“动态清零”之下的中国

中国目前正面临一波严峻的疫情。当局继续采取“动态清零”的防疫措施，多个城市进入封控、管控、防控。然而，随着具有高度传染性的奥密克戎变体传播，清零战略面临挑战，也受质疑。第一季度受疫情冲击严重的吉林省，GDP遭遇大滑坡。
（德国之声中文网）吉林当地统计局周四（4月28日）表示，今年第一季度受到新冠疫情影响，与去年同期相比下滑7.9%。路透社指出，这是一个罕见的收缩。吉林是今年第一季度唯一报告GDP下降的省份。目前，中国大陆31个省、自治区、直辖市中的30个已经公布了其第一季度的经济数据。截至周四，只有西藏还未公布其GDP数据。
吉林省的面积相当于两个葡萄牙，今年在3月之前几乎没有新冠确诊病例，但从3月开始报告了超过4.5万例感染。3月14日，该省所有2410万居民被禁止出省旅行，甚至在省内也不允许出行，对其经济造成打击。
经过一个多月的封锁后，吉林省本周宣布，从周四开始将逐步取消新冠防疫限制、“有序恢复正常生产生活秩序”。
中国正面临自2020年初第一波疫情高峰以来最严重的疫情。中国政府采取“动态清零”的防疫措施，使用封控、大规模测试和旅行限制来杜绝感染。然而随着具有高度传染性的奥密克戎变体传播，这一战略面临挑战，也受到质疑。
数周以来，上海的情况得到全球舆论的关注。该市超过2500万居民禁足，屡屡爆出吃饭难、看病难的问题；同时，这个世界最繁忙的集装箱港口货物积压，给全球供应链也带来压力。
除了上海外，中国其他一些一线、二线、三线、四线城市近期同样面临或者正在经历严格的新冠限制。
在首都北京，官方4月28日最新通报，新增56例新冠感染。北京本周对该市几乎所有居民进行了检测，并在周四封控了朝阳区更多住宅区。
中国南部大城市广州周四取消了数百个航班，并开始对560万人进行新冠检测。据法新社报导，原因是因为在机场发现了“异常”检测结果。
在浙江省会、科技中心杭州，从4月28日起开展全市“常态化核酸检测工作”。这意味着全市居民及其他在杭人员每48小时应完成至少一次核酸采样，否则不得进入公共场所，不得乘坐公共交通工具等。
同处浙江的义乌在本周启动“新冠肺炎疫情Ⅱ级应急响应”，要求非必要不出市。自4月27日起，当地所有村(社区)进行封闭式管理，出入需当日核酸采样凭证。义乌是著名的小商品批发市场。“中国新闻网”在4月28日发文称，这座“世界超市”正迎击疫情挑战。文章表示，坊间担忧这会影响义乌小商品出口，并援引商户称“全世界小商品不断货”。
各地还有一些城市正在经历或已经经历了封控。例如，距离北京只有几十公里的河北省廊坊市，曾数周进行全域封控。再例如，河北唐山附近的县级市迁安，被曝出“硬隔离”——部分居民区的房门被用铁丝绑住，4月27日遭到中国官媒点名。
法新社报导指出，中国即将迎来五一长假，通常是中国人最爱出行的时间段之一。不过，今年的五一要比往年安静许多。中国交通部周旻对记者表示，预计五天的假期中，国内游出行量在1亿次，比2021年下降62%。
卫健委疾控局副局长吴良有周四说，在五一小长假到来之际，“各地应根据当地疫情形势，科学引导群众安全有序流动，防范因假期人员流动加大和聚集性活动增加造成疫情传播和扩散的风险”。
一位34岁的北京居民王阳（音）告诉法新社，由于感染数量激增，他已经取消了自己的度假计划。“我们应该避免外出，呆在家里”，他说。“这是影响到整个国家的事情，而不仅仅是你自己。”
（法新社，路透社等）
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