自「善意」。

楊怡生的律師則在法庭中稱，楊怡生喜歡對外吹噓自己的人脈，但否認他被北京官員招募或是聽從中方命令的說法。

楊怡生是誰？

現年68歲的楊怡生在1980年以越南難民的身分進入澳洲，過去曾是澳洲保守派自由黨成員、澳華歷史博物館的副主席，也是大洋洲越南柬埔寨寮國華人團體聯合會主席，在墨爾本東南部華人社區是相當有名氣的領袖級人物。此外，他也被認為和隸屬北京中央統戰部的「中國和平統一促進委員會」有關。

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澳洲檢方向陪審團表示，中國當局將楊怡生視為擔任代理人的「理想目標」，「這個制度的主要目標是幫中國共產黨贏得朋友，它涉及到產生對（共產）黨及其政策的同感」。

此前，聯邦警察局稱，與澳洲安全情報組織（ASIO）共同領導的打擊外國干預工作組（CFI），其實早在2019年就開始對楊怡生展開調查，選擇起訴他是採取「預防措施」，在早期階段破壞他的行動。

澳洲在2018年通過《反外國干預法》，要求政治說客申報是否為別國服務，並大幅加重間諜活動的刑罰，當時外界認為這是防堵來自中國的滲透勢力。

澳洲總理阿爾巴尼斯今年11月在北京與中國國家主席習近平會面，緩和雙邊關係緊張。

澳洲總理阿爾巴尼斯今年11月在北京與中國國家主席習近平會面，緩和雙邊關係緊張。

（綜合報導）

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