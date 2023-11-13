加沙最大医院遭围困 世卫：世界不能保持沉默

（德国之声中文网）以色列军队与哈马斯在加沙最大医院希法医院外激战，数千人已经逃离。据加沙卫生部门官员周一（11月13日）表示，受困在院内的包括新生儿在内的数百名病患因为缺乏电力面临生命危险。

以色列军方及加沙当局则各执一词。以军称，他们为平民提供了南迁的安全通道，而且在医院附近放置了300升燃料，为医院的发电机供电，但哈马斯武装分子阻止医院工作人员取得燃料。

希法医院内的加沙卫生官员则表示，医院被持续不断的炮火包围，院落被持续不断的猛烈炮火包围。加沙卫生部也驳斥了哈马斯阻止院方人员接近燃料的说法，并说这些燃料只能为医院供电不到一小时，希法医院每日需要8000至10000升燃料。

要求加沙停火的国际呼声日益高漲

加沙卫生部发言人周一表示，以色列的坦克已经驻守在门诊部的大门外。该名发言人还表示，希法医院保温箱的45名婴儿中，已有3人死亡。路透社引述希法医院的整形外科医生Ahmed El Mokhallalati称，由于保温箱所在的大楼被炸，工作人员不得不将早产的婴儿排放在普通病床上，利用仅有的电力取暖。

德国之声驻耶路撒冷记者Rebecca Ritters表示，希法医院外的战斗使得院内人员几乎无法逃离，据报道，有人在「试图离开医院时被开枪」，以色列提出撤离婴儿的建议也尚未取得进展。「医疗人员称，一些病患因为重病或重伤无法被移动，情况越来越严峻。」

世界卫生组织（WHO）周日表示，根据报告，在过去三天，希法医院被坦克包围，并多次遭到袭击，造成数人死亡，多人受伤。重症监护病房因轰炸而受损，而医院内流离失所者的避难所也遭到破坏。

世卫还称，医院目前停电、停氧和停水。由于燃料短缺，重症监护室、呼吸机和保温箱等仅存的关键设备很快将停止运行，「等于将患者的生命置于直接危险之中」。

极端伊斯兰恐怖组织哈马斯10月7日对以色列发动突袭，造成逾千人死亡，约240人被哈马斯挟持为人质。以色列随即展开报复，攻击加沙地带的哈马斯目标，在拥有230万人口的加沙地带造成了前所未有的伤亡和破坏，其中三分之二加沙人不得不逃离家园，但被围困的这片飞地上已没有安全的避难所。

哈马斯运动是加沙的统治力量，被美国、德国、欧盟等国家认定为恐怖组织。

对巴勒斯坦人而言，希法医院凸显出着平民的困境。医生在供给不足、没有麻醉的情况下为包括儿童等的战争伤员进行手术。空袭摧毁了城市的街区，成千上万流离失所的人在加沙地带寻求庇护。

以色列地面部隊繼續挺進加薩

以色列称，希法医院的情况是哈马斯将平民作为「人肉盾牌」的主要例证，并声称哈马斯武装分子在医疗院内和地下设有指挥中心和其他军事基础设施，但这一说法无法佐证。哈马斯和医院工作人员否认了这些指控。

加沙医院院长扎库特（Mohammed Zaqout）表示，希法医院约有650名病人和重伤患者，由约500名医务人员负责治疗。他估计，约有2500名流离失所的巴勒斯坦人在医院大楼内避难。

据哈马斯控制的加沙卫生部上周六则估计，约有 3000 名医护人员和病人以及15000至 20000名流离失所者在希法医院避难。

另据巴勒斯坦红新月会称，加沙地带的第二大医院圣城医院也已停诊。医院工作人员在药品、食物和水源匮乏的情况下艰难照顾病患。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 哈马斯发动恐怖袭击 2023年10月7日清晨，哈马斯对以色列发起了大规模的袭击。这个伊斯兰极端组织被欧盟、美国等其他国家定义为恐怖组织。在犹太教的西赫托拉节（Simchat Tora，又称妥拉节或诵经节）这一天，数以千计的火箭弹从加沙地带发射到以色列定居点。与此同时，数百名全副武装的恐怖分子从空中利用滑翔伞或是通过海路，登陆到以色列领土。这些武装分子在多个地点进行无差别的杀戮——受害者多为平民。根据以色列提供的数据，有1400人遇难，另有超过240人被当作人质绑架至加沙地带。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列对恐袭的反击 在哈马斯发动袭击后不久，以色列军方很快启动了代号“铁剑”的军事行动，对加沙地带的目标进行轰炸。哈马斯方面称，截至11月8日，已经有超过10500名巴勒斯坦人死亡。相关数字无法得到独立证实。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 围困加沙 10月9日，以色列开始对加沙地带进行封锁，切断水电供应和食品物资的运输通道。此时以军方已经重新夺回对以色列边境地区的控制。10月13日，以色列要求加沙地带北部居民在24小时之内离开该地。数十万居民选择了逃离。10月15日，加沙南部的自来水供应恢复。对加沙地带的封锁在之后略微有所缓和。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 政治上的团结 10月11日，内部政治分裂严重的以色列组建了“民族团结”紧急政府。反对派政治家本尼·甘茨（Benny Gantz，图右）与现任总理内塔尼亚胡和国防部长加兰特（Joav Galant）共同组成了战时内阁。此外以军前参谋总长埃森科特（Gadi Eisenkot）和现任战略事务部部长德尔默（Ron Dermer）在战时内阁获得观察员身份。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 黎巴嫩边境地区的战斗 在哈马斯发动恐袭之后不久，以色列北部靠近黎巴嫩的边界地区就发生了交火。以色列军队和什叶派武装真主党（Hisbollah）之间的交战持续不断，至今已经造成多名记者受伤或者遇难。图为10月30日，在黎巴嫩真主党的一次葬礼上，一名战死者的儿子伏在棺木上。真主党领袖哈桑·纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）11月3日在演讲中威胁要让冲突升级。不过在那之后，以黎边境地区的交火规模并未明显扩大。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 医院爆炸事件 10月17日，加沙城一所基督教医院阿赫利阿拉伯医院发生爆炸。以色列军方认为，伊斯兰圣战组织一枚误射的火箭弹应为此负责。而哈马斯则指责是以军所为。美国情报机构随后估计的死亡人数 “在100到300人之间”；而哈马斯控制的加沙卫生部则称有至少471人遇难。在这一事件发生后，阿拉伯世界多地发生了示威游行。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 被绑架的人质 10月20日和22日，哈马斯先后共释放了四名女性人质。10月30日，以色列军队解救了一名被绑架的女兵。哈马斯在10月底表示，愿意释放所有人质，但前提是以方要释放数千名被判监禁的巴勒斯坦人作为交换。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列展开地面攻势 10月26日，以色列坦克开进加沙地带。次日晚上，以军正式开启地面攻势，并且不断地在这个人口密集的狭长海岸地区推进。11月5日，以军方宣称将加沙地带分隔为两半——北加沙和南加沙，此外加沙城也彻底被包围，并发生了交火。以色列称目前专注于追踪并摧毁被哈马斯用作堡垒和指挥中心的地下隧道。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 加沙地带的人道主义危机 根据两名美国地理学家估算，加沙地带在经历了四周的战火之后，大约15%的房屋建筑遭到损毁或被夷为平地，38000到45000座建筑在以军的轰炸中被毁。根据以色列的统计，开战一个月的时间里，已经有超过90万人离开了加沙北部。根据曾跟随“无国界医生”组织在加沙地带进行救援的美国护士艾米丽·卡拉汉（Emily Callahan）讲述，当地情况十分糟糕，医护人员看到很多“面部、颈部和四肢严重烧伤的儿童”，他们无法在医院得到救治，而是被送去没有干净水源的难民营。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 艰难的人道救援 10月21日，首批运送食品和医疗物资的车队开进加沙地带。此前，以色列和埃及就重新开放拉法边检站达成了一致。在之后的数天内，几百辆搭载救援物资的货车穿过边界。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 违反国际法 联合国秘书长古特雷斯10月24日对于在加沙地带发生的“明显违反国际人道主义法律行为”予以谴责。三天后，联合国大会通过了一份不具有约束力的决议，呼吁“立即实现人道主义停火”。联合国安理会至今未能就相关议题通过任何一份决议。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 国际调解努力 美国国务卿布林肯在10月7日哈马斯发动袭击之后，已经多次前往中东地区。其他的西方国家政要也都前往以色列，与内塔尼亚胡政府寻求对话。布林肯在访问时强调了以色列的自卫权，但同时也敦促以方保护加沙地带的平民安全。10月21日，埃及首都开罗举行了所谓的“和平峰会”，区域内多个以色列的邻国都参加了这一会议，欧洲也有国家派代表与会，但是会议未取得实质性成果。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列：没有占领加沙的计划 11月8日，以色列总理内塔尼亚胡表示，在打击哈马斯的战斗结束之后，以色列并没有占领加沙的计划。“我们不寻求征服加沙、不寻求占领加沙、也不寻求统治加沙。”不过以色列战略事务部部长德尔默在同一天也强调，即使在哈马斯势力被摧毁之后，以色列还是会在那里“无限期地”承担“总体安全责任”。



国际社会呼吁停火

长达一个多月的以哈冲突使世界两极分化，许多国家表示，即使哈马斯恐袭以色列的残暴程度令人震惊，也不能成为以色列在加沙造成如此多平民伤亡的理由。

以色列誓言摧毁哈马斯，并表示平民的伤亡应归咎于故意躲藏在平民之间的哈马斯。以色列拒绝了停火的要求，称停火只会给哈马斯一个重新集结的机会，从而延长苦难。

世卫总干事谭德塞在社媒X上发文写道，希法医院的形势「严峻、危险」。

「遗憾的是，该医院不再具有医院的功能。当医院本应是安全的避难所，却变成了死亡、破坏和绝望的场景时，世界不能保持沉默。现在就停火。」

在周一与美国总统拜登会晤前，印度尼西亚总统佐科·维多多也呼吁加沙停火。该国是全球穆斯林人口最多的国家。

佐科在参加利雅得的阿拉伯-伊斯兰国家领导人联合特别峰会后录制了一段视频称：「我们必须尽快实现停火，也必须加快并增加人道主义援助的数量，我们必须开始和平谈判。」他表示，面对巴勒斯坦人的苦难，世界似乎「束手无策」。

阿拉伯-伊斯兰国家峰会还敦促国际刑事法院调查「以色列在巴勒斯坦领土上犯下的战争罪和反人类罪」。

欧盟谴责哈马斯在加沙利用 「医院和平民作为人肉盾牌」，同时敦促以色列表现出 「最大限度克制」以保护平民。

欧盟外交政策负责人博雷利（Josep Borrell）周日在欧盟27个成员国发表的一份声明中说：「这些敌对行动严重影响了医院运作，造成平民和医务人员的可怕伤亡。」

白宫国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）表示，哈马斯正在利用医院和其他民用设施安置战斗人员和武器，这违反了战争法。

沙利文表示：「美国不希望看到在医院里发生交火，影响无辜的人和接受治疗的病患，我们已就此与以色列国防军进行了积极磋商。」

德国外长正在以哈战争中再次推动「人道主义暂停」，但拒绝接受停火以结束战斗的呼吁。自哈马斯10月7日发动袭击以来，德国一直坚定地支持以色列，同时也在推动为加沙平民提供人道主义援助。

贝尔博克在最近的中东之行后表示，「裂痕似乎正在加深」，痛苦的现实是，外交只能缓步取得进展。她强调，目前的目标仍是确保以色列人和巴勒斯坦人能过上安全与和平的生活。贝尔博克说，短期内加沙地带的战斗需要「人道主义暂停」，以便能够为人民提供生活保障，与此同时，以色列的安全也必须获得保障。

（美联社、路透社、德新社）

死亡和绝望 加沙人别无选择

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