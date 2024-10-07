加沙战争一周年：欧洲同以色列的艰难关系

2023年10月7日，哈马斯向以色列发动恐怖袭击后，欧盟成员国团结一致地站在以色列一边。然而，12个月后，这一形势发生了变化，欧盟内部对以色列立场亦发生了改变。

（德国之声中文网）袭击发生后，欧盟及其成员国均给出了非常明确的回应 -"以最强烈的措辞"谴责哈马斯于2023年10月7日对以色列发动的恐怖袭击。欧盟向以色列表达了团结和支持，并表示以色列有权"根据国际法捍卫自己免受此种暴力和无差别攻击的权利"。

欧盟外交与安全事务高级代表博雷利（Josep Borrell）的发言人斯塔诺（Peter Stano）表示，欧盟至今仍保持这种基调，即仍支持以色列捍卫自己免受恐怖主义侵害的权利。斯塔诺向德国之声表示，但与此同时，欧盟将继续呼吁以色列考虑加沙战争带来的人道主义危机。

去年10月，伊斯兰武装组织哈马斯袭击以色列造成约1200人死亡，超过250名人质被劫持至加沙地带。根据巴勒斯坦方面提供的数据，此后以色列军队在加沙地带发动的地面进攻已造成超过4万人丧生。

博雷利：以色列有权捍卫自己免受恐怖主义侵害，但应考虑加沙战争带来的人道危机 图像来源: Dursun Aydemir/Anadolu/picture alliance

支持以色列 - 欧盟在最初展现了"前所未有的团结"

恐怖袭击发生后不久，独立智库欧洲对外关系委员会（ECFR）中东问题专家洛瓦特（Hugh Lovatt）观察到，欧洲在对以色列的态度上展现了"可能是前所未有的团结"。

然而不久之后，这种团结开始出现裂痕。在欧盟成员国就有关是否应呼吁更长时间停火，还是仅仅进行几次短暂停火等议题进行的辩论中，这种裂痕尤为明显。德国和捷克等国认为，呼吁永久停火等同于剥夺了以色列的自卫权，爱尔兰和西班牙等国则持反对意见。起初，德国和捷克赢得了辩论。2023年10月的一次会议上，相较于呼吁永久停火，欧洲各国领导人呼吁 "开辟人道主义走廊，并进行人道主义停火"。

2024年3月，开始有人提出将"立即进行人道主义停火作为实现永久停火的先决条件"。于此同时，政府首脑和国家领导人定期呼吁释放人质，并对加沙地带急剧恶化的人道主义局势表示关切。今年6月，欧洲理事会表示"平民伤亡人数不可接受"，并敦促冲突双方尽一切努力保护平民。

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以色列驻欧盟及北约代表团在回复德国之声的书面问询中表示，以色列珍视欧盟在10月7日恐袭发生后表达的"友谊和团结"，尤其是欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）和议会议长梅索拉（Roberta Metsola）在袭击后对以色列进行的访问。

然而，冯德莱恩到访以色列期间的言论引发了欧盟内部的批评，认为其表态过于片面地偏向以色列，仅强调以色列拥有自卫权，而未提及以色列应遵守国际人道法。

以色列-哈马斯战争也对欧洲社会产生影响并引发广泛讨论。在一些欧洲国家，比如在德国和法国的大学里，既有对以色列的声援，也有支持巴勒斯坦的抗议活动。

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以色列-哈马斯战争正成为一场压力考验

中东问题专家洛瓦特表示，如今，距加沙战争爆发一周年之际，欧盟与以色列的关系正在承受前所未有的压力。以色列在加沙地带的行为则是压力的主要来源。

以色列将其在加沙地带进行的地面攻势视作行使自卫权。其攻击目标是包括哈马斯（哈马斯被美国和欧盟等国列为恐怖组织）在内的武装分子，并称会尽量避免平民伤亡。此外，以色列政府还声称，恐怖分子将平民作为肉盾。

就连欧盟外交事务高级代表的发言人也观察到了以色列与欧盟双方关系的微妙变化。斯塔诺将此归因于"加沙地带巨大的人道主义灾难和过高的平民死亡人数"。

今年9月初，德国外交部长贝尔伯克在加沙战争爆发后第11次前往该地区，并明确表示，仅靠军事手段无法解决冲突问题。此外，贝尔伯克呼吁停火，并批评以色列在约旦河西岸、巴勒斯坦被占领领土上建立定居点的政策。

然而，欧洲伙伴的言论能在多大程度上对以色列产生影响令人生疑。2024年4月，以色列总理内塔尼亚胡与时任英国外交大臣卡梅伦和德国外长进行会晤。会后，内塔尼亚胡强调，虽然"对建议和意见表示感谢"，但以色列将自己做出决定，并会采取一切必要措施捍卫国家。

2023年10月7日：哈马斯恐怖袭击当日 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

欧盟能否对以色列政府施加影响力？

"我认为欧盟的问题不在于缺乏影响力，而是缺乏内部共识，"洛瓦特表示。欧盟确实有施压手段：欧盟可以通过经济手段，比如利用欧盟与以色列之间的联合协定，来施加影响或采取措施（如实施制裁）。

根据欧盟的说法，其为以色列最大的贸易伙伴。2000年签订的的联合协定为以色列和欧盟之间的"政治对话和经济合作奠定了制度框架"。该协定包含了一项人权条款并规定了自由贸易区，但后者不适用于来自以色列在巴勒斯坦被占领土上建立的定居点的商品。

鉴于加沙地带的局势，欧盟一些成员国曾要求重新审查该协定。斯塔诺表示，但由于缺乏统一意见，该提议未能通过。欧盟外交事务高级代表博雷利于今年5月宣布将召开欧盟-以色列联合委员会会议。根据协定，该委员会至少应每年召开一次会议。2022年，经过十年暂停，会议得以重启。据斯塔诺透露，下一次会议正在筹备中。

以色列驻欧盟代表强调，以色列是欧盟在中东地区最重要的合作伙伴，二者关系建立在共同的价值观和历史基础之上。面对共同挑战，如打击恐怖主义等，召开年度会议是顺理成章的，也符合共同利益。

今年4月，欧盟首次对占领约旦河西岸的以色列定居者实施制裁，并在7月，针对以色列侵犯约旦河西岸巴勒斯坦人权行为采取了进一步制裁。为实施此类制裁，欧盟国家必须进行投票表决，并一致通过。

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有关"两国方案"的争议

斯塔诺表示，在呼吁通过"两国方案"解决冲突这一点上，所有欧盟国家均达成一致，即在以色列旁边建立一个独立的巴勒斯坦国。2023年10月7日以来爆发的加沙战争并未改变这一立场。对欧盟而言，这是"唯一可行的解决方案"。欧盟正与其国际伙伴一起，在联合国框架内努力推动这一进程。

然而，内塔尼亚胡领导下的现任以色列政府已多次明确拒绝了两国解决方案。最近，以色列议会再次以多数票否决了这一方案。

洛瓦特认为，欧盟若想推动其"两国方案"的愿景，则必须采取具体步骤。这可能包括承认巴勒斯坦作为国家存在，或对占领约旦河西岸的以色列定居者实施明确制裁。2024年5月，爱尔兰和西班牙先后承认巴勒斯坦为国家。6月，斯洛文尼亚宣布承认巴勒斯坦国。欧盟27个成员国中已有近12个国家承认巴勒斯坦国，德国不在其中。

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