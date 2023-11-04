加沙救护车队遭空袭 联合国秘书长表示震惊

（德国之声中文网）巴勒斯坦医护人员称，加沙一个救护车队周五（11月3日）遭到以色列空袭，造成15人死亡。这起事件引发了人们对医护人员安全的担忧。以色列指责极端伊斯兰恐怖组织哈马斯利用这些车辆运送战斗人员。由哈马斯控制的加沙卫生部则称，救护车正将伤员送往埃及。双方相互矛盾的说法暂无法得到独立核实。

巴勒斯坦红新月会表示，该会的一辆救护车被「以色列军队发射的一枚导弹」击中，地点距离加沙市希法医院入口约两米处。红新月会称，这场袭击造成15人死亡，60多人受伤。

联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）对加沙地带救护车遭到空袭表示震惊。

古特雷斯周五晚间发布声明称：「我对于加沙救护车队在希法医院外遭到袭击的报道感到震惊。尸体散落在医院外街道上的画面令人心碎。」

古特雷斯表示，他「没有忘记」哈马斯10月7日对以色列发动的恐怖袭击，并再次呼吁哈马斯释放人质。与此同时，他补充说，近一个月来，包括儿童和妇女在内的加沙平民被围困，无法获得援助。「这种情况必须停止。」

联合国秘书长再次呼吁实现人道停火，并强调必须遵守国际人道法。

美国国务卿布林肯周六访问约旦与阿拉伯国家外长磋商中东局势

布林肯就停火问题与阿拉伯国家磋商

美国国务卿布林肯在访问以色列争取「人道主义临时停火」后，周六在约旦与五个阿拉伯国家的外交部长举行会谈。

约旦政府称，埃及、约旦、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的外交部长以及巴勒斯坦权力机构代表将与布林肯就冲突问题举行会谈。

约旦外交部表示，此次会谈将聚焦阿拉伯国家对加沙地带立即实施停火的要求，以及向该地运送人道主义援助物资。此外，会上还将讨论缓和局势的可能性，以避免冲突进一步危及该地区安全。

两国方案 能化解以巴争端吗？

肖尔茨与约旦国王呼吁「两国方案」

据德国政府发言人称，德国总理肖尔茨和约旦国王阿卜拉二世（Abdullah II）呼吁为以色列和巴勒斯坦制定两国解决方案。

肖尔茨周五在与阿卜杜拉二世通话后在社媒平台X上写道： 「只有通过两国方案才能实现持久的和平与安全。阿卜杜拉国王和我在对话中同意这一点。」

据其发言人称，肖尔茨还重申了德国对保护平民和确保加沙地带人民持续安全地获得人道主义援助的坚定承诺；德国政府已经扩大了对该地区的人道主义援助。

9人在法兰克福声援巴勒斯坦斯坦集会上被拘留

法兰克福警方称，在法兰克福市中心举行的支持巴勒斯坦的示威活动中有 9 人被捕。约850人参加这场集会。

警方正在对这些被捕者进行调查，他们涉嫌的罪名包括煽动仇恨和使用违宪标志。

法兰克福警方表示，他们没收了一个「党卫军符文」的标志，并逮捕了手持标牌的妇女。

另一名妇女举起一张以色列国旗被丢在垃圾桶中的海报，这张海报被警方没收，这名妇女因涉嫌煽动仇恨而被起诉。

（法新社、德新社）

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