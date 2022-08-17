 加里宁格勒部署俄高超音速导弹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.08.2022

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加里宁格勒部署俄高超音速导弹

俄罗斯国防部称，携载“匕首”高超音速导弹的3架米格31战斗机已经部署在加里宁格勒。这一位处中欧的俄罗斯飞地，距离柏林、哥本哈根、斯德哥尔摩等重要城市都仅有约500公里。

携载“匕首”高超音速导弹的米格31战斗机

携载“匕首”高超音速导弹的米格31战斗机

（德国之声中文网）俄罗斯国防部对国际文传电讯社表示，部署"匕首"高超音速导弹至加里宁格勒，是为了"进一步增强战略威慑力"。

加里宁格勒原为德国的东普鲁士省，二战结束后割让予苏联。冷战结束、苏联解体后，加里宁格勒州划归俄罗斯，但是与俄罗斯本土并不相连，成为一片飞地。它西临波罗的海，南邻波兰，东北侧与立陶宛接壤。

加里宁格勒与俄罗斯首都相距超过1000公里，但是与柏林、哥本哈根、斯德哥尔摩等欧盟国家首都却只有约500公里，与阿姆斯特丹以及北约、欧盟总部所在地布鲁塞尔也仅有约1000公里。根据俄军公布的数据，"匕首"空对地导弹能够携载常规弹头或者核弹头以10倍音速飞行，射程大约2000公里。这意味着，从加里宁格勒发射的"匕首"导弹能够覆盖除西班牙、葡萄牙、马耳他、冰岛之外的全部欧洲国家。

俄乌战争爆发以来，普京总统等俄罗斯高官一再宣扬包括"匕首"导弹在内的新型武器之战斗力。今年3月，俄罗斯对外通报称，俄军运用"匕首"导弹打击了乌克兰西部的一处军事目标。

与加里宁格勒接壤的立陶宛则并未对"匕首"导弹的部署感到紧张。该国防长阿努绍斯卡斯(Arvydas Anušauskas)说，部署这款导弹并没有改变地区安全形势，不构成进一步的威胁："俄罗斯队邻国的常规威胁始终存在，但是威胁程度并没有上升。"

通过刻赤海峡大桥，俄罗斯本土与克里米亚半岛的公路网、铁路网相连

通过刻赤海峡大桥，俄罗斯本土与克里米亚半岛的公路网、铁路网相连

刻赤海峡大桥加强防空

与此同时，连接俄罗斯本土与克里米亚半岛的刻赤海峡大桥近日启用了防空系统。在社交媒体上，周边居民纷纷报告称听到了两声爆炸。俄罗斯2014年吞并克里米亚半岛，并且在2018年竣工了这座大桥。乌克兰方面始终将这座大桥当作合法军事目标。莫斯科则威胁称，一旦大桥遭到攻击，将展开大规模报复行动。目前，大桥管理当局称，刻赤海峡大桥仍在正常运行。

(德新社、路透社、法新社)

加里宁格勒飞地遭封锁?俄罗斯立陶宛打嘴仗

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