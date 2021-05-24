动物接触还是实验室泄露? 拜登下令限期提新报告

(德国之声中文网) 美国总统拜登26日下令美国情报机构在未来三个月内提出新冠病毒起源的新报告，并告诉他新冠病毒是源自於动物，还是源自於实验室外泄，原因是美国各机构目前对过去一年席卷全球的病毒的两个可能来源存在分歧。

他在白宫发布的一份声明中说：「各机构应 加倍努力收集和分析可能使我们更接近一个明确结论的信息，并在90天内向我报告。」他指出，美国情报部门5月初向他提交一份报告，内容显示情报单位对于新冠病毒的起源存在歧见。他说：「截至今天，美国情报界已经聚焦於两种可能的情况，但还没有就这个问题达成明确的结论。」

白宫副新闻秘书皮埃尔 (Karine Jean-Pierre) 告诉记者，拜登并未对之前收到的报告下结论，她也不愿透露拜登会不会针对调查报告的最终结果，对中国采取任何行动。她说：「我们还没有排除任何可能性。」

拜登的命令象徵着，各界对於新冠病毒起源讨论的层次进一步升级。法新社在报导中写道，病毒起源的答案对中国和美国都有巨大的影响。

美国众议院情报委员会主席希夫(Adam Schiff) 呼吁中国坦诚相待，避免全球对於病毒起源得出「不成熟或出于政治动机的结论」。他说：「北京持续阻挠外界审查关於新冠病毒起源的相关事实和数据，此举将拖延必要的工作，阻止全球在下一次另一个大传染病爆发前做更好地准备。」

北京：实验室泄漏是美国散布的阴谋论

对於美国国内与国际上出现越来越多要求展开新的病毒起源调查的声音，中国外交部发言人赵立坚26日在例行记者会上表示，溯源是科学问题，目的是增进人类对病毒的认知，更好防范未来可能出现的传染性疾病。

对於美国各界的批评与质疑，赵立坚回应道：「美方一些人嘴上鼓吹真相，心里却全是政治操弄。他们一门心思散布的『实验室泄漏』等阴谋论和虚假信息，是对世卫组织专家组成员科学精神和研究成果的极大不尊重，更是对全球团结抗疫努力的亵渎和破坏。」

他在回应中，再次声称有报导与研究显示，新冠疫情在2019年下半年便已出现在世界多地，并重新要求调调查「美军德特里克堡基地以及美国散布全球的生物实验室」等。美方先前也指北京将箭靶指向美军德特里克堡基地是阴谋论，目的是为了转移真正的焦点。

中国驻美大使馆26日也发布声明，批评国际上近日有国家再度在新冠溯源的议题上，玩「政治操作的老把戏」。他们写道：「如果将疫情溯源的科学问题政治化，不仅很难找到病毒源头，还会让“政治病毒”蔓延肆虐，让国际防疫合作举步维艰。」

(路透社、美联社、法新社)

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