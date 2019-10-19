 加泰罗尼亚抗议运动是如何借鉴香港经验的 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.10.2019

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时政风云

加泰罗尼亚抗议运动是如何借鉴香港经验的

从封锁机场到使用加密软件进行集结通讯，加泰罗尼亚的分离主义者越来越多地借鉴了香港的“反送中”示威运动。他们认为在吸引国际社会关注地方冲突方面，香港提供了范例。

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看图不说话：这里是巴塞罗那

（德国之声中文网）在本周一，西班牙最高法院判处九名加泰罗尼亚分离运动领袖9至13年的有期徒刑，随后该地区就抗议示威不断。据法新社报道，俄罗斯开发的通讯软件Telegram的24万名用户都收到了呼吁示威的短信，加泰罗尼亚分离主义者号召人们到地区首府巴塞罗那抗议。

Russland blockiert blockiert Telegram Messenger App (picture-alliance/dpa/A. Shcherbak)

一个新成立的秘密分离组织名为"民主海啸"（Democratic Tsunami）在这条短信中表示，抗议行动的目标是让机场"陷入瘫痪"--这与之前香港示威者的所谓"机场交通压力测试"行动如出一辙。而且使用这个通讯软件，用户还可以下载一个当天下午航班的登机牌，这样就可以通过安检，进入机场。

虽然最终进入机场航站楼的示威者为数不多，但是差不多有1万人聚集在机场外，阻止航空公司的工作人员进入机场，迫使机场不得不取消了100多个航班。

除此之外，"民主海啸"在发出的一条短信最后还使用了#BeWater这个关键字--这正是香港示威运动的主要策略之一，意思是像水一样灵活，快速，而且不可预知。这句话最早出自华裔功夫明星李小龙。

加泰罗尼亚地方警察局的一名发言人也曾表示，示威者"有时候"会使用镭射笔去对付警察，这也是香港抗议活动中常见的工具。

Hongkong | Proteste gegen das Auslieferungsgesetz (Reuters/T. Peter)

"现在民众必须要走上街头，所有的反抗始于那里，看看香港"，62岁的桑托斯在周三参加巴塞罗那抗议时对法新社记者说。

加泰罗尼亚地方报纸的专栏作家巴贝塔（Jordi Barbeta）则在上个月的一篇专栏评论中写道："如何吸引国际舆论去关注一个地方性的冲突，香港给出了范例。"

一个加泰罗尼亚独立运动组织"为共和国野餐"（Picnic for the Republic）的一位成员匿名表示，使用Telegram软件来进行动员集结的想法，是"直接"模仿自香港示威者。

今年9月，加泰罗尼亚最大的草根分离组织"加泰罗尼亚国民会议"（ANC）还邀请成员参加了一个会议，讨论主题是"如何在非暴力抗争运动中使用新科技：香港的范例"。

支持民主运动的香港歌手何韵诗，还有现居柏林的中国艺术家艾未未都曾在社交平台上对加泰罗尼亚抗议者表示声援。

雨涵/文木（法新社）

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