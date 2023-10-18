加薩醫院遭空襲釀500死 以巴互推責任

（德國之聲中文網）巴勒斯坦當局稱，以色列週二（10月17日）空襲加薩市的阿赫利阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi），導致至少500名巴勒斯坦人死亡，大多數是在醫院尋求庇護的婦女和孩童。事發後，以色列及巴勒斯坦軍事團體互相指責對方發動攻擊。

巴勒斯坦自治機構總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）宣告哀悼3天。巴勒斯坦解放組織（PLO）聲明表示：「現在正上演著種族滅絕。我們呼籲國際社會立即介入，制止這場大屠殺。沉默令人再也無法接受。」

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則否認以軍犯下此事，反控是加薩的「野蠻恐怖分子」所為。

醫院爆炸之後，留下滿目瘡痍的現場。據美聯社已核實的影片顯示，大火吞噬了醫院建築，到處都是被撕裂的遺體，周圍的草地上還散落著毛毯、書包等物品。

自巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體「哈馬斯」10月7日對以色列發動攻擊以來，以色列加強了對加薩的封鎖，切斷當地的水電、食物、燃料與藥物供給。在砲火猛烈的加薩，流離失所的人們湧入醫院躲避。上週，以色列下令要求加薩走廊北部的居民在24小時內往南遷移；不過，加薩各處皆遇襲，部分民眾已開始返回北部。

哈馬斯是德國、歐盟和美國認定的恐怖組織。

世界衛生組織（WHO）聲明表示，這次遇襲的醫院雖位於以色列要求巴勒斯坦人離開的範圍內，但鑑於當前局勢不穩，加上部分病人狀況不佳，又沒有替代的住所可以提供給流離失所的民眾，因此以色列的撤離指令並不可行。

加沙即将崩溃的医院

在17日之前，加薩的衛生單位表示有超過3000人死於以色列的炮擊；以色列則表示約有1400名以色列人喪命。

各說各話

據以色列國防軍（IDF）說法，其掌握的多方情報顯示巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）的火箭發射失敗，因而誤擊了加薩的醫院。

納坦雅胡的高級顧問雷傑夫（Mark Regev）向英國廣播公司（BBC）主張，哈馬斯是這場空襲的幕後黑手。「哈馬斯當時發聲明說要發射長程火箭攻擊海法（Haifa，位於以色列北部）。不過，沒有一枚火箭真的到了海法。那火箭去哪裡了？落到哪邊？」雷傑夫指出，哈馬斯想取得「政治宣傳上的勝利」、說以色列殺害無辜平民，但「沒有證據佐證那種主張」。

以色列的說法尚未獲得獨立證實，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織則稱以方說法「虛假且毫無根據」，並指控以色列從飛機投放炸彈，導致了這場悲劇。該組織參與了哈馬斯主導、10月7日起對以色列的襲擊；此前，它被以色列、歐盟與美國認定為恐怖組織。

各界譴責

美國總統拜登在飛往以色列特拉維夫途中，對此事表達「憤怒與悲痛」，並指示國安小組調查。白宮表示，拜登在旅途中已與納坦雅胡通過話。

拜登預計18日會晤納坦雅胡，接著原定前往約旦首都安曼，與該國國王、埃及總統、巴勒斯坦自治機構總統等人召開會議，但在加薩醫院空襲之後，約旦宣布取消這場峰會，白宮亦表示會議延後。巴勒斯坦自治機構總統阿巴斯取消了與拜登的會晤。

約旦外長薩法迪（Ayman Safadi）向國營電視台表示，以色列與哈馬斯的衝突正把區域推向邊緣。他說約旦將舉行這場峰會，前提是各方皆同意會議目的是「停止戰爭、尊重巴勒斯坦人民，並提供他們應得的援助」。

埃及、土耳其、卡達等國對加薩醫院遭襲事件，皆表示譴責。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在X（原推特）發文強調，醫院、醫護人員受到國際人道主義法的保護。在俄羅斯、阿聯酋的提議下，聯合國安理會週三（18日）將舉行緊急會議。

炮火中的巴勒斯坦难民 无以为生

歐盟外交與安全事務高級代表博雷利（Josep Borrell）表示：「無辜平民再一次付出最慘重的代價。這場罪行必須明確有人負起責任，犯案者必須被追究。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則在X寫道：「沒有任何理由可以正當化對醫院的襲擊，或對平民的攻擊……應立即開放人道主義援助進入加薩走廊。」

約旦河西岸、伊斯坦堡等地，皆有民眾上街抗議；在約旦安曼，有示威者試圖闖進以色列使館。據法新社報導，英國、法國駐伊朗德黑蘭大使館外18日有民眾聚集、丟擲雞蛋，高呼「法國和英國去死」；另有數千人聚集在德黑蘭市中心的巴勒斯坦廣場。伊朗政府更進一步呼籲，阿拉伯國家應切斷與以色列的關係。

（綜合報導）

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