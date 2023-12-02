 加沙战火重燃 叙利亚称遭到以军空袭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.12.2023

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加沙战火重燃 叙利亚称遭到以军空袭

短暂的休战期结束，以色列军方周六表示对加沙南部的数十个目标实施了打击。与此同时，叙利亚方面称以军对大马士革附近地区进行了空袭，但是没有报告伤亡。

以色列称加强了对加沙南部汗尤尼斯（图）的打击

以色列称加强了对加沙南部汗尤尼斯（图）的打击

（德国之声中文网）以色列国防军2日在社交平台X发布消息称，自从与哈马斯之间的暂时休战状态破裂之后，以军方对加沙地带的总共超过400个“恐怖分子目标”实施了打击。

与此同时，以色列国防军在加沙南部的汗尤尼斯（Khan Younis）地区袭击了超过50个目标，而且战斗机还对“一座清真寺内的伊斯兰圣战组织行动指挥中心”进行了打击。此外以色列海军也袭击了哈马斯海军所使用的一些军事目标。

以色列和哈马斯之间的短暂休战协议在星期五结束，且没有延长期限，双方重新陷入交战状态。以哈双方都指责对方应对停火协议的破裂负责。

空袭过后的汗尤尼斯

空袭过后的汗尤尼斯

自哈马斯10月7日对以色列发动恐怖袭击之后，以军对加沙地带的哈马斯武装采取军事行动。哈马斯被欧盟、美国以及很多国家定义为恐怖组织。

更多内容：谁是哈马斯真正的首领？

战火蔓延到叙利亚？

叙利亚国防部和该国官方媒体报道称，在周五到周六夜间，以色列对大马士革附近地区发动了空袭，但是没有报告任何人员伤亡。

一份叙利亚国防部的声明指出，在当地时间周六凌晨1点35分左右，“以色列敌军从被占领的戈兰高地方向实施了空袭”，目标是大马士革市区附近的一些地点。在政府发布声明之前，国家电视台也进行了类似的报道。

自从10月7日哈马斯发动恐袭以来，以色列已经多次对叙利亚政府控制地区实施小规模的袭击；而从2011年叙利亚陷入内战以来，以军也一直较为频繁地袭击叙政府所控制的领土。

不过以色列官方很少对这类袭击发表评论，这些行动通常是针对叙利亚境内那些得到伊朗支持的真主党民兵或其他类似武装组织。

总部位于英国的叙利亚人权观察站表示，以军的袭击发生在大马士革南郊的萨伊达泽纳布（Sayyida Zeinab）一带。这个叙利亚反对派战争监测组织指出，该地有“和黎巴嫩真主党合作的军事力量”。

真主党是由伊朗支持的黎巴嫩什叶派政党和激进武装组织。 美国、德国和一些逊尼派阿拉伯国家将其视为恐怖组织。欧盟则是将真主党的武装分支列为恐怖组织。

卡塔尔：致力于推动重启休战

在没有达成延期的情况下，为期七天的以哈暂时休战状态于周五结束。在休战的一个星期时间里，双方进行了人质和囚犯的交换

不过几乎是在周五的期限一到，双方就立刻重新开始了交火。

以色列的“铁穹”防空系统对来自加沙地带的火箭弹实施拦截

以色列的“铁穹”防空系统对来自加沙地带的火箭弹实施拦截

由哈马斯控制的加沙卫生部门周五报告，在以色列重启军事行动之后，加沙地带至少已经有178人死亡。德国之声无法对这些数字予以证实，因为相关死亡人数并未区分平民和武装分子。

人道援助组织则呼吁双方达成协议，允许运输物资的货车继续进入加沙。在暂时休战期间，救援物资得以送进被围困的地区。

参与调解的卡塔尔表示，随着战火重新燃起，他们仍在继续努力恢复停火
 

（美联社、法新社、路透社等）

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