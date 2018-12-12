加發中国旅遊警告 特鲁多批北京任意判死

(德国之声中文网) 加拿大在1月15日更新中国旅行谘询资讯，警告加拿大人可能承受「中国当地任意执行法律的风险」。

不久前加拿大总理特鲁多才指责中国任意使用极刑，将走私的加拿大男子谢伦伯格(Robert Lloyd Schellenberg)由15年监禁改判为死刑。

他说:「做为加拿大政府，加上国际的友人和盟邦，我们极为关注中国选择开始随意使用死刑......就像是这个例子。」

北京这项裁决和特鲁多的反应使两国已经紧绷关系更加岌岌可危。

谢伦伯格的阿姨尼尔森琼斯 (Lauri Nelson-Jones)表示，家族最害怕的状况真的发生了。她在给路透社的一份声明中说:「我们心繋罗伯特。不敢想象他现在的感受和想法是什么......这是一个可怕的、不幸的、令人心碎的情况。我们正焦急地等待有关上诉的任何消息。」

人权团体:罪不致死

前加拿大驻华大使赵朴（Guy Saint-Jacques）表示，加拿大应立即召集两国外交政策和安全顾问高层会晤，「向中方强调他们必须遵守国际法」。

大赦国际 (Amnesty International)研究员倪伟平(William Nee)说，在国际法中，仅能针对「情节最重大之罪行」判处死刑，毒品有关罪行未达到这样的门槛。不过毒品走私在中国经常受到严厉的惩罚。北京在2009年处决了一名英国毒犯。

在中国，死刑处决的人数是国家机密。国际人权组织估计中国一年约处决2千人，是目前全球最高的数目，比其他所有国家处决数加起来都还要高。

夏立民/罗法 (路透社等)