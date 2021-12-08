加英入阵外交制裁 北京警告有代价

(德国之声中文网) 加拿大与英国周三(12月8日)成为最新一批宣布将不会派政府官员出席北京冬奥的民主国家。两国皆表示，此举是为了对中国侵犯人权的行为做出回应。

加拿大8日加入了拒绝派政府官员参加北京冬奥会国家的行列。加拿大总理特鲁多 (Justin Trudeau) 表示：「我们对中国政府一再侵犯人权的行为极为关注。他们不应该感到惊讶，我们将不会派任何外交代表出席北京冬奥。」他补充道：「在这样的问题上，重要的是确保我们与盟友合作，与盟友保持一致的立场。」

同日，英国也宣布将不派政府官员出席北京冬奥。英国首相约翰逊 (Boris Johnson) 告诉英国议员，他不认为体育抵制是明智的，这仍然是政府的政策。所以英国运动员仍将出席北京冬奥，但官员将待在国内。

约翰逊说：「英国将对北京冬奥会进行外交抵制，预计我们将没有部长或官员出席相关活动。」此前，美国和澳大利亚都已经表示，他们不会派官方代表团参加奥运会，以回应中国对新疆维吾尔人施行的人权侵犯。不过这两个国家也保证，相关举动不会影响到运动员参加奥运会的能力。

中国反击

加拿大总理特鲁多 (Justin Trudeau) 表示，加拿大对中国政府一再侵犯人权的行为极为关注。他认为中国不应该对加拿大外交抵制的决定感到惊讶。

虽然越来越多国家加入外交抵制北京冬奥的行列，中国政府8日也不甘示弱，将炮口指向英国与澳大利亚。中国驻伦敦大使馆的发言人指责英国试图抹黑北京冬奥会，称此举违反了奥林匹克精神。

该发言人说：「中国政府没有邀请英国的政府部长或官员参加北京冬奥会。北京冬奥会是全世界奥林匹克运动员和冬季运动爱好者的聚会，不是任何国家政治操纵的工具。把政府官员出席北京冬奥会作为一个问题，实质上是一场政治抹黑运动。」

此外，中国外交部发言人汪文斌8日在例行记者会上也强硬的表示，冬奥会不是政治作秀和搞政治操弄的舞台，而中国也没有邀请任何澳大利亚政府官员出席北京冬奥会。所以澳大利亚官员是否出席北京冬奥，汪文斌称「没有人会在意」。

他说：「澳大利亚将是否派政府官员出席北京冬奥会同所谓的新疆人权问题挂钩，这完全是欲加之罪，何患无辞。澳方的做法严重违背《奥林匹克宪章》确立的『体育运动政治中立』原则，也充分暴露出澳大利亚政府对个别国家盲目追随丶亦步亦趋，到了不分是非丶毫无底线的程度。」

运动归运动?

在多国相继宣布对北京冬奥施行外交制裁後，国际奥委会 (IOC) 主席巴赫 (Thomas Bach) 8日重申，该组织关注的是运动员，其馀的都是政治。他在周三的国际奥委会执行委员会会议后发言警告，将奥运政治化可能威胁到奥运会的未来。

巴赫说：「如果我们开始在某种程度上采取政治立场，我们将永远无法让所有206个国家的奥林匹克委员会参加奥运会。这将是奥运的政治化，而我认为它可能进一步导致奥运的终结，就像古代的奥运一样。」

(法新社丶路透社)

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