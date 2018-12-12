 加發中国旅遊警告 特鲁多批北京任意判死 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.01.2019

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时政风云

加發中国旅遊警告 特鲁多批北京任意判死

中加关系因为孟晚舟案陷入低潮，随后中国拘捕两名加拿大人更让状况雪上加霜。虽然北京反复强调相关案件与孟案无关，但杀鸡儆猴意味浓厚。

China, Liaoning: Todesurteil für kanadischen Drogenschmuggler (picture-alliance/dpa/CCTV)

中国大连市中级人民法院14日对加拿大籍被告谢伦伯格走私毒品案重新开庭审理，当庭宣判死刑。

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中国驻加拿大大使卢沙野投书加拿大媒体，形容加拿大要求中国释放两名被关押加拿大人的举动为白人优越主义的表现。 (10.01.2019)

加拿大1月3日指出自从孟晚舟被捕后的一个月，多达13名加拿大人在中国被拘捕。当中只有两人遭中国检方认定违反法律。 (09.01.2019)

华为首席财务长孟晚舟在加拿大被捕，之后短短约一个月内，多达13名加拿大公民在中国被拘押。中国检方最高层明言，当中两人「毫无疑问」违反了中国法律。 (03.01.2019)

(德国之声中文网) 加拿大在1月15日更新中国旅行谘询资讯，警告加拿大人可能承受「中国当地任意执行法律的风险」。

不久前加拿大总理特鲁多才指责中国任意使用极刑，将走私的加拿大男子谢伦伯格(Robert Lloyd Schellenberg)由15年监禁改判为死刑

他说:「做为加拿大政府，加上国际的友人和盟邦，我们极为关注中国选择开始随意使用死刑......就像是这个例子。」

北京这项裁决和特鲁多的反应使两国已经紧绷关系更加岌岌可危。

谢伦伯格的阿姨尼尔森琼斯 (Lauri Nelson-Jones)表示，家族最害怕的状况真的发生了。她在给路透社的一份声明中说:「我们心繋罗伯特。不敢想象他现在的感受和想法是什么......这是一个可怕的、不幸的、令人心碎的情况。我们正焦急地等待有关上诉的任何消息。」

Ottawa, Ontario: Justin Trudeau äußert sich zu Robert Lloyd Schellenberg (picture-alliance/AP/A. Wyld)

加拿大总理特鲁多表示，极度关切加拿大被捕案件，并批评中国不应任意动用司法。

人权团体:罪不致死

前加拿大驻华大使赵朴（Guy Saint-Jacques）表示，加拿大应立即召集两国外交政策和安全顾问高层会晤，「向中方强调他们必须遵守国际法」。

大赦国际 (Amnesty International)研究员倪伟平(William Nee)说，在国际法中，仅能针对「情节最重大之罪行」判处死刑，毒品有关罪行未达到这样的门槛。不过毒品走私在中国经常受到严厉的惩罚。北京在2009年处决了一名英国毒犯。

在中国，死刑处决的人数是国家机密。国际人权组织估计中国一年约处决2千人，是目前全球最高的数目，比其他所有国家处决数加起来都还要高。

夏立民/罗法 (路透社等)

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