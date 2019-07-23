动物保护人士：请不要在圣托里尼岛骑驴！

（德国之声中文网）"把你的手放在马鞍下，那里到处是未愈合的伤口"，动物保护人士阿斯特拉维尼（Maria Astraveni）说道。这些驴每天被迫工作长达20小时，没有足够的饮水，无法在树荫处乘凉。

驴曾在希腊农业、运输业扮演重要角色，如今则数量锐减。过去半个世纪以来，希腊的驴减少了96%，从1955年的50.8万头降至2015年的1.2万头。这其中，约2000头是在圣托里尼。

动物保护组织PETA发布了一则视频，指控希腊有关部门不让他们在巴士和出租车上宣传保护驴。他们提出的口号是："因游客而受痛苦，请不要骑驴。"

阿斯特拉维尼说，首当其冲的就是这一点，游客们不去骑驴，这生意就做不成了。

2015年，希腊曾制定更严格的法律来保护动物，处罚提高到1.5万欧元和5年监禁。根据该法，商贩必须有正规的驴舍，允许驴每天至少自由活动半小时，在高温下减少负重活动。此外，禁止负重100公斤以上或超过驴自重的五分之一。

但活动人士并不满意，称新法实行以来尚无任何一例受惩治的案件，因此，对驴的虐待仍在继续。