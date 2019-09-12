 加泰罗尼亚独立运动领导人被判重刑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.10.2019

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时政风云

加泰罗尼亚独立运动领导人被判重刑

西班牙最高法院作出裁定：分别判处加泰罗尼亚独立运动的12名被告中的9人9至13年有期徒刑。

Spanien Prozess gegen katalanische Separatistenführer in Madrid (Reuters TV)

前加泰罗尼亚大区政府副主席容克拉斯（Oriol Junqueras 前排左）获刑13年

（德国之声中文网）在有关加泰罗尼亚独立分离运动领导人的历史性审判案中，马德里最高法院裁定12名被告中的9人有罪。不过，法官未认定被告犯有叛乱罪。检方曾要求以该罪判处被告最高25年监禁。被告分别被判处多年监禁。前加泰罗尼亚大区政府副主席容克拉斯获最高13年徒刑。数名被告还被裁定犯有侵吞公共资产罪。另3名前政界人士被裁定犯有不服从罪。此案涉及分离主义运动领袖们在2017年10月1日的遭禁独立全民公投中所扮演的角色，及由此导致的巴塞罗那地区政府作出加泰罗尼亚脱离西班牙的决定。

Spanien Justiz Urteil katalonische Separatisten (DW/V. Cheretskiy)

加泰罗尼亚独立运动的支持者在马德里示威，反对这一判决

被告呼吁对话

主被告是前大区政府副主席容克拉斯。多数被告已被拘留审查两年。经为期4个月被告最后陈述，今年7月，此案庭审终结。

被告在最后陈述中几乎无例外呼吁对话，寻求这一西班牙东北部地区的冲突的政治解决。在这一旷日持久的审判程序中，共有约600人作证，其中包括保守主义的前西班牙政府首相拉霍伊。全民公投在他执政期间发生。2017年秋，拉霍伊解散了大区政府，将加泰罗尼亚置于中央政府强制管理之下。时任大区政府主席普伊格蒙特和其他政界要人逃入比利时，以免被捕。

普伊格蒙特称法院的判决"荒谬绝顶"。他推文道："是执政的时候了……为我们的子女。为民主。为欧洲。为加泰罗尼亚。"

Carles Puigdemont, Ansprache (Reuters)

普伊格蒙特严斥西班牙法官们的判决

现在，人们担心在加泰罗尼亚会发生独立赞同者们的激烈抗议行动。独立运动人士视被告是"政治囚徒"，指控司法当局是意图"以儆后效"。

普伊格蒙特的继任者托拉（Quim Torra）也表现出一副战斗姿态，呼吁民众"总动员"。判决宣布之前，在巴塞罗那机场、火车站和地区海港，安全力量已经大规模增加。

  • Spanien Barcelona Flaggen (Reuters/J. Nazca)

    欧洲各地的分离运动

    加泰罗尼亚独立浪潮

    2017年10月1日，加泰罗尼亚地方政府不顾西班牙政府的强烈反对举行独立公投，并以92%的赞成票通过公投议案（投票率仅43%）。马德里政府宣布不承认这一结果，但加泰罗尼亚自治区政府仍坚持要单方面宣布独立，成立独立的共和国主权国家。加泰罗尼亚是西班牙最富庶的地区，经济收入占西班牙全国的20%，居民第一母语为加泰罗尼亚语。2008年全球金融风暴以来，西班牙财政日益艰难，加泰罗尼亚人支持独立的声浪也持续上涨。

  • Iralien Venedig Rialto Brücke Bridge on Grand Canal. Venice, Italy (picture-alliance/robertharding/M. Brivio)

    欧洲各地的分离运动

    意大利北部的自治诉求

    加泰罗尼亚独立公投无疑将在欧盟其它国家产生难以估计的影响。10月22日，意大利最富裕的威尼托大区和伦巴第两个大区将举行自治公投，寻求获得更大的自治权。不过，两个大区主席表示，公投不会威胁到意大利的国家统一。

  • Schottland | Dudelsackspieler (Getty Images/C. Jackson)

    欧洲各地的分离运动

    苏格兰或第二次公投

    2014年9月18日，苏格兰举行独立公投，结果是以55%比45%否定了独立。不过，去年6月的英国退欧公投之后，苏格兰独立运动又开始酝酿下一次公投。在英国退欧公投中，苏格兰地区以62%的比例选择留欧，而英国其它地区则选择了脱欧。

  • Nordirland Brexit Loch Carlingford (Reuters/C. Kilcoyne)

    欧洲各地的分离运动

    北爱尔兰分离运动

    上个世纪90年代末，北爱尔兰持续不断发生暴力冲突。1998年的北爱和平协议为这一混乱时期画上句号。根据该协议，北爱尔兰仍是英国的一部分。1999年，北爱尔兰组建第一个联合自治政府。不过，北爱尔兰和平进程之后历经曲折，主张分离的声音并未消失。

  • Spanien Baskenland Bilbao Demonstration ETA Anhänger (Reuters/V. West)

    欧洲各地的分离运动

    巴斯克分离运动

    西班牙的巴斯克地区也是分离主义运动的活跃地区。2017年4月，长期在该地区从事民族独立活动、并制造多起恐怖案件的准军事反政府组织埃塔宣布完全解除武装，但拒绝西班牙政府“勒令解散”的要求。巴斯克人有自己的语言巴斯克语，但随着西班牙语外来移民的增加，巴斯克语在该自治区已经不再是占多数的语言。该自治区经济在西班牙国内处于领先地位，工业发达。

  • Belgien Grote Markt Brügge (picture-alliance/D. Kalker)

    欧洲各地的分离运动

    弗拉芒人的独立呼声

    位于荷兰和法国之间的在比利时分为荷兰语区和法语区。佛兰德地区为荷兰语区，人口主要是弗拉芒人。该地区经济状况好于法语区，要求至少经济独立的呼声由来已久。比利时另一大民族为瓦隆人，讲法语。

  • Frankreich Korsika (picture-alliance/Arco Images/G.A. Rossi)

    欧洲各地的分离运动

    法国科西嘉独立派的公投威胁

    科西嘉的独立派武装组织FLNG2014年宣布放下武器。2015年，独立党派候选人在地方选举中获胜。在今年的法国立法选举中，科西嘉四个选区中有三个是独立派获胜。科西嘉独立派现在并不要求完全独立，而是要求获得法国中央政府承认科西嘉的自治地位，并威胁若不能答应他们的要求，将仿照加泰罗尼亚独立派，举行独立公投。

  • Grönland träumt vom Rohstoff-Reichtum (picture-alliance/dpa/J. Wäschenbach)

    欧洲各地的分离运动

    格陵兰讨价还价式独立进程

    格陵兰属于丹麦领土。这个世界第一大岛油气储量可观，原材料蕴藏丰富，居民大多数是格陵兰人。1979年格陵兰自治以来，独立势力不断增强。格陵兰经济严重依赖丹麦，并接受丹麦政府的拨款。近年来，丹格双方一直在就格陵兰的地位问题进行讨价还价式的谈判。

    作者: 乐然


凝炼/洪沙（德新社、路透社）

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