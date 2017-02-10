动画片《海绵宝宝》创作者辞世

（德国之声中文网）自1999年以来一直在播放《海绵宝宝》系列的美国尼克罗顿国际儿童频道表示："听到与肌肉萎缩性侧索硬化症(ALS)抗争的史蒂芬·希伦贝格（ Stephen Hillenburg）逝世的消息，我们感到万分的悲痛。"他是我们的一位好朋友，一位具有创意的伙伴。我们与其家人心心相印。去年希伦伯格公开了他患了肌肉萎缩性侧索硬化症(ALS)的消息。这是一种无法治愈的神经退行性疾病。

天真和搞笑的海绵宝宝

海绵宝宝是一部美国动画系列片，已经被翻译成60多种语言版本。故事的主角是一块会说话的海绵，生活在海底-一座称为比奇堡的城市。在那里它遇到了派大星、章鱼哥和其它许多海洋动物。海绵宝宝深受观众的欢迎，它已经为自己建立起一个强大帝国：从海绵宝宝钥匙链到海绵宝宝床上用品，两部海绵宝宝电影在电影院上映，还有一部在百老汇上演的海绵宝宝音乐剧。

从生物学家到电视剧达人

史蒂芬·希伦伯格不仅创作了这部电视动画系列，而且还亲自编剧、制作和导演。他原本是一位海洋生物学家。在学校担任老师授课时，他制作了很多海洋生物模型，以方便学生们的学习。后来他到加利福尼亚州艺术学院学习动画制作，并于1992年毕业。

《海绵宝宝》剧中主角海绵宝宝给人一种独特的幽默感。播送该动画系列的尼克罗顿国际儿童频道在对这位《海绵宝宝》创作者的逝世公开发表的讣告中写道："他所创作的人物和比奇堡世界的乐观，友好极其丰富的想象力给人留下了难忘的印象。"

李京慧/苗子(路透社、尼克罗顿国际儿童频道、美联社、德新社)