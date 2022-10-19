专访:示威浪潮经久不息 港人利益受损最惨

在香港示威浪潮中，谁的利益受到了最大的损害？中国经济在多大程度上依赖香港金融中心？香港问题与加泰罗尼亚问题有没有可比性？已经在香港定居十几年的西班牙经济学家艾西亚就这些话题接受了德国之声的专访。