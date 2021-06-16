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加沙地带是西奈半岛东北部地中海沿岸占地363平方公里的区域，位于巴勒斯坦西岸、西奈半岛东北部的狭长地带。在二战后原本在联合国规划中，加沙地带将与约旦河西岸成立一个新的阿拉伯人国家，但1948年阿拉伯联军对以色列发动阿以战争，加沙为埃及吞并，直到1967年六日战争又被以色列占领。
目前为巴勒斯坦国政府统治。
以色列新政府才剛上台三天，以巴再次發生重大衝突，也是上月雙方停火後首次大動干戈。本身是極右翼的新總理貝内特，能處理這個危機嗎？
以色列总理内塔尼亚胡的办公室和一名哈马斯官员都表示，双方已经达成休战协议。
德国外交部长马斯访问色列，明确谴责哈马斯新近对以色列的 "大规模和不可接受的攻击"，并呼吁停火。他强调，以色列有权自卫。
炮火往来，生灵涂炭。一周以来，以巴冲突不断升级，双方的人民都在承受痛苦。
哈马斯自2007年以来一直控制着加沙地带，多次袭击以色列。它被诸多国家列为恐怖组织，也有一些外国盟友。那么，谁在支持哈马斯，它的数千枚火箭炮来自哪里？
新一轮中东冲突也延烧至约旦河西岸。在那里，示威活动的矛头不仅指向以色列，也开始指向法塔赫（巴勒斯坦民族解放运动）的领导人。
中国外交部长王毅在中国担任联合国安理会轮值主席国时，对美国阻挡安理会声明表示不满，并强调支持以巴「两国方案」，德国之声对此请中东与伊斯兰事务专家包修平来解析中国立场。
以色列17日对加沙发动新一波猛烈空袭，媒体报导此空袭的规模更大且范围更广。在美国阻挡联合国安理会针对暴力情势发布联合声明後，中国外长谴责美国的举动，呼吁其承担应尽的责任。
以色列军队和哈马斯在加沙地带交火持续之际，美联社、半岛等国际媒体在加沙市的办公楼被整个炸毁，同时，约旦河西岸的抗议活动中发生了严重流血冲突。
以色列和哈马斯爆发2014年以来最严重冲突。周二夜间，哈马斯发射数百枚火箭弹空袭特拉维夫，以色列随即展开报复。国际社会呼吁双方冷静，但内塔尼亚胡已誓言要加沙民兵付出“沉重代价”。
中东地区暴力冲突急剧升温。继特拉维夫后，巴勒斯坦武装组织又将耶路撒冷作为袭击目标；以色列则扩大其报复性打击。国际社会的呼吁未显出效果。
以巴冲突再度升级：加沙地带对以色列发起火箭炮袭击后，以色列也出动军机进行报复式空袭。截至目前，至少已有20多人丧生。
中国首批新冠疫苗抵运巴勒斯坦，用于防疫接种。加沙卫生部周一表示，疫情爆发以来，在沿海地带首次发现更具传染性的新冠英国变种B.1.1.7感染病例。
以色列与巴勒斯坦极端伊斯兰组织原已达成停火协议，但周六双方再次爆发冲突。以色列为报复哈马斯组织的火箭攻击，对加沙走廊发动空袭。
以色列空军在加沙地带的一次空袭行动中炸死伊斯兰圣战组织的一名指挥官。在此之后这一地区火箭弹横飞，炮火不断。
刚刚过去的周末，巴勒斯坦方面对以色列境内发起猛烈的火箭炮袭击，而以色列则立即采取了强力的报复措施。本周一，双方显然开始停火。以军表示，局势已恢复正常。
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