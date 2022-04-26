“动态清零”之下的中国

（德国之声中文网）吉林当地统计局周四（4月28日）表示，今年第一季度受到新冠疫情影响，与去年同期相比下滑7.9%。路透社指出，这是一个罕见的收缩。吉林是今年第一季度唯一报告GDP下降的省份。目前，中国大陆31个省、自治区、直辖市中的30个已经公布了其第一季度的经济数据。截至周四，只有西藏还未公布其GDP数据。

吉林省的面积相当于两个葡萄牙，今年在3月之前几乎没有新冠确诊病例，但从3月开始报告了超过4.5万例感染。3月14日，该省所有2410万居民被禁止出省旅行，甚至在省内也不允许出行，对其经济造成打击。

经过一个多月的封锁后，吉林省本周宣布，从周四开始将逐步取消新冠防疫限制、“有序恢复正常生产生活秩序”。

防疫战略面临挑战

中国正面临自2020年初第一波疫情高峰以来最严重的疫情。中国政府采取“动态清零”的防疫措施，使用封控、大规模测试和旅行限制来杜绝感染。然而随着具有高度传染性的奥密克戎变体传播，这一战略面临挑战，也受到质疑。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 不准出入 上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 居家禁足 根據當前的規定，只有在整棟居民樓數十戶乃至上百戶連續14天未出現陽性病例的情況下，居民才被允許下樓在小區内自由活動。只有在整個街道片區連續14天未出現感染病例的情況下，民衆才被允許在劃定為“防範區”的街區内活動。但是這樣的片區目前並不占多數。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 筋疲力竭 衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 擁擠不堪 上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，甚至曾傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 牽連全球 上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 北京搶購 上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 首都封城? 由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。



数周以来，上海的情况得到全球舆论的关注。该市超过2500万居民禁足，屡屡爆出吃饭难、看病难的问题；同时，这个世界最繁忙的集装箱港口货物积压，给全球供应链也带来压力。

除了上海外，中国其他一些一线、二线、三线、四线城市近期同样面临或者正在经历严格的新冠限制。

在首都北京，官方4月28日最新通报，新增56例新冠感染。北京本周对该市几乎所有居民进行了检测，并在周四封控了朝阳区更多住宅区。

中国南部大城市广州周四取消了数百个航班，并开始对560万人进行新冠检测。据法新社报导，原因是因为在机场发现了“异常”检测结果。

在浙江省会、科技中心杭州，从4月28日起开展全市“常态化核酸检测工作”。这意味着全市居民及其他在杭人员每48小时应完成至少一次核酸采样，否则不得进入公共场所，不得乘坐公共交通工具等。

同处浙江的义乌在本周启动“新冠肺炎疫情Ⅱ级应急响应”，要求非必要不出市。自4月27日起，当地所有村(社区)进行封闭式管理，出入需当日核酸采样凭证。义乌是著名的小商品批发市场。“中国新闻网”在4月28日发文称，这座“世界超市”正迎击疫情挑战。文章表示，坊间担忧这会影响义乌小商品出口，并援引商户称“全世界小商品不断货”。

各地还有一些城市正在经历或已经经历了封控。例如，距离北京只有几十公里的河北省廊坊市，曾数周进行全域封控。再例如，河北唐山附近的县级市迁安，被曝出“硬隔离”——部分居民区的房门被用铁丝绑住，4月27日遭到中国官媒点名。

“我们应该避免外出，呆在家里”

法新社报导指出，中国即将迎来五一长假，通常是中国人最爱出行的时间段之一。不过，今年的五一要比往年安静许多。中国交通部周旻对记者表示，预计五天的假期中，国内游出行量在1亿次，比2021年下降62%。

卫健委疾控局副局长吴良有周四说，在五一小长假到来之际，“各地应根据当地疫情形势，科学引导群众安全有序流动，防范因假期人员流动加大和聚集性活动增加造成疫情传播和扩散的风险”。

一位34岁的北京居民王阳（音）告诉法新社，由于感染数量激增，他已经取消了自己的度假计划。“我们应该避免外出，呆在家里”，他说。“这是影响到整个国家的事情，而不仅仅是你自己。”

（法新社，路透社等）

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