动物实验争议学者上演“出德国记” 目标：上海

（德国之声中文网）德国《法兰克福汇报》报道称，之前因为被指责从事虐待性动物实验而饱受争议的德国大脑研究学者罗格特蒂斯（Nikos Logothetis）即将前往中国，继续他的相关研究。

2018年，图宾根地方法院就马普学会生物控制学研究所三位科研人员在动物实验中的虐猴行为做出了处罚决定。马普学会后来证实，这当中包括该所执行所长罗格特蒂斯教授。

地方法院当时给出的处罚理由是，2013至2015 年间，他们过晚结束了三只猴子的动物实验，从而给这些猴子增加了痛苦。他们本应根据确定的实验标准早一点麻醉这些猴子。检方认为，根据动物保护法，虐待动物行为的量刑范围是罚金至3年监禁。

罗格特蒂斯教授驳回了所有指控。在当时的一份公开声明中，他强调，"我们在获批的动物实验中已经尽到了最大的努力，尽可能减少这些动物的疼痛、痛苦和对他们的伤害。"

中国铺上红地毯

《法兰克福汇报》报道称，如今中国向罗格特蒂斯教授铺开了红地毯。他将离开德国，并于2020年迁入上海的新宫邸--一个专门为他而造，设施华丽的研究所。而且，罗格特蒂斯教授不是一个人去。他的许多同事将和他以及家人孩子一起，前往中国。

投稿作者认为，这是德国科研历史上的一次史无前例的事件：德国纳税人花了许多钱支持的一个研究机构，几乎完整的出走。作者问道，是罗格特蒂斯不懂感恩追求自身利益？不是，因为其实他愿意留在德国。但是德国目前的情况变得让他无法忍受。

让罗格特蒂斯陷入舆论批判危机的是2016年德国Stern TV推出一份独家报道。报道中，一位不愿意透露姓名的年轻男士和德国动物保护协会合作，以工作人员的身份潜入就马普学会生物控制学研究所。收集了大量的视频资料。

血腥画面引起公愤

从公开的相关视频中，可以看到有些实验室的猴子颅骨被打开后，装上了金属的科学仪器后又被缝合回颅骨。从画面中可以看到整个颅骨仍然处于血肉模糊的状态。其中的几个镜头显示了猴子是如何忍受疼痛，徒劳的试图将器械从头部卸下。相关视频播放后，在德国社会引起了轩然大波。民众纷纷走上街头，为受到虐待的实验室动物维权。

在罗格特蒂斯教授面对广泛质疑的同时，也有学术界的同僚对他的处境表示同情。据《施瓦本日报》（Schwäbisches Tagblatt）2019年9月报道，在图宾根大学举行的一次学术会议上。来自美国、瑞士、英国、日本、俄罗斯、荷兰、法国的学术界同僚们，包括多名诺贝尔奖获得者都对罗格特蒂斯教授表示了支持的态度。它们的一个共识是：科学研究离开了动物实验是无法进行下去的。

同样出席当时那场学术会议的还包括来自中国上海的代表。目前并不清楚罗格特蒂斯教授的新研究机构具体隶属于哪一单位。中科院上海分院在2019年2月报道有关科研成果入选"2018年度中国科学十大进展"时，援引了罗格特蒂斯教授在一篇评论文章中对中国科学院神经科学研究所"基于体细胞核移植技术成功克隆出猕猴"的称赞，他表示：这项工作"证明了利用体细胞核生殖克隆猕猴的可行性，打破了技术壁垒并开创了使用非人灵长类动物作为实验模型的新时代，是生物医学研究领域真正精彩的里程碑。"