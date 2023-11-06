加沙被“一分为二”以军呼吁平民南撤

（德国之声中文网）以色列军方发言人哈加里（Daniel Hagari）表示，以色列国防军已将加沙地带分隔为南北两个部分，并向加沙城方向推进到了海滨。他强调加沙城已完全被包围，这是一个“关键”步骤。据以色列媒体报道，以军将在48小时内进入加沙城。

按照哈加里的说法，平民仍有可能逃往加沙城以南的地区。他说：“这是一条向南的单行通道。”

在控制加沙地带的哈马斯10月7日对以色列发动恐怖袭击后，以军的目标就是彻底摧毁该极端伊斯兰主义组织及其军事阵地，包括其地下掩体系统。巴勒斯坦的哈马斯组织被欧盟、德国、美国和其他西方国家及多个阿拉伯国家列为恐怖组织。

约旦向加沙空投医疗物资

约旦国王阿卜杜拉二世在社交平台X（原推特）上的账号发帖称，约旦空军向加沙地带的一座约旦战地医院空投了急需的医疗物资。贴文称“帮助在加沙战争中受伤的兄弟姐妹是我们的义务。我们将始终与我们的巴勒斯坦兄弟姐妹同在。”

约旦空军一架C-130飞机经以色列领空，在5000米高空向加沙的约旦医院的停车场投下了医疗救援物资。军方人士透露，这一行动经过约、以双方的周密协调。两军的空军最高指挥官为此有过密切沟通。为阻止向哈马斯偷运武器，以色列禁止未经许可向加沙地带运送救援物资。

布林肯访塞浦路斯、伊拉克、土耳其

正在中东进行穿梭外交的美国国务卿布林肯短暂到访塞浦路斯，与该国总统赫里斯托祖利季斯（Nikos Christodoulides）就建立一条人道主义海上走廊事宜举行磋商。塞浦路斯政府发言人在X发文表示，这条连接该国和加沙地带的“单方面海上走廊”，将使从塞浦路斯向加沙平民“持续提供人道主义援助”成为可能。

布林肯在安卡拉与土耳其外长费丹

赫里斯托祖利季斯在会晤前对媒体表示，塞浦路斯的这一建议得到法国、欧盟委员会和以色列的支持。他认为，塞浦路斯因其与临近阿拉伯国家的良好关系以及靠近加沙地带西北部的地理位置，具备成为向该地区提供人道主义救援中转站的有利条件。

在塞浦路斯短暂停留后，布林肯出人意料地前往伊拉克首都巴格达进行了无预告访问。他与伊拉克总理苏达尼（Mohamed Schia al-Sudani）会晤，谈到了以哈冲突可能扩大的危险。进来，驻伊拉克美军频繁遭到亲伊朗武装的袭击。布林肯在接受天空新闻（Sky News）采访时表示，上述袭击和威胁是“不可接受的”，美国无意与伊朗发生冲突，但“为了保护我们的人员，将采取任何必要的步骤”。

布林肯中东之行的下一站是土耳其，他周日晚间抵达首都安卡拉。周一布林肯与土耳其外长费丹（Hakan Fidan）举行会晤的中心议题仍然是以色列与哈马斯之间的战争，以及如何阻止冲突扩大。目前尚不清楚，土耳其总统埃尔多安是否将会晤布林肯。美方人员曾透露存在这一“可能”。

（德新社、路透社、法新社）

炮火中的巴勒斯坦难民 无以为生

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