加沙待援平民遇害 美国考虑空投物资

（德国之声中文网）目前，多个国际援助组织都在此次事件后呼吁停火，指出去年秋天以来的战事已经让220万人口的加沙陷入了深重的人道危机。根据哈马斯控制的加沙卫生部的最新说法，当地累计已有3万余人丧生，7.1万余人受伤。不少阿拉伯国家都指责以色列当局应该为加沙平民的大量伤亡负责，但是遭到了以方的坚决驳斥。

以色列当地媒体则担心，待援加沙平民遭射杀一案很可能会增加极端组织哈马斯在谈判桌上的筹码，甚至会成为整场战争的转折点。哈马斯被以色列以及欧盟、英国、美国等西方盟友认定为恐怖组织，但是中国、俄罗斯等国以及联合国方面则没有做出此认定。

以色列示威者：援助加薩是「反人道行為」

美国要求以方给个说法

目前，外界仍然不清楚2月29日事件的详情。大致可以确证的情况是：救援车队抵达时，众多忍饥挨饿的加沙民众试图争抢物资。根据加沙卫生部的说法，以色列士兵向争抢民众开枪后，至少造成了百余人身亡、七百多人受伤。

不过，以色列军方则否认故意针对加沙民众开枪，而是强调迫于当时的混乱推搡局面不得不开枪自卫。在接受美国CNN电视台采访时，以色列军方发言人莱纳(Peter Lerner)称，当时有一伙人靠近以军士兵，后者先是对天鸣枪示警，但是那伙人继续接近并构成了威胁，以军士兵因此不得不对其射击。以色列当地媒体报道称，以军士兵是朝这伙人的腿部开枪。

世界卫生组织就此发表声明指出，此次惨案的根源是加沙当地堪称灾难级别的物资供应状况。世卫组织发言人林德迈尔(Christian Lindmeier)说，绝望的加沙民众苦等食品、饮用水等基本生活物资，不惜为此冒着生命危险。

美国国务院要求以色列就此事件"给个说法"，并表示将密切追踪以方的调查进度；国务院发言人强调，这起"惨案"将让停火谈判以及人质释放谈判变得更加复杂。

空投物资极其有限

继约旦、德国等国之后，美国现在也宣布将向加沙民众空投补给。拜登总统3月1日在白宫宣布，将在近日与其他国家共同展开空投行动。"我们必须付出更多，美国也必须付出更多。"

约旦从去年11月起就向加沙民众空投援助物资，埃及近期也已经开始了空投行动，他们的飞行计划事先都和以色列方面协调。

不过，联合国方面指出，空投援助的供应量非常小，只能略微缓解加沙北部等陆路难以抵达地区的状况。

德国外长贝尔博克也宣布愿意参加空投行动。她在3月1日发表声明，对前一天发生在加沙的事件表示"震惊"。贝尔博克说，民众想要得到救援物资，最终却丧生，"以色列军方必须彻查究竟是如何引起大规模恐慌以致开枪的。"她对加沙遇难者的家属表示哀悼，并要求增加对当地的人道主义救援力度。贝尔博克再次呼吁实施人道主义停火。

欧盟委员会主席冯德莱恩也对此次惨案表示"极度不安"，认为必须尽一切努力彻查此案，并重申人道救援通道必须畅通。"我们站在平民一边，要求遵从国际法对平民予以保护。"欧盟理事会主席米歇尔也对无辜平民丧生感到震惊，并要求将当事人绳之以法。

欧盟委员会3月1日还宣布将在本年度内再向巴勒斯坦追加6800万欧元的援助，具体款项将通过红十字会、红新月会等国际组织转交。此外，欧盟提供给联合国巴勒斯坦救济工程处(UNRWA)的5000万欧元资金也将在一星期后按计划支付。此前，以色列方面指责该联合国机构员工参与了去年10月7日的恐怖袭击，导致十多个西方国家暂时冻结了其资金。

（德新社等）

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