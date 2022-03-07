时政风云

加里宁格勒飞地遭封锁?俄罗斯立陶宛打嘴仗

加里宁格勒是一片俄罗斯飞地，被欧盟成员国波兰和立陶宛包围。最新的欧盟制裁协议禁运俄罗斯的建材、钢铁等物资，往来俄罗斯本土与飞地的货物运输也被截断。俄罗斯威胁称，将对这种“敌意封锁”采取行动，德国等欧洲邻国则向立陶宛许诺军事支持。