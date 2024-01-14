加沙战争百天 德外长：不放弃 直到所有人质归家

（德国之声中文网）正在埃及访问的中国外长王毅周日呼吁加沙停火、巴勒斯坦建国。在与埃及外长舒凯里（Sameh Shoukry）会晤后的新闻发布会上，王毅表示，有必要坚持按照1967年边界、以东耶路撒冷为首都建立一个独立、拥有完全主权的巴勒斯坦国。

两国外长的一份联合声明敦促立即停止一切针对平民和平民设施的暴力和杀戮。

舒凯里和王毅呼吁举行国际和平峰会以解决巴勒斯坦问题。中国国家主席习近平过去曾提出这样的倡议。

王毅此次非洲之行还将前往多哥、突尼斯和科特迪瓦。

贝尔博克：不放弃、不松懈

加沙战争100天之际，德国外长贝尔博克在社交平台X上表示："我们不放弃，不松懈，直到所有被哈马斯劫持的人质重返家园。"她写道："100天了，儿童、父母、兄弟姐妹和朋友失去踪迹。这100天充满了未知、绝望、悲伤，--也有希望。"

在10月7日哈马斯等极端组织对以色列发动的恐怖袭击中，超过1200人被杀害，约250人被劫持至加沙地带。以色列以大规模空袭和地面攻势作为回应。哈马斯被包括美国、德国在内的多个国家以及欧盟定性为恐怖组织。

特拉维夫声援人质

以色列估计，目前尚有136名人质在加沙地带。其中，估计约二三十人已经丧生。

1月14日，特拉维夫数百家以色列企业参加罢工100分钟的行动，以声援仍在加沙地带的超过130位人质。这一行动共持续24小时。抗议的组织者之一本-大卫（Arnon Ben-David）向德新社表示："有时我早晨起来，问自己：10月7日所发生的是真的吗，以色列国到了如此境地，人们从自己的家中、床上被掳走？士兵在站岗时被杀害？以色列正处在一个噩梦中，我想要从这个噩梦中醒来，创造一个新的以色列。"

联合国救援组织呼吁人道停火

与此同时，据哈马斯控制下的卫生部门数字，迄今有约24000人在以色列的袭击中死亡，另有约60600人受伤。目前对这一数字无法独立确认。

联合国巴勒斯坦救援组织UNRWA再次呼吁加沙人道停火。该组织负责人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在一份声明中写道："大规模的死亡、毁坏、驱逐、饥饿、损失与悲伤，在过去100天让我们所共有的人性蒙羞。"他写道，大多数人——包括儿童在内——受到最深程度的创伤。140万人流离失所，生活在人满为患、卫生条件不足的临时营地。

内塔尼亚胡：确保加沙永不对以色列构成威胁

以色列总理内塔尼亚胡表示，将会战斗到底，直到全面胜利，实现所有目标：铲除哈马斯、释放所有人质、确保加沙地带永远不会对以色列构成威胁。

在11月的停火中，共有105名以色列人质获释，240名巴勒斯坦囚犯也被释放。以色列军方总参谋长哈勒维（Herzi Halevi）周六表示，只有在军事压力之下，当时才得以促成许多人质获释。但许多人质家属反对这一立场。

（法新社、德新社）

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