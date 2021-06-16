加沙地带是西奈半岛东北部地中海沿岸占地363平方公里的区域，位于巴勒斯坦西岸、西奈半岛东北部的狭长地带。在二战后原本在联合国规划中，加沙地带将与约旦河西岸成立一个新的阿拉伯人国家，但1948年阿拉伯联军对以色列发动阿以战争，加沙为埃及吞并，直到1967年六日战争又被以色列占领。

目前为巴勒斯坦国政府统治。