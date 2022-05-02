动态清零政策下，中国有多少城市遭封控？

（德国之声中文网）今年3月11日，吉林省长春市开始全市"封闭式管理"，直到4月28日才解封，封闭时间长达48天。3月21日，吉林市宣布实施全域静态管理，直到4月28日才宣布"逐步解除全市社会管控"。而长春、吉林市所在的吉林省也从3月14日起禁止本省人员跨省、跨市州流动，相当于"封省"。到了4月27日，吉林才宣布将"有序做好降级解封工作，梯次安全放开社会面"。

有网民在4月中旬发表了《那些发不出声音的地方》一文，呼吁民众关注那些在网上"求不到一个热搜"的城市，其中就包括吉林、长春、云南瑞丽等。文章写道，"3月31日，网上一段视频称，吉林省松原市王宓服务区因高速封闭，一名货车司机疑似被困车上20多天没吃东西，最终猝死在车里。这一悲惨而离奇的死亡一度引发了公众关注，但没看到事件内情的后续报道，也就很快在嘈杂的网络上消失了。"文章还说，4月9日，网传长春蓉桥壹号住户居民王某在业主群里号召进行"敲盆行动"，但她随即等来的不是物资，而是被治安拘留七天并被处以300元罚款，理由是"在政府保障生活物资的情况下"，"意图向政府施压，性质恶劣影响严重"。

《那些发不出声音的地方》一文发表后不久就在中国的网络上"被消失"。

边境城市瑞丽封城160天

4月25日，以创作短视频知名的"一条"网站发表题为《最长封锁160天，这些城市几乎被遗忘了》的文章，试图通过对瑞丽、东兴、江绥芬河三个边境城市居民的采访，唤醒人们对当地民生状况的关注。文章写道，截至2022年4月下旬，云南的瑞丽，断断续续封城160天；黑龙江的绥芬河，已经封城近90天；广西的东兴，持续封城60天，"根据全民核酸筛查人数对比推算，疫情爆发以来，约有20万人离开了瑞丽，近10万人离开了东兴……"

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 不准出入 上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 居家禁足 根據當前的規定，只有在整棟居民樓數十戶乃至上百戶連續14天未出現陽性病例的情況下，居民才被允許下樓在小區内自由活動。只有在整個街道片區連續14天未出現感染病例的情況下，民衆才被允許在劃定為“防範區”的街區内活動。但是這樣的片區目前並不占多數。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 筋疲力竭 衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 擁擠不堪 上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，甚至曾傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 牽連全球 上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 北京搶購 上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 首都封城? 由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。



被封之城何其多？

从3月中旬以来，中国宣布封城或部分封城的城市更是一个接着一个。财新网4月18日报道称：3月中下旬至今，上海、长春、邯郸、泉州、宿迁等多地曾"封城"，波及6000余万人；目前仍至少有22个城市或地区"在封"，涉及近3000万人。

该报道发布后，又有更多城市加入封城行列。比如，河北唐山从4月19日起对全市实行临时性封控管理措施，封控管理期为三天，但部分地区目前仍未解除封控。4月25日，包头市发布通告称，确定两名新冠确诊病例，全市进入静止状态，街道小区实行封闭管理并进行全员核酸检测。曾多次对部分城区进行封控的杭州市自4月23日起，又对部分地区实施为期三天的管控措施，并进行强制性核酸检测。

纽约时报中文网4月15日报道说，据日本野村银行（Nomura）估计，中国目前有45座城市的3.73亿人处于某种形式的封控之下，约占全国人口的三分之一。相关城市每年贡献GDP高达7.2万亿美元，占中国国内生产总值的40.3%.

此外，反复封城的情况也比比皆是。比如，去年12月23日开始封城，直至今年1月24日才宣布全面解封的西安，从4月16日起又开始多日的"社会面暂时管控"，要求全市人员足不出户。

按照网易疫情地图5月2日的数据，中国累计出现确诊的城市有353个，其中195个城市已实现确诊清零，还有158个城市有确诊病例。按照中国的所谓动态清零政策，一旦出现确诊，所有城市都会为实现所谓"社会面清零"，而进行实行不同程度的封控。为了避免使用"封城"一词，中国官方还创造出"全域静态管理"、"封闭式管理"，"社会面暂时管控"等各种词汇。

（综合报道）

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