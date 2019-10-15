加泰罗尼亚：国王驾到 示威“相迎”

（德国之声中文网）西班牙王室早就成为分离主义者激烈批评的对象。两年前，在该国当局动用公权力阻止加泰罗尼亚独立公投后，西班牙国王费利佩六世曾发表演讲、呼吁国家统一，这让很多人怒火中烧，点燃了独立共和派的情绪。

本周一（11月4日）西班牙王室到访巴塞罗那，这是9名加泰罗尼亚独立运动领导人入狱以来的第一次。今年10月，西班牙最高法院作出裁定，判处加泰罗尼亚独立运动的12名被告中的9人9至13年有期徒刑。该判决后，加泰地区掀起大规模抗议浪潮。骚乱中，超过500人受伤，其中大约半数为警员，有数十人被逮捕。

场外骂声 场内掌声

周一，西班牙国王费利佩六世及家人出席在巴塞罗那举行的赫罗纳基金会公主奖。大约2000名示威者挥舞着代表当地独立运动的旗帜和标识，拿着锅碗大力敲打，堵住了去往活动现场的路。一些嘉宾因此无法按时到场。示威者在被防暴警察围住的情况下，高喊着"滚出去"，并焚烧王室的肖像。

在会场内，迎接国王、莱蒂西亚王后和他们的两个女儿莱昂诺尔公主、索菲娅公主的是热烈的掌声。国王费利佩六世用当地方言加泰罗尼亚语说："在当今现实之下，不能为暴力、不宽容以及藐视他人权利的行为提供空间。"

西班牙王位继承人、14岁的莱昂诺尔公主也发言称"加泰罗尼亚永远在我心中拥有特殊位置"。这是这位公主第二次公开演讲，也是她第一次首次用加泰罗尼亚语演讲。

根据官方统计和最近民意调查，加泰罗尼亚大约一半的人赞成脱离西班牙独立。该议题也将主导该国本周日（11月10日）的大选。届时，选民们将选出下一届议会的议员，而这些议员将选出下一任的西班牙首相。

加泰议题主导大选前的电视辩论

同样在周一，西班牙现任首相桑切斯（Pedro Sanchez）与挑战者们进行了电视辩论，就如何处理加泰罗尼亚独立问题展开激烈的争论。

参加辩论的是西班牙5个主要政党的领导人，西班牙工人社会党的桑切斯、保守派人民党的卡萨多（Pablo Casado）以及右翼的"呼声党"（Vox）的阿瓦斯卡尔（Santiago Abascal）、左翼的"我们可以党"（Unidas Podemos）候选人以及"公民党"（Ciudadanos）候选人。这5人就马德里在加泰罗尼亚的政策唇枪舌剑。

5个主要政党的领导人在电视辩论中舌战

卡萨多批评桑切斯在应对持续骚乱时表现得太软，并谴责执政的工人社会党与分离主义政党之间的政治联盟。卡萨多质问桑切斯，是否认为西班牙是一个多民族国家以及是否将加泰看作国家。他对桑切斯说，"你不相信西班牙民族的存在"。

桑切斯没有对此直接作答，而是回应称加泰罗尼亚作为一个自治区，指的既是地区也是民族。他表示，将修改法律，明确组织非法公投是犯罪行为。桑切斯提醒卡萨多，加泰两年前闹公投时还是保守派人民党执政，称卡萨多应该"有谦逊和自我批评的精神"。

"呼声党"领导人阿瓦斯卡尔则同时批评了工人社会党和人民党，称其搞砸了加泰罗尼亚危机。

三分之一选民尚在摇摆

西班牙的右翼因为近期的骚乱、暴力事件而得势。在骚乱中，加泰罗尼亚示威者向警察投掷石块和燃烧瓶。

大选前的民意调查显示，桑切斯的工人社会党目前处于领先地位。不过，预计没有一个政党可以获得绝对多数席位，而三分之一的选民目前尚未拿定主意。今年4月的选举曾经造成僵局，议员们无法达成执政联盟。

王凡/叶宣（美联社，路透社，德新社等）