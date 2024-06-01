加防长：警告中国勿干涉选举 关切台湾周边军事行动

加拿大国防部长布莱尔表示，在香格里拉与中国防长董军会晤时，已警告中国不要干涉加拿大选举。同时他也表达了对中国近几个月来在台湾周边军事行动的担忧。

（德国之声中文网）加拿大国防部长布莱尔（Bill Blair）周六（6月1日）在谈到其与中国防长董军的谈话时向该路透社表示：“我提出了对外国各种干涉形式的担忧，包括干涉我们的机构、选举，以及勾串加拿大华人华侨和公民的行动。”

加拿大情报机构今年4月表示，中国干涉了2019年和2021年的联邦大选，这是官方调查干预选举的一部分。加拿大总理特鲁多在4月举行的一场听证会上也表示，中国曾试图干涉加拿大过去的两次联邦选举，但选举结果并没有受到影响。负责调查外国干预的委员会上个月发布的初步调查结果证实了特鲁多的这一说法并强调，加拿大的选举制度是强健的。中国方面一再否认相关指控。

去年，一名中国外交官员被指控试图恐吓加国保守党国会议员庄文浩和他在香港的亲属，加国因此宣布驱逐该名中国外交官，北京随即做出反制。

美中防长于周五举行会晤 图像来源: DoD/Chad J. McNeeley/Handout/REUTERS

加美分别表达关切

加拿大防长布莱尔周六还介绍，他在新加坡举行的“香格里拉对话”防务峰会期间与董军会晤时，也表达了对中国自今年1月台湾总统大选以来在台湾周边军事行动的担忧。布莱尔说加拿大将增加在亚洲的存在。

另据五角大楼新闻部的消息，美国防长奥斯汀（Lloyd Austin）周五与董军会晤时也对中国军方最近在台湾海峡附近的挑衅活动表示关切，并重申中国不应利用台湾的政治过渡——这是正常的例行民主程序的一部分——作为实施胁迫措施的借口。



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