加蓬政变 军队推翻政府、总统当选人

（德国之声中文网）这群加蓬高级军官和警官周三（8月30日）在「加蓬24」电视台播出的讲话中宣布「现任政权的终结」。此外还提到上周末的总统和议会选举缺乏可信度，因此宣布选举结果无效。他们表示，所有国家机构都已经解散，并且称加蓬边境将继续保持关闭直到另行通知为止。有目击者指出曾在加蓬的首都利伯维尔（Libreville）听见枪声。

军方称接管的理由是其现任总统邦戈（Ali Bongo Ondimba）领导下的「不负责任、无法预测的治理」导致「社会凝聚力持续恶化」，甚至有可能使国家「陷入混乱」。军方自称代表「机构过渡和恢复委员会」发言，而加蓬政府至今未对此事件发表任何评论。

大选后的政变

不久前，选举委员会宣布邦戈再度赢得总统选举 。他在上周六举行的投票中获得了64.27%的选票，而邦戈的最大竞争者阿尔伯特·翁多·奥萨（Albert Ondo Ossa）获得了30.77%的选票。

邦戈的家族统治这个拥有230万人口、石油资源丰富的中非国家已经有56年，他于2009 年从其父亲奥马尔·邦戈(Omar Bongo) 手中接任，而奥马尔·邦戈自1967年就一直执政直至去世。

刚结束的大选是加蓬首度同时进行总统、议会和市级官员选举。不过，国际观察员不得参加选举，外国记者的采访请求也遭到系统性拒绝。

（路透社、法新社、美联社、基督教通讯社）

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