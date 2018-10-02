 加独再示威 受伤六十余 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.12.2018

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时政风云

加独再示威 受伤六十余

西班牙中央政府在巴塞罗那举行的内阁会议蒙上暴力抗议阴影。周五在加泰罗尼亚首府，暴力示威者与安全力量之间大打出手。

Spanien Barcelona Demonstration nach Kabinettssitzung der Zentralregierung (picture-alliance/AP Photo/M. Fernandez)

周五（12月21日）巴塞罗那的抗议活动

（德国之声中文网）当局称，在周五（12月21日）的抗议活动中有60多人受伤。支持加泰罗尼亚独立的人士认为，中央政府在巴塞罗那举行内阁会议实乃"挑衅"。周五晚上，数万示威者在市中心和平游行。

西班牙首相桑切斯称，将内阁例行周会移至巴塞罗那举行，本意是想在加泰罗尼亚冲突问题上发出一个缓和信号。然而，此举在这一大区首府遭到广泛拒绝。

包括影响力很大的加泰罗尼亚国民会议（ANC）在内的多个主张独立的组织，号召支持者们起来抗议中央政府。某些集会转成暴力。示威者们向警察投掷石块、金属物体、瓶子和爆竹。据地方当局称，有62人受伤，其中35人是警察。13名示威者被捕。

Spanien Protest gegen Parlamentssitzung in Barcelona (Reuters/A. Gea)

晚上，约4万人参加了目的地为市中心加泰罗尼亚广场的示威游行。口号为"让我们推翻这个政府"的此次示威活动和平进行。人群组成"自由"、"和平"等巨大字眼。

演员普拉纳斯（Pep Planas）在集会上发表演说，"只要压迫仍在继续，西班牙政府在我们的这片土地上就不会受到欢迎"。

周五下午，西班牙中央政府在严格安全措施下召开内阁会议，并做出决定，提高最低工资22%、提升公务员薪资、增加加泰罗尼亚基础建设投资。政府发言人在内阁会议结束后强调，"我们到这里来是为表达我们对加泰罗尼亚及巴塞罗那的好感和高度评价"。

加泰罗尼亚大区政府发言人则对马德里政府将内阁会议转至巴塞罗那举行表示不理解。她称，会议并未做出任何重要决定。

Spanien Pedro Sanchez & Quim Torra in Barcelona (Reuters/A. Gea)

西班牙首相桑切斯和加泰罗尼亚领导人奎姆·托拉

2017年10月，围绕加泰罗尼亚追求独立的冲突骤然加剧，当时，前大区主席普吉蒙特（Carles Puigdemont）执意安排举行被西班牙最高法院定义为"非法"的全民公投。公投后，大区政府单方面宣布加泰罗尼亚独立。

时任西班牙首相拉霍伊为此解除了普吉蒙特的职务，并解散大区政府。多名加泰罗尼亚独立的支持者被捕，其罪名之一是"叛逆"。他们有可能被判处最高25年监禁。

  • Griechische Ruinen in Ampuries, Katalonien (Caos30)

    加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路

    古迹众多

    加泰罗尼亚早期是腓尼基、伊特拉斯坎、后来是希腊人在此定居。希腊人主要定居在Rosas和Ampurias一带（见图）。后来罗马人继续在这里扩建居住区和基础设施。公元507年加泰罗尼亚被西哥特人征服之前，这里一直是罗马帝国的一部分。

  • Spanien Die Eröberung Mallorcas (picture-alliance/Prisma Archiv)

    加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路

    伯爵领地与独立

    公元711年加泰罗尼亚被阿拉伯人占领。公元732年查理曼大帝在图尔战役中取胜，阻止阿拉伯人继续挺进。公元759年，加泰罗尼亚北部再次成为基督徒的地盘。1137年，加泰罗尼亚与阿拉贡合并。到了13世纪和14世纪早期，阿拉贡王朝统治了地中海西部地区，并占领了马略卡和巴伦西亚。

  • Spanien Der Aufstand der Schnitter (picture-alliance/Prisma Archivo)

    加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路

    从自治到争夺王位的战争

    13世纪，加泰罗尼亚成立了自治管理机构。1476年阿拉贡王国与卡斯蒂利亚王国合并之后，争夺王位的战争一直持续到1714年结束。在此期间阿拉贡王国维护了其自治地位，只是在1460-1659年期间因发生叛乱而一度中断。

  • Barcelona Demonstration Katalonien Nationalfeiertag Fahne (Getty Images/AFP/L. Gene)

    加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路

    自治失败纪念日

    1714年9月11日，西班牙国王腓力五世占领巴塞罗那之后解散了加泰罗尼亚管理机构，从而结束了地区自治。从那时起，当地每年都会在这一天举行纪念活动。

  • Präsident der 1. Spanischen Republik Francisco Pi y Margall

    加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路

    首个共和国时期的联邦制建议

    1873年2月10日阿玛迪奥一世（Amadeo I）退位之后，西班牙有史以来的第一个共和国宣告成立。但是不到一年共和国便夭折。共和政体的追随者出现分裂，一部分人主张实行中央集权制的共和政体，另一部分人则支持建立联邦制。这幅图是联邦制的支持者，短命的西班牙共和国5位总统之一的弗朗西斯科·皮·马加尔总统（Francisco Pi i Maragall）。

  • Alfons XII König von Spanien

    加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路

    19世纪的失败尝试

    加泰罗尼亚人试图在西班牙共和国内成立一个自己的国家，从而加剧了共和党人之间的意见分歧。1874年西班牙复辟君主制，图中的阿方索十二世登基，开始了对西班牙的统治。

  • Francesc Macia i Llussa, Präsident der Generalitat de Catalunya (Katalanische Parlament)

    加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路

    加泰罗尼亚共和党人

    1923年至1930年间，普里莫·德里维拉将军（Primo de Rivera）在国王阿方索十三世以及军队和神职人员的支持下建立了独裁政权。加泰罗尼亚成为反对派和抵抗力量的中心。独裁统治结束后，政治家Francesc Macià（见图）为加泰罗尼亚争取了重要的自治权利。

  • Spanischer Bürgerkrieg

    加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路

    弗朗哥获胜毁灭一切自由

    在西班牙第二共和国时期，加泰罗尼亚议员们制定了自治条例，并于1932年获得西班牙议会的批准。然而弗朗哥将军在西班牙内战中（1936年-1939年）的胜利标志着西班牙第二个共和国的结束。

  • Spanien Francisco Franco

    加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路

    丧失一切自由

    弗朗哥政权（1939年-1975年）的上台意味着加泰罗尼亚民主自由的结束：所有政党遭到禁止和迫害，自治权利被取消，加泰罗尼亚语言和文化受到压制。

  • Parlament von Katalonien in Barcelona

    加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路

    恢复自治的新条例

    西班牙结束独裁统治举行了首次自由选举之后，1977年临时恢复了“加泰罗尼亚自治政府”。在1978年西班牙民主宪法的基础上，加泰罗尼亚在1979年获得了新的自治法条例。

  • Jordi Pujol Porträt (Jose Gayarre)

    加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路

    前加泰罗尼亚自治区主席齐奥尔迪·普约尔

    弗朗哥时代结束后的首个自治条例承认加泰罗尼亚的独立性以及加泰罗尼亚拥有自己的语言。与1932年的自治条例相比，该条例扩大了加泰罗尼亚人在教育和文化领域的权利，但是对司法、财政管理和公共秩序领域的权利进行了限制。齐奥尔迪·普约尔（Jordi Pujol/见图）从1980年至2013年一直担任加泰罗尼亚自治区主席。

  • Symbolbild Katalonien Unabhängigkeit

    加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路

    增加自信心

    近年来，加泰罗尼亚人要求独立的呼声高涨。 2006年，加泰罗尼亚获得了新的自治条例，其权限得以扩大。但是在保守的人民党提出诉讼之后，最高宪法法院又取缔了这一新的自治条例。

  • Die Volksbefragung von 2014

    加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路

    首次尝试举行独立公投

    加泰罗尼亚曾计划在2014年11月9日就举行独立公投。公投的第一个问题是“你希望加泰罗尼亚成为一个国家吗？”第二个问题是：“你希望这个国家独立吗？”然而举行公投的提案在宪法法院未获得通过。

  • Wandplakat mit marioanRajoy und Carles Puigdemont

    加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路

    两任主席 同出一辙

    自2016年1月以来普里格迪蒙特（Carles Puigdemont）一直担任加泰罗尼亚自治政府的负责人。他继承了其前任阿图尔·马斯（Artur Mas）的分裂主义路线，并呼吁在2017年10月1日举行全民投票。西班牙总理马里亚诺·拉霍伊（Mariano Rajoy）认为公投违反宪法。


凝炼/王凡（法新社）

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加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路

许多加泰罗尼亚人不懈追求独立，这一切有着悠久的历史根源。纵观其历史，该地区要求自治独立的呼声以及镇压独立的浪潮此起彼伏。 (30.09.2017)  

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