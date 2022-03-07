加里宁格勒飞地遭封锁?俄罗斯立陶宛打嘴仗

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加里宁格勒是一片俄罗斯飞地，被欧盟成员国波兰和立陶宛包围。最新的欧盟制裁协议禁运俄罗斯的建材、钢铁等物资，往来俄罗斯本土与飞地的货物运输也被截断。俄罗斯威胁称，将对这种“敌意封锁”采取行动，德国等欧洲邻国则向立陶宛许诺军事支持。
欧盟国家立陶宛切断了俄罗斯同其飞地的过境运输通道，莫斯科称之为"敌对行动"，"后果严重"。欧盟同俄罗斯的正面交锋再次升级。
中國正忙著為本週登場的非洲之角和平峰會做最後準備。與此同時，非洲聯盟主席薩爾人正在巴黎向法國總統馬克龍施壓，要求放寬對俄制裁。路透社指出，當烏克蘭獲世界關注之際，中俄正持續深入非洲提高影響力，引發歐美擔憂。
欧盟委员会周五正式提交建议，赋予乌克兰入盟候选国的地位。不过布鲁塞尔方面强调不会提供特殊优待，基辅必须符合所有标准之后才能成为正式成员国。德、法、意三国领导人周四访问基辅，重申对乌克兰的支持。法国总统马克龙还表示将继续和普京进行沟通。
本周，欧盟将密集磋商给予乌克兰入盟候选国地位的事宜。在此背景下，乌克兰总统泽连斯基预计将面对俄军更猛烈的进攻。俄罗斯方面周末已称在东部和南部取得了战果。
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