加泰罗尼亚52万人上街 与警对峙发生冲突

（德国之声中文网）周五（10月18日），巴塞罗那爆发了一天的大规模抗议活动。当晚，在一些城区警方与数百名示威者之间发生冲突。许多蒙面示威者纵火焚烧公共设施并向警察投掷石块。警察使用高压水龙头、橡皮子弹、催泪瓦斯和警棍进行还击。当晚在赫罗纳（Girona），塔拉戈纳（Tarragona）和莱里达（Lleida）等地也发生了骚乱。据安全部门公布消息说，仅在巴塞罗那，就至少有15名未成年示威者被逮捕。整个加泰罗尼亚地区共有31人被捕。

以法律制裁相威胁

西班牙内政大臣马拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）警告骚乱者，制造暴力骚乱将面临最高六年的监禁。马拉斯卡说，骚乱集中发生在警察总部周围。暴力示威者人数估计超过4000人。 其中大约有400人是有组织的制造混乱者。隶属西班牙内政部管辖的西班牙国民警卫队被调遣到巴塞罗那郊区增援当地的安全力量。

据警方公布的消息称，一周抗议活动周五达到高峰期，示威者人数达到525000人，其中包括400名暴徒。在市中心著名的格拉西亚大街上举行大规模抗议集会期间，没有发生较大的冲突事件。各年龄段的集会参见者都要求释放"政治犯"，并演唱加泰罗尼亚歌曲。示威者挥舞着加泰罗尼亚语的旗帜，并高呼"还政治犯自由"。

大约有3万人参加了周三（10月16日）在全省各地开始向巴塞罗那聚集的大规模"自由游行"总罢工导致这个拥有160万人口的大都市的生活普遍陷于瘫痪，旅游业也受到严重影响。

几十年来最暴力

周一，法院对9名加泰罗尼亚分离主义领导人分别判处9至13年的有期徒刑，这一判决结果引发了民众的抗议。连日来，在加泰罗尼亚首府巴塞罗那，爆发了几十年来西班牙最暴力的抗议活动。

市政府估计骚乱造成的损失达到150万欧元。有700个公共垃圾箱被纵火燃烧。内政部长马拉斯卡说，自抗议活动开始以来，在加泰罗尼亚各地共逮捕了128名示威者。当局称有400人受伤，其中一半是警察。

2017年10月，在被禁止的独立公投中，大多数加泰罗尼亚人投票赞成脱离西班牙。之后，加泰罗尼亚地方政府的工作被马德里政府临时接管，一些分离主义领导人被捕。

欧洲各地的分离运动 加泰罗尼亚独立浪潮 2017年10月1日，加泰罗尼亚地方政府不顾西班牙政府的强烈反对举行独立公投，并以92%的赞成票通过公投议案（投票率仅43%）。马德里政府宣布不承认这一结果，但加泰罗尼亚自治区政府仍坚持要单方面宣布独立，成立独立的共和国主权国家。加泰罗尼亚是西班牙最富庶的地区，经济收入占西班牙全国的20%，居民第一母语为加泰罗尼亚语。2008年全球金融风暴以来，西班牙财政日益艰难，加泰罗尼亚人支持独立的声浪也持续上涨。

欧洲各地的分离运动 意大利北部的自治诉求 加泰罗尼亚独立公投无疑将在欧盟其它国家产生难以估计的影响。10月22日，意大利最富裕的威尼托大区和伦巴第两个大区将举行自治公投，寻求获得更大的自治权。不过，两个大区主席表示，公投不会威胁到意大利的国家统一。

欧洲各地的分离运动 苏格兰或第二次公投 2014年9月18日，苏格兰举行独立公投，结果是以55%比45%否定了独立。不过，去年6月的英国退欧公投之后，苏格兰独立运动又开始酝酿下一次公投。在英国退欧公投中，苏格兰地区以62%的比例选择留欧，而英国其它地区则选择了脱欧。

欧洲各地的分离运动 北爱尔兰分离运动 上个世纪90年代末，北爱尔兰持续不断发生暴力冲突。1998年的北爱和平协议为这一混乱时期画上句号。根据该协议，北爱尔兰仍是英国的一部分。1999年，北爱尔兰组建第一个联合自治政府。不过，北爱尔兰和平进程之后历经曲折，主张分离的声音并未消失。

欧洲各地的分离运动 巴斯克分离运动 西班牙的巴斯克地区也是分离主义运动的活跃地区。2017年4月，长期在该地区从事民族独立活动、并制造多起恐怖案件的准军事反政府组织埃塔宣布完全解除武装，但拒绝西班牙政府“勒令解散”的要求。巴斯克人有自己的语言巴斯克语，但随着西班牙语外来移民的增加，巴斯克语在该自治区已经不再是占多数的语言。该自治区经济在西班牙国内处于领先地位，工业发达。

欧洲各地的分离运动 弗拉芒人的独立呼声 位于荷兰和法国之间的在比利时分为荷兰语区和法语区。佛兰德地区为荷兰语区，人口主要是弗拉芒人。该地区经济状况好于法语区，要求至少经济独立的呼声由来已久。比利时另一大民族为瓦隆人，讲法语。

欧洲各地的分离运动 法国科西嘉独立派的公投威胁 科西嘉的独立派武装组织FLNG2014年宣布放下武器。2015年，独立党派候选人在地方选举中获胜。在今年的法国立法选举中，科西嘉四个选区中有三个是独立派获胜。科西嘉独立派现在并不要求完全独立，而是要求获得法国中央政府承认科西嘉的自治地位，并威胁若不能答应他们的要求，将仿照加泰罗尼亚独立派，举行独立公投。

欧洲各地的分离运动 格陵兰讨价还价式独立进程 格陵兰属于丹麦领土。这个世界第一大岛油气储量可观，原材料蕴藏丰富，居民大多数是格陵兰人。1979年格陵兰自治以来，独立势力不断增强。格陵兰经济严重依赖丹麦，并接受丹麦政府的拨款。近年来，丹格双方一直在就格陵兰的地位问题进行讨价还价式的谈判。 作者: 乐然



李京慧/任琛 (路透社、德新社、美联社)