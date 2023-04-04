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位于西班牙东北部的行政区
加泰罗尼亚有时也被认为是一个民族
巴勃罗·毕加索是20世纪最伟大的艺术家之一。 2023年将是他逝世的第50周年，在此为大家搜集了毕加索在各个创作时期的作品。
今年的世界移动通信大会已经从欧洲的智能设备发布会发展为全球互联互通的讨论区。中国在这里扮演着举足轻重的角色。
白俄罗斯总统卢卡申科访问中国是不是在执行普京的命令？《世界报》发表长文加以分析；《法兰克福汇报》则在巴塞罗那发回报道，称以华为为代表的中国移动行业正在那里高光亮相。
经过两年来新冠疫情相关限制造成的观光业低谷，游客再次出现于欧洲的主要城市。商家们松了一口气，但部分地区的居民却对大批游客回归感到恐惧。
大街小巷，到处是欢快的人群：叠罗汉、跳烟花、龙舞、过山车。因大流行瘟疫受限两年后，著名的街头民俗节日——格拉西亚大节（ Festa Major de Gracia ）大规模重返巴塞罗那。
继匈牙利和波兰后，又有一欧盟国家面临指责：据媒体报道，西班牙政府对加泰罗尼亚独立运动领导人使用过天马（Pegasus）间谍软件。
西班牙加泰罗尼亚自治区前领导人普伊格蒙特周四在意大利撒丁岛被捕。他因2017年推动独立公投遭到西班牙政府通缉。
前加泰罗尼亚大区政府主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）及其两名同仁有可能被引渡回西班牙。欧洲议会此前投票撤销了这三名欧洲议会议员的司法豁免权。
周六晚，至少6000名示威者在巴塞罗那举行抗议，呼吁释放说唱歌手巴勃罗·哈塞尔以及更多言论自由。这是数天来西班牙最大的抗议活动。哈塞尔因在歌词和推文中侮辱西班牙王室、涉嫌煽动暴力被捕入狱。
"永恒工地"圣家族大教堂（Basilika Sagrada Familia）是巴塞罗那的一大旅游景观，原计划在建筑师高迪（Antoni Gaudí）一百周年冥诞的2026年完工。然而，相关计划已无望实现。
球星梅西已经向巴塞罗那提交了一份正式申请要求解约。在经历了一个令人失望的赛季之后，他做出了这个决定。许多球迷指责巴塞罗那董事会管理不善，呼吁他们下台，让梅西留下。
2019年，世界上很多国家、很多地区的民众为了争取民主、消除腐败、实现平等走上街头。从中国到智利，伊朗到瑞典，人们通过参与街头抗议的方式实现自己的诉求。
西班牙的选民这几年可以说相当忙碌，这已经是今年第二次议会选举了。由于各党之间的立场界限分明，联合执政更是难上加难。这样的局面给右翼势力留下可乘之机。
西班牙王室周一到访寻求独立的加泰罗尼亚地区。在地区首府巴塞罗那，两千名抗议者走上街头，焚烧王室肖像。西班牙国王费利佩六世则称，不容暴力和侮辱他人的行为。与此同时，独立纷争也成为周日西班牙大选前的中心议题。
香港的动荡，与加泰罗尼亚、智利等地的动荡，到底有着怎样的联系？《标准报》认为，这些富裕城市爆发了示威，让传统经济学指标显得过时。《世界报》则指出，不论是香港，还是加泰罗尼亚、圣地亚哥，我们都不应把示威仅仅归咎于经济因素。
随着香港「反送中」示威迈向第五个月，大规模反政府示威运动也在多个国家陆续爆发。其中，加泰罗尼亚与印度尼西亚的示威运动明显地参考了香港示威者的行动策略。德国之声访问了印尼与加泰罗尼亚的抗争者，了解他们采纳的观念与手法。
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