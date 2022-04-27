动态清零政策下，中国有多少城市遭封控？

中国最大的城市上海封城一个多月，引发大量人道灾难，民怨沸腾，举世震惊。其实，过去一段时间里，中国采取严厉封控措施的城市比比皆是，遍布全国，只是因这些城市国际影响力有限，加上当局实行信息封锁，那里的很多具体情况和发生的人道灾难并不广为外界所知。
（德国之声中文网）今年3月11日，吉林省长春市开始全市"封闭式管理"，直到4月28日才解封，封闭时间长达48天。3月21日，吉林市宣布实施全域静态管理，直到4月28日才宣布"逐步解除全市社会管控"。而长春、吉林市所在的吉林省也从3月14日起禁止本省人员跨省、跨市州流动，相当于"封省"。到了4月27日，吉林才宣布将"有序做好降级解封工作，梯次安全放开社会面"。
有网民在4月中旬发表了《那些发不出声音的地方》一文，呼吁民众关注那些在网上"求不到一个热搜"的城市，其中就包括吉林、长春、云南瑞丽等。文章写道，"3月31日，网上一段视频称，吉林省松原市王宓服务区因高速封闭，一名货车司机疑似被困车上20多天没吃东西，最终猝死在车里。这一悲惨而离奇的死亡一度引发了公众关注，但没看到事件内情的后续报道，也就很快在嘈杂的网络上消失了。"文章还说，4月9日，网传长春蓉桥壹号住户居民王某在业主群里号召进行"敲盆行动"，但她随即等来的不是物资，而是被治安拘留七天并被处以300元罚款，理由是"在政府保障生活物资的情况下"，"意图向政府施压，性质恶劣影响严重"。
《那些发不出声音的地方》一文发表后不久就在中国的网络上"被消失"。
4月25日，以创作短视频知名的"一条"网站发表题为《最长封锁160天，这些城市几乎被遗忘了》的文章，试图通过对瑞丽、东兴、江绥芬河三个边境城市居民的采访，唤醒人们对当地民生状况的关注。文章写道，截至2022年4月下旬，云南的瑞丽，断断续续封城160天；黑龙江的绥芬河，已经封城近90天；广西的东兴，持续封城60天，"根据全民核酸筛查人数对比推算，疫情爆发以来，约有20万人离开了瑞丽，近10万人离开了东兴……"
从3月中旬以来，中国宣布封城或部分封城的城市更是一个接着一个。财新网4月18日报道称：3月中下旬至今，上海、长春、邯郸、泉州、宿迁等多地曾"封城"，波及6000余万人；目前仍至少有22个城市或地区"在封"，涉及近3000万人。
该报道发布后，又有更多城市加入封城行列。比如，河北唐山从4月19日起对全市实行临时性封控管理措施，封控管理期为三天，但部分地区目前仍未解除封控。4月25日，包头市发布通告称，确定两名新冠确诊病例，全市进入静止状态，街道小区实行封闭管理并进行全员核酸检测。曾多次对部分城区进行封控的杭州市自4月23日起，又对部分地区实施为期三天的管控措施，并进行强制性核酸检测。
纽约时报中文网4月15日报道说，据日本野村银行（Nomura）估计，中国目前有45座城市的3.73亿人处于某种形式的封控之下，约占全国人口的三分之一。相关城市每年贡献GDP高达7.2万亿美元，占中国国内生产总值的40.3%.
此外，反复封城的情况也比比皆是。比如，去年12月23日开始封城，直至今年1月24日才宣布全面解封的西安，从4月16日起又开始多日的"社会面暂时管控"，要求全市人员足不出户。
按照网易疫情地图5月2日的数据，中国累计出现确诊的城市有353个，其中195个城市已实现确诊清零，还有158个城市有确诊病例。按照中国的所谓动态清零政策，一旦出现确诊，所有城市都会为实现所谓"社会面清零"，而进行实行不同程度的封控。为了避免使用"封城"一词，中国官方还创造出"全域静态管理"、"封闭式管理"，"社会面暂时管控"等各种词汇。
（综合报道）
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一場疫情，兩種路線。上海抗疫封城，手段強硬卻步調凌亂。中國獨立學者吳強接受德國之聲訪問時指出，習近平的「動態清零」總方針被賦予了階級鬥爭的內涵。上海與中央關於「動態清零」及「與病毒共存」的拉扯背後，體現的其實是一場鬥爭。