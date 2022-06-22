 加里宁格勒争议：欧盟制裁俄国进出口，不包括过境 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.07.2022

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加里宁格勒争议：欧盟制裁俄国进出口，不包括过境

据德国《明镜周刊》报道，欧盟委员会将在未来几天就取消限制物资经过立陶宛运往俄罗斯飞地加里宁格勒的问题做出决定。德国和欧盟都希望尽快化解这一争端。

今年6月17日以来，立陶宛以执行欧盟制裁为由，对经其领土开往加里宁格勒的货运火车做出限制。

今年6月17日以来，立陶宛以执行欧盟制裁为由，对经其领土开往加里宁格勒的货运火车做出限制。

（德国之声中文网）据《明镜周刊》的了解，莫斯科方面将可以继续通过过境立陶宛向加里宁格勒运输物资，但是会有所限制。

路透社周三（6月29日）曾报道说，欧盟官员正在就给予加里宁格勒制裁豁免进行协商。到目前为止，制裁的内容包括钢铁等工业产品。如果欧盟成员国立陶宛可以做出妥协，那么将为7月初欧盟和俄罗斯之间达成交易铺平道路。

加里宁格勒位于波兰和立陶宛之间，距离柏林只有约500公里，但离莫斯科1000多公里。二战之后才从战败的德国切割出来，划给战胜国苏联。加里宁格勒历史上最著名的人物是在这里出生的德国哲学家康德。加里宁格勒与圣彼得堡是俄罗斯在波罗的海仅有的两个不冻港。1997年，俄联邦决定在该市设立“特别经济区”，大力发展制造业。 

俄罗斯运往加里宁格勒的物资大多通过铁路和公路路线过境立陶宛运达。今年6月17日以来，立陶宛以执行欧盟制裁为由，对经其领土开往加里宁格勒的货运火车做出限制。

经由立陶宛前往加里宁格勒的公路运输同样也受到限制。

经由立陶宛前往加里宁格勒的公路运输同样也受到限制。

俄罗斯联邦委员会副主席康斯坦丁·科萨乔夫（Konstantin Kossatschow）当时表示，立陶宛的做法违反国际法。他认为，这种情况持续下去，西方很快会封锁加里宁格勒的海上通道。

加里宁格勒地区行政当局负责人说，这一限制对包括建筑材料和金属材料在内的所有过境货物影响的比例达到40%至50%。

波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）新近在一次新闻发布会上说：“值得商定一个事实上不会违反执行制裁的计划，因为坦率地说，加里宁格勒州是俄罗斯的一个非常小的组成部分。”

Karte Kaliningrad mit Litauen Belarus und Russland EN

立陶宛曾为前苏联加盟共和国，但是苏联解体之后，立陶宛与俄罗斯之间的关系一直在恶化。现在又因为限制开往加里宁格勒的货运火车与德国和欧盟闹得不愉快。德国和欧盟都希望尽快化解这一争端。

德国联邦总理肖尔茨表示，希望可以避免对莫斯科造成没有必要的挑衅。北约马德里峰会闭幕时肖尔茨说，过境运输的规则“当然应该依据俄罗斯领土两部分之间的交通这一事实来制定”。他也由此明确表示出，德国政府对法律问题的看法与立陶宛政府不同。

周四（6月30日），德国外长贝尔博克在接受德国电视一台采访时说，欧盟委员会有义务寻找办法解决有关加里宁格勒飞地过境禁令的争端。她说，欧盟共同做出的制裁措施涉及的是“对俄罗斯的进出口，但是不涉及过境运输问题”，所以“负责协调制裁方案的欧盟委员会现在找出一个好的解决方案是正确且重要的”。

不过贝尔博克也强调，取消过境限制并不是给制裁“放水”，也不是对俄罗斯总统普京做出妥协让步。她强调说，在“困难的情况下，出现误解时，做出反思总是正确和重要的”。

观看视频 02:10

加里宁格勒飞地遭封锁?俄罗斯立陶宛打嘴仗

（路透社、明镜周刊、德国电视一台）

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