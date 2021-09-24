为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
位于西班牙东北部的行政区
加泰罗尼亚有时也被认为是一个民族
西班牙加泰罗尼亚自治区前领导人普伊格蒙特周四在意大利撒丁岛被捕。他因2017年推动独立公投遭到西班牙政府通缉。
前加泰罗尼亚大区政府主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）及其两名同仁有可能被引渡回西班牙。欧洲议会此前投票撤销了这三名欧洲议会议员的司法豁免权。
周六晚，至少6000名示威者在巴塞罗那举行抗议，呼吁释放说唱歌手巴勃罗·哈塞尔以及更多言论自由。这是数天来西班牙最大的抗议活动。哈塞尔因在歌词和推文中侮辱西班牙王室、涉嫌煽动暴力被捕入狱。
"永恒工地"圣家族大教堂（Basilika Sagrada Familia）是巴塞罗那的一大旅游景观，原计划在建筑师高迪（Antoni Gaudí）一百周年冥诞的2026年完工。然而，相关计划已无望实现。
球星梅西已经向巴塞罗那提交了一份正式申请要求解约。在经历了一个令人失望的赛季之后，他做出了这个决定。许多球迷指责巴塞罗那董事会管理不善，呼吁他们下台，让梅西留下。
新加坡航展在70个参展商退出后黯然开幕。在新冠病毒疫情爆发下，许多大展的厂商纷纷撤出；众多体育赛事暂停举办。西班牙巴塞罗那世界移动通信大会（MWC）已宣布取消，而F1中国赛程也延后。东京奥运会受到影响吗?
在香港示威浪潮中，谁的利益受到了最大的损害？中国经济在多大程度上依赖香港金融中心？香港问题与加泰罗尼亚问题有没有可比性？已经在香港定居十几年的西班牙经济学家艾西亚就这些话题接受了德国之声的专访。
2019年，世界上很多国家、很多地区的民众为了争取民主、消除腐败、实现平等走上街头。从中国到智利，伊朗到瑞典，人们通过参与街头抗议的方式实现自己的诉求。
西班牙的选民这几年可以说相当忙碌，这已经是今年第二次议会选举了。由于各党之间的立场界限分明，联合执政更是难上加难。这样的局面给右翼势力留下可乘之机。
西班牙王室周一到访寻求独立的加泰罗尼亚地区。在地区首府巴塞罗那，两千名抗议者走上街头，焚烧王室肖像。西班牙国王费利佩六世则称，不容暴力和侮辱他人的行为。与此同时，独立纷争也成为周日西班牙大选前的中心议题。
香港的动荡，与加泰罗尼亚、智利等地的动荡，到底有着怎样的联系？《标准报》认为，这些富裕城市爆发了示威，让传统经济学指标显得过时。《世界报》则指出，不论是香港，还是加泰罗尼亚、圣地亚哥，我们都不应把示威仅仅归咎于经济因素。
香港和加泰隆尼亚在地球两端同步举办集会，为两方人马跨海集气。不过一向积极连结国际的香港示威者却对此有所迟疑，原因是甚麽？
香港和加泰隆尼亚——身处在地球两端的示威者串连在一起，成为近日国际上的热门话题，香港甚至即将举办声援加泰的集会。香港社运引发蝴蝶效应，会变成全球化的新模式吗？在街头以外，各地的可比性实际有多大？德国之声就此採访了香港国际关係学者陈伟信。
随着香港「反送中」示威迈向第五个月，大规模反政府示威运动也在多个国家陆续爆发。其中，加泰罗尼亚与印度尼西亚的示威运动明显地参考了香港示威者的行动策略。德国之声访问了印尼与加泰罗尼亚的抗争者，了解他们采纳的观念与手法。
从封锁机场到使用加密软件进行集结通讯，加泰罗尼亚的分离主义者越来越多地借鉴了香港的“反送中”示威运动。他们认为在吸引国际社会关注地方冲突方面，香港提供了范例。
燃烧的路障、被损坏的街道，在加泰罗尼亚爆发抗议活动的第五天，再次出现暴力混乱的场面。但是制造骚乱者只是一小部分人。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式