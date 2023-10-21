加沙现场：“我所见过的最糟糕的景象”

（德国之声中文网）巴塞尔是一名试图在加沙地带南部寻找庇护居所的巴勒斯坦援助人员，他说，对死亡的持续恐惧和失落感让人筋疲力尽。

“我从加沙城开车南逃，沿途是我所见过的最糟糕的景象。成千上万的人徒步迁徙。我希望有一列火车或一辆卡车来载运所有人，但我只有我的小车，全家人都拥挤在里面。”这位资深援助人士通过电话告诉德国之声。为了尊重他不愿透露姓名的愿望，本文中使用他的化名。

根据以色列在预期的地面进攻之前下达的撤离令，巴塞尔与家人跟随人群从加沙市居民区的家逃到了这块小飞地的南部。

据估计，有100万人居住在被标记为需要疏散的地区，包括加沙城在内的。一些人因为没有交通工具，或者因为有年迈或生病的亲属无法搬迁而留了下来。

“我希望地球能将我吞噬，而不是让我眼睁睁看着大家经历这一切。”巴塞尔说，“很多人只能徒步南迁，带着床垫、装着一些衣服的大塑料袋。并不是每个人都有家人或亲戚为他们提供住宿。空袭一直在持续。”

排队数小时才能买到一块面包

上周六和周日，以色列军队向当地居民发布了具体的迁徙时间和指南，要求他们沿着从北到南的两条主要道路安全通行。但最近几天，加沙南部地区的空袭仍在继续，许多人正在寻求庇护。

在加沙南部努塞拉特难民营的一家面包店，人们不得不等待几个小时才能买到面包。塔哈（Mohammed Taha）是排队的人之一，他是四个孩子的父亲，来自加沙城贾巴利亚难民营。

“我在这里等了将近两个小时，只是为了给家人买些面包。”塔哈说。现在，他正和孩子、妻子以及其他亲属在努塞拉特难民营的一所联合国近东巴勒斯坦难民救济处避难。“用水的情况很困难，我们没有足够的水可以洗澡。我们的处境很悲惨，但与露宿街头的人们相比，我们已经很幸运了。”

他说，他的四个孩子总是哭。他补充说，不安全的感觉是最糟糕的，因为他们寻求避难的地区也遭到了以色列的空袭。“我的孩子们很害怕，我们试图让他们平静下来，并告诉他们这不会持续太久。但我内心深处觉得，这个时间会很长。”

炮火中的巴勒斯坦难民 无以为生

又一次大规模的炮火和死伤

地中海沿岸这片飞地的居民在过去15年里经历了四次战争和多次短期的军事冲突。自从激进组织哈马斯从巴勒斯坦权力机构手中夺取政权以来，这片领土已被以色列和部分埃及与世隔离了超过16年。哈马斯被欧盟以及美国、德国和其他国家认定为恐怖组织。

自最近这场冲突开始以来，以色列已有1400多人死亡，其中大部分是在10月7日的恐怖袭击中遇害。当时，来自加沙的武装分子冲破了分隔以色列和加沙的围栏，在以色列发动恐怖袭击造成数百名以色列平民死亡。他们还劫持了200多人作为人质。自10月7日以来，他们每天都向以色列发射火箭炮。

作为报复，以色列开始对加沙地带进行空中、海上和陆地的袭击，同时准备地面进攻。以色列军队表示，他们的目标不是平民，而是哈马斯。以色列还关闭了过境点，并停止向被围困的飞地提供电力、燃料和食品。

据巴勒斯坦方面称，有超过4000巴勒斯坦人死亡，其中包括超过1500名孩童。在加沙地带的230万居民中，有超过100万人失去了家园。据说还有数百人失踪，很多人被埋在炸毁的房屋废墟下。

为什么平民必须付出代价？

巴塞尔说，安全感或庇护感早已不复存在。这位救援人士越来越愤怒的是，国际社会只从人道主义角度谈论加沙，却不问为什么平民必须付出代价。

他说：“举个例子，因为发生了犯罪事件，一国政府就获得许可入侵整个社区或整个城市？住在那个社区的人都犯了罪？”

在持续多日的争论之后，埃及和加沙地带接壤的拉法口岸在周六（10月21日）开放，首批救援物资已经开始运进巴勒斯坦地区。

美国总统拜登在访问以色列期间警告说，如果哈马斯没收这些援助，“一切就会结束”。埃及消息人士称，边境道路因以色列空袭而受损，需要修复。目前尚不清楚援助物资进入遭受严重轰炸的地区后将如何分配。

对于加沙许多失去家园、生活支离破碎的人来说，这一切都太少、太迟了。资深援助人员巴塞尔说，国际社会辜负了加沙人民。

他感到失望，并说他并不关心帮助、人道主义救援或安全通行。他说：“我要的是作为一个人能得到保护。”

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